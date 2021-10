Premio letterario Scaramuzza: Miglior Romanzo Io non ti lascio solo di Gianluca Antoni. menzione d’onore A lontano da casa di Enrico Pandiani

Si è svolta sabato 23 ottobre 2021 alla Sala Cavanna di Sissa (Pr) la premiazione della seconda edizione del Premio letterario Scaramuzza dedicato alla letteratura per l’adolescenza.

Dopo la presentazione istituzionale dell’assessore alla cultura Tiziana Tridente e un incipit musicale con la giovane compositrice arpista Agatha Bocedi hanno avuto inizio le premiazioni.

Eddy Lovaglio dell’associazione Parma Operart, organizzatrice del concorso, e lo storico dell’arte Marzio Dall’Acqua in rappresentanza della giuria, hanno spiegato che oltre ai premi per le quattro categorie in gara (letteratura, libri illustrati, racconto inedito, poesia) si sono volute dare diverse menzioni ai finalisti degli oltre 150 lavori pervenuti per premiare l’altissima qualità degli elaborati.

Il premio per il miglior romanzo è andato a Io non ti lascio solo di Gianluca Antoni, il miglior libro illustrato Atlante dei luoghi immaginati di Anselmo Roveda – illustrazioni di Marco Paci. Un amore infinito di Concetta Martellone, miglior racconto inedito e Ode alla colpevole di Silvia Favaretto miglior poesia. Si segnalano le menzioni d’onore a Enrico Pandiani per il romanzo Lontano da casa, Moreno Giannattasio per il romanzo storico Chi vuol essere lieto sia e il racconto inedito Questa terra canta la sua anima di Nene Ferrandi.

Tutti gli autori presenti in sala hanno confermato che la scrittura per ragazzi è un terreno fertile per esprimere prospettive, umanità e valori di costruzione per il futuro.

Tutti i premi

Miglior romanzo edito:

Gianluca Antoni Io non ti lascio solo, Salani editore

Miglior libro illustrato:

Anselmo Roveda – illustrazioni di Marco Paci. Atlante dei luoghi immaginati, EDT Edizioni (libri illustrati)

Miglior racconto inedito:

Concetta Martellone – Un amore infinito

Miglior poesia:

Silvia Favaretto – Ode alla Colpevole

PERGAMENE PER MENZIONE D’ONORE

Enrico Pandiani – Lontano da casa Salani editore

Moreno Giannattasio Chi vuol essere lieto sia La Spiga editore

Nene Ferrandi – Questa terra canta la sua anima (racconto inedito)

PERGAMENE MENZIONE SPECIALE

Laura Vaioli, Giacomo Guccinelli, Mirko Volpi – I mostri di Dante, Salani editore

Giuseppe Festa – I lucci della via Lago, Salani editore

Nadia Cerchi – A mio nonno piace il rock (racconto inedito)

PERGAMENE MENZIONE DI MERITO

Valentina Sagnibene – Con o senza di noi DeaPlanet Edizioni

Roberto Franchini – Illustrazioni di Pietro Puccio – Il duetto dei gatti e altre musiche animali, Gulliver EDB edizioni

Elisa Malvoni – C’è un sacco di spazio là in fondo (poesia)

Diego Baldassarre – Memorie di un tabagista, Il Babi editore (poesia)

