Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2021 al-dal CNR: ecco i finalisti

Giovedì 16 dicembre 2021 ore 15,00-17,00 Evento in diretta dall’ Aula Convegni del CNR, Roma Nona edizione per il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi, la manifestazione orientata a divulgare la cultura scientifica attraverso un concorso rivolto alle migliori produzioni editoriali sull’argomento che ogni anno vede la candidatura di centinaia di autori, tra ricercatori, docenti, giornalisti, studiosi e autori italiani o stranieri.

Come di consueto, la cornice della manifestazione sarà l’Aula Convegni del CNR di Roma, a cui, per problematiche di sicurezza legate all’emergenza Covid, potranno avere accesso solo autori, relatori e stampa, mentre in diretta online, sul sito del Premio, sui canali social e sulla CNR Web Tv, sarà possibile per tutti partecipare in remoto all’iniziativa, in programma dalle ore 15 alle 17 di giovedì 16 dicembre. La particolarità di questa finalissima vedrà votare, proprio seguendo la cerimonia online, sia la giuria nazionale, per decretare i vincitori delle diverse aree e il vincitore assoluto, sia il pubblico, che sancirà il vincitore di un premio speciale.

Novità di questa edizione è la sezione riservata ai membri di “HuB Divulgazione”, un progetto che nasce con l’obiettivo di costruire una rete di organizzazioni che si occupano di divulgazione e che sono accomunate dalla stessa finalità: sensibilizzare i pubblici verso un approccio critico all’informazione e suscitare curiosità e interesse verso gli argomenti scientifici. In tale ambito, le organizzazioni hanno partecipato al Premio candidando la loro scheda-progetto con il racconto di quanto realizzato durante lo scorso anno e gli obiettivi futuri.

Confermata invece la sezione “Libri” con le 5 aree dedicate (Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della salute, Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura, Scienze dell’uomo, storiche e letterarie, Scienze giuridiche, economiche e sociali), a cui si aggiunge la sezione “Libri di Divulgazione per ragazzi”: quest’ultima vedrà l’assegnazione dei Premi senza la votazione da parte della giuria.

La giuria nazionale presieduta da Giorgio De Rita coinvolge ben 150 persone chiamate ad esprimere in diretta il proprio voto.

Info e aggiornamenti sul sito ufficiale e canali social media del Premio.

Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è organizzato dall’Associazione Italiana del Libro. Main Partner del Premio sono BPER Banca e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Fra i Partner l’AIRI, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale e Biometec, Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania. Patrocinano la manifestazione il MIBACT, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici) il Comune di Roma, l’Università Telematica Internazionale Uninettuno, l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani. Media partner del Premio sono la Web.tv del CNR, l’Almanacco della Scienza, quindicinale a cura dell’Ufficio Stampa del CNR e Leggere tutti, mensile del libro e della lettura.

I FINALISTI

SEZIONE LIBRI (In ordine alfabetico per titolo del libro)

Area A – Scienze matematiche, fisiche e naturali

Geni nell’ombra di Milly Barba, Debora Serra edito da Codice Edizioni, 2021 La pandemia dei dati di Armando Massarenti, Antonietta Miraedito da Mondadori Università, 2020 W la CO2 – Possiamo trasformare il piombo in oro? di Gianfranco Pacchioni edito da Il Mulino, 2021

Area B – Scienze della vita e della salute

Danzare nella tempesta di Antonella Viola edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2021 La malattia da 10 centesimi di Agnese Collino edito da Codice Edizioni, 2021 Sbagliando non si impara di Sara Garofalo edito da Il Saggiatore, 2021

Area C – Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura

Kenzo Tange. Gli anni della rivoluzione formale 1940-1970 di Marco Falsetti, Pina (Giusi) Ciotoli edito da Franco Angeli, 2021 La rivoluzione silenziosa di Bruno Codenotti, Mauro Leoncini edito da Codice Edizioni, 2020 Veicolo autonomo un balzo nel XXI secolo di Leonardo Annese edito da Pagine, 2021

Area D – Scienze dell’uomo, storiche e letterarie

Etimologi si nasce di Alberto Nocentini edito da Le Monnier, 2021 La funzione del mondo di Alessandro Bilotta, Dario Grillotti edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2020 Tra cielo e terra. In viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo di Giuseppe Mussardo, Gaspare Polizzi edito da Edizioni Dedalo, 2021

Area E – Scienze giuridiche, economiche e sociali

Comparare: una riflessione tra le discipline di Giorgio Resta, Vincenzo Zeno-Zencovich, Alessandro Somma edito da Mimesis, 2020 Intelligenza artificiale di Alessandro Longo, Guido Scorza edito da Mondadori Università, 2020 La voce delle Sirene. I Greci e l’arte della persuasione di Laura Pepe edito da Casa Editrice Giuseppe Laterza, 2020

SEZIONE SPECIALE HUB DIVULGAZIONE

Gruppo Pleiadi Microbiologia Italia Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica

I rappresentanti delle tre organizzazioni selezionate per la finale (massimo tre rappresentanti per organizzazione) avranno a disposizione due minuti di tempo ciascuno per convincere la giuria di sala a votare per la propria organizzazione. Dopo le presentazioni, i componenti della giuria nazionale esprimeranno le loro preferenze. Il loro voto avrà un peso del 70% mentre a contribuire alla vittoria finale anche il voto del pubblico, che potrà sostenere le organizzazioni in gara ed esprimere le proprie preferenze. Durante la cerimonia finale di premiazione verranno assegnati dei riconoscimenti e uno special Grant monetario quale contributo per il sostegno dell’attività svolta.

al 1° classificato Gold Grant di 750€

al 2° classificato Silver Grant di 500€

al 3° classificato Bronze Grant di 250€

SEZIONE SPECIALE – LIBRI DI DIVULGAZIONE PER RAGAZZI

A cosa servono i soldi? Il libro che ti spiega tutto sull’economia di Pierdomenica Baccalario, Federico Taddiaedito da Editrice Il Castoro, 2021 Guida per bambine ribelli. Alla scoperta del corpo che cambia di Elena Favilliedito da Mondadori, 2021 I lavori del futuro. L’architetto dei luoghi impossibili e altre incredibili professioni di Sofia Erica Rossi, Carlo Canepaedito da Edizioni White Star, 2021

