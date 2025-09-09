Premio nazionale “Leone d’Argento”, la Sicilia celebra il talento dei suoi ambasciatori

Sabato 13 settembre 2025 alle ore 20 in Piazza Diaz a Carlentini (SR) Radici e successo: Carlentini celebra i talenti siciliani con il Premio nazionale “Leone d’Argento” 2025 Tre ospiti d’eccezione per la XX edizione: la cantante Manuela Villa, l’imitatore Antonio Mezzancella e l’eleganza dell’étoile Giuliana Scandurra

CARLENTINI – Talenti che si sono distinti e che lungo il percorso della loro carriera hanno tessuto un legame forte con la Sicilia. Donne e uomini nati a Carlentini e che – andando ben oltre la propria territorialità – hanno raggiunto obiettivi straordinari seminando successo. Saranno due i protagonisti della XX esima edizione che riceveranno il Premio nazionale “Leone d’Argento” 2025 sabato 13 settembre 2025 in occasione dell’evento che si svolgerà alle ore 20 in Piazza Diaz a Carlentini (in provincia di Siracusa).

La commissione giudicatrice del “Leone d’Argento” – presieduta dall’onorevole Sergio Monaco – è composta dalla segretaria Claudia Pattavina, dal critico d’arte e docente universitario Paolo Giansiracusa, dalla ricercatrice Cettina Sutera, dall’architetto Antonino Anzaldo, dai giornalisti Rosanna Gimmillaro, Silvio Breci e Salvatore Di Salvo, dalla vicepresidente Pro Loco Carlentini Sabrina Francalanza.

La cerimonia condotta da Salvo La Rosa sarà ricca di emozioni, sorprese e racconti inediti che valorizzano l’eccellenza di una comunità che cresce a partire dalle proprie radici. Inoltre nel corso dell’evento saranno consegnati quattro premi “Francesco Favara Adorni” ai siciliani più valorosi e impegnati nei diversi ambiti sociali, culturali, imprenditoriali e filantropici.

Tre le special guest dell’evento. Canterà Manuela Villa cantante, attrice, scrittrice e personaggio televisivo, figlia del grande Claudio Villa. L’artista lungo la sua carriera ha avuto particolare sensibilità sociale con i suoi libri sui disturbi dell’apprendimento e sui diritti delle donne, è interprete di brani della tradizione italiana – ha partecipato al Festival di Sanremo, ha vinto dell’Isola dei Famosi nel 2007, ha prestato la sua voce a Pocahontas nel film Disney – e farà tappa a Carlentini con la sua selezione di brani del Tour 2025 “Con Me”. Sarà ospite anche Antonio Mezzancella, celebre imitatore e showman, protagonista di diversi programmi Rai e Mediaset come Buona Domenica, Domenica In, Quelli che il calcio, Tu sì que vales e Tale e Quale Show. Ha condotto Miss Italia ed è la voce di Tutti Nudi su Rai Radio2. Con il suo talento ha conquistato il pubblico italiano e internazionale portando i suoi live show anche in Russia, Estonia, Kazakistan e Germania. Tra le sue imitazioni più apprezzate spiccano quelle di Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Mika, Zucchero, i Coldplay, Valentino Rossi, Edoardo Bennato, Aldo Giovanni e Giacomo e Francesco Renga. L’étoile della serata sarà Giuliana Maria Scandurra, ballerina e coreografa di grande talento che ha già danzato al Teatro Massimo Bellini di Catania e al Teatro Garibaldi di Modica, con le sue sublimi esibizioni negli spettacoli dal vivo e nei galà combina la sua tecnica classica all’espressività moderna.

Il premio “Leone d’Argento” è promosso e organizzato dalla Pro Loco Carlentini ETS e dall’associazione culturale “La Meta”, guidate dai presidenti Amedeo Matteo Seguenzia e Maurizio Di Salvo epatrocinato dal Comune di Carlentini, dalla Regione Siciliana, dall’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identità Siciliana, dal ministero della Cultura, dall’Ente Pro Loco Italiane e sostenuto dall’Assemblea Regionale Siciliana, dai comuni di Lentini e Francofonte, dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dall’ANCI Sicilia, con il supporto di I Press; al coordinamento artistico l’esperienza e la professionalità di Tolomeo Spettacoli di Salvatore Tolomeo.

L’ambizione che alimenta questo prestigioso riconoscimento – istituito nel 1986 – è la stessa che scorre nel DNA dei premiati. Edizione dopo edizione, aumenta l’interesse verso il partecipato evento collettivo che si trasforma in un caloroso incontro tra la comunità locale e gli ambasciatori di successo che, finalmente, anche nella loro terra ottengono un riconoscimento di grande valore.

A sostenere l’edizione 2025:

Gold Sponsor: Bordieri, FM, AB, Omega Srl;

Silver Sponsor: Ref, L’Ecologia, Polis Immobiliare, Il Giardino del Sole, Progitec, Antex di Antonino Nastasi, EF nuova Emma Motors, Sky Energy, Feam srl;

Media Partner: Rai Tgr Sicilia, Vatican News, Radio Vaticana, Tv2000, InBlu2000, Ses, Giornale di Sicilia, Gazzetta del Sud, Siracusa News, Siracusa Oggi, Fm Italia, Radio Spazio Noi, Radio Una Voce Vicina in Blu, Cammino, Siracusa Time, LaGazzettaSiracusana.it, WebMarte Tv, Libertà Sicilia, Video 66, Siracusa Press, Siracusa Post, Oranews, Regione Life, Clessidra 2021, Informatore di Sicilia.

La Diretta televisiva sarà garantita dai canali di WebMarteTV e da altre testate giornalistiche Media Partner.