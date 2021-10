Giorgio Parisi, insieme al giapponese Syukuro Manabe ed al tedesco Klaus Hasselmann, hanno vinto il premio Nobel per la fisica, per i contributi “alla comprensione dei sistemi fisici complessi”.

Il Nobel è un riconoscimento importante per la scienza italiana, ma si tratta di un premio “annunciato”, perché poche settimane fa lo scienziato era entrato nella prestigiosa lista Clarivate Citation Laureates, considerata una sorta di “anticamera del Nobel”. Parisi (nella foto), 73 anni, è presidente della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali dell’Accademia dei Lincei, ordinario di fisica teorica dell’Università La Sapienza di Roma e ricercatore associato dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. Titolare di numerosi riconoscimenti scientifici, come il Premio Wolf (2021), la Medaglia Boltzmann (1992), la Medaglia Dirac per la fisica teorica (1999), la Medaglia Max Planck (2011). Le sue ricerche hanno spaziato in numerosi campi, dalle particelle elementari alla meccanica statistica, dalla fluidodinamica alla materia condensata, dai supercomputer ai sistemi complessi come le reti neurali. Syukuro Manabe ha dimostrato come l’aumento dei livelli di anidride carbonica nell’atmosfera porti a un aumento delle temperature sulla superficie della Terra, mentre Klaus Hasselmann negli anni Ottanta del XX secolo riuscì a dimostrare come i fenomeni meteorologici caotici possano essere descritti come rumore in rapida evoluzione.

Ciro Cardinale

CS