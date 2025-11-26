Premio Rosa, al Biondo celebrate le donne che creano futuro

Indossavano tutte le scarpette rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, le musiciste e le ballerine che si sono esibite ieri sera sul palco del Teatro Biondo di Palermo.

Nella Giornata Internazionale contro la violenza di genere, l’intenso spettacolo ispirato all’iconica figura di Rosa Balistreri, messo in scena dall’attrice Lucia Sardo e dalla Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone, per la regia di Maria Arena, è stato occasione per omaggiare tutte le donne che si impegnano, con coraggio e talvolta attraverso varie forme d’arte, per creare un futuro migliore per tutte e tutti.

Lo spettacolo, un intreccio tra musica e narrazione, arricchito ulteriormente dalle coreografie della Cotroneo Events, dal Coro dell’Accademia Pas e dal puparo Gioacchino Cappelli, racconta le storie di donne che, come Rosa, lottano e hanno lottato per l’emancipazione e la libertà, per una società più giusta ed inclusiva.

Nel corso della serata, presentata magistralmente da Salvo La Rosa, sono state chiamate sul palco le donne cui è stato omaggiato il neonato Premio Rosa, per chi- con il proprio operato- ha contribuito a creare una società migliore, a creare futuro.

Il Premio è stato conferito in particolare a: Donatella Massimilla, la prima donna ad aver portato il teatro nelle carceri, regista del monologo “Lo stupro” di Franca Rame; Rosa Di Stefano, Presidente di Federalberghi, “per la sua leadership ferma e inclusiva”; Elisabetta Puleo, per la sua cura nel custodire l’arte popolare dei pupi siciliani; Sabina Ciuffini, “per l’impegno costante, l’adattabilità e l’eleganza gentile con cui ha sostenuto il cambiamento della visibilità femminile e dello spettacolo in Italia”.

Nella rosa dei premiati anche un uomo, il regista Paolo Licata, “per il talento con cui ha saputo donare nuova vita ad icona della nostra cultura, Rosa Balistreri”, nel film “L’amore che ho”.

Il Premio Rosa è stato conferito anche a: l’ormai storica Associazione Le Onde Ets di Palermo, che opera a sostegno delle donne vittime di violenza dal 1998, “per l’impegno costante nel prevenire e contrastare la violenza contro donne e minori, mettendo al centro ascolto, accoglienza e percorsi di autonomia”; l’Associazione Life, “che con dedizione instancabile custodisce e promuove una cultura della vita, fatta di ascolto, sostegno e responsabilità”; l’Associazione VIVERE DONNA Odv- Ets di Potenza, nata dall’impegno di donne che hanno affrontato e superato la malattia oncologica, “per la forza con cui ha trasformato un’esperienza di fragilità in una rete di sostegno, competenza ed umanità”.

Infine, a sorpresa, sono state premiate anche le protagoniste dello spettacolo: l’attrice Lucia Sardo, “per la grazia con cui attraversa le storie, e per il coraggio con cui le restituisce al mondo”, e la Direttrice della Women Orchestra Alessandra Pipitone, “per il coraggio con cui dà la forza alle donne, attraverso l’arte e per la musica che, sotto la sua guida, diventa approdo ed orizzonte”.

Il Premio Rosa, alla sua prima edizione, è un’iniziativa della Women Orchestra, l’orchestra siciliana tutta al femminile nata nel 2017 proprio nella Giornata Internazionale contro la violenza di genere, la cui musica vuole anche essere strumento di denuncia e riscatto sociale. Il riconoscimento, al punta a diventare un punto di riferimento nazionale, una sorta di osservatorio annuale dedicato alle storie di donne che, con il loro lavoro e la loro visione, rendono il mondo un luogo più giusto.

Lo spettacolo, prodotto da Associazione Spettacolo Cultura APS, è stato realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura- Direzione Generale dello Spettacolo FUS.

