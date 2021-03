Giulia Mondello volto nuovo della squadra allenata da mister Giovanni Fazio – Prenderà il via domani (sabato 27 marzo) la stagione 2020/2021 della Saracena Volley con il primo incontro ufficiale.

La squadra allenata da mister Giovanni Fazio affronterà il Volley 96 Milazzo, in esterna (ore 18:00 a porte chiuse), nella palestra comunale di via Tukory. Si tratta della quinta giornata della nuova formula prevista a seguito dell’emergenza covid. Le prime gare in calendario sono state rinviate a seguito dei protocolli previsti dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Le atlete della Saracena hanno ripreso solo da qualche giorno gli allenamenti di gruppo dopo aver svolto sedute individuali. L’incontro d’esordio sarà utile per comprendere lo stato di forma e gli aspetti su cui lavorare per affrontare al meglio i prossimi impegni di un calendario che si preannuncia fitto per consentire anche i recuperi delle partite non disputate. Già mercoledì 31 marzo la Saracena sarà nuovamente in campo in esterna contro il Play Volley Barcellona per poi riprendere l’attività agonistica terminate le festività di Pasqua.

“In questo anno particolare – ha spiegato il presidente Luca Leone – lo sport, come tutte le altre attività della nostra vita, è stato particolarmente condizionato. A risentirne, sicuramente, sono state da un lato le atlete più giovani costrette a stare ferme e dall’altro le attività di reclutamento che non si sono potute avviare incidendo negativamente sia per la socializzazione che per lo svolgimento dell’attività fisica.

Ad arricchire il progetto Saracena contribuisce l’arrivo di Giulia Mondello, schiacciatrice, proveniente dal Messina Volley. La giovane banda, classe 2000, ha iniziato a giocare all’età di 6 anni nella squadra messinese del Villaggio Unrra per poi passare al Messina Volley dove ha conquistato la promozione in B2 e, 2017-2018 il titolo di Campione Provinciale Under 18. “In questo periodo difficile che stiamo affrontando – ha commentato Giulia Mondello – mi è stata concessa la possibilità di giocare e mettere alla prova quello che ho imparato in un campo diverso e con una squadra diversa. Non ho dubbi che insieme alle ragazze riusciremo a trovare un modo per superare queste difficoltà che creano del disagio anche dal punto di vista pallavolistico”.

Fanno parte del nuovo progetto sportivo anche quattro atlete del Ricc Volley Brolo ed una del Progetto Volley Sant’Agata.

“L’arrivo di Giulia e delle altre atlete potrà dare un contributo importante per la squadra in questa stagione. Sono felice della fattiva collaborazione tra le società del territorio in un momento così difficile – ha detto il presidente Leone. Sono convinto che sia questa la ricetta vincente per il rilancio e la valorizzazione del movimento in provincia.”.

La Saracena Volley affronterà il campionato di Serie C ed Under 19 2020/2021 con il seguente roster allenato da mister Giovanni Fazio: Arianna Agnello, Ilenia Agnello, Noemi Agnello, Deborah Bongiovanni, Sofia Campo, Arianna Cernuto, Clara D’Arrigo, Claudia Ferraccù, Fabiana La Monica, Luna Leone, Chiara Lisciandro, Francesca Masi, Angela Milazzo, Giulia Mondello, Alessia Piazza, Desirè Tumeo, Sofia Valori e Pia Vivaldi.

Com. Stam.