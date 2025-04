Prende il via la stagione sportiva allo Yacht Club Punta Ala

Allo Yacht Club Punta Ala il 12 aprile prende il via la stagione sportiva con il Gavitello d’Argento Trofeo Challenge Bruno Calandriello Campionato Nazionale di Area Alto Tirreno e Ligure

La stagione dell’altura dello Yacht Club Punta Ala prende il via con il classico Gavitello che come sempre vedrà importanti imbarcazioni di Altura cimentarsi nel Golfo intorno alle boe.

La manifestazione sarà valida come Campionato Nazionale Altura di Area Alto Tirreno, prova di selezione per la partecipazione al Campionato Italiano Altura 2025, mantenendo la sua veste di regata per squadre di Club affiliati alla FIV o ad altre Federazioni internazionali.

Lo Yacht Club e la Marina di Punta Ala stanno preparando tutto al meglio per agevolare la partecipazione sia in mare che a terra. I partecipanti avranno a disposizione tutte le strutture del Circolo per loro e per gli accompagnatori.

Le iscrizioni on line sono aperte all’indirizzo:

https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/63406/iscrizioni

Info e documenti:

www.ycpa.it



PROGRAMMA



Venerdì 11 Aprile

Registrazioni e controlli



Sabato 12 Aprile

Ore 10.00 Briefing

Ore 11.30 Regata(e) a bastone



Domenica 13 Aprile

Regata(e) a bastone – Premiazione

Mario Poli, Presidente Yacht Club Punta Ala: “Il Gavitello d’Argento è il nostro fiore all’occhiello. Il Trofeo Challenge Bruno Calandriello è l’immagine stessa dello Yacht Club Punta Ala, una manifestazione per squadre di Club valida come Campionato Nazionale di Area.

Il Gavitello d’Argento è la prima delle regate 2025 dedicate alla vela d’Altura che coinvolge tanti amanti della vela e del mare. Primo appuntamento quindi ai giorni 11-12 aprile. E a tutti i partecipanti: buon vento”!





Fabrizio Gagliardi, Presidente Unione Vela d’Altura Italiana: “Punta Ala ospiterà anche quest’anno il Campionato Nazionale d’Area dell’Alto Tirreno all’interno della classica regata per Club del Gavitello d’Argento-YC Challenge Trophy Bruno Calandriello. Sarà il primo Campionato Nazionale d’Area del 2025. Sono sicuro che la formula troverà come sempre il gradimento degli armatori che amano la location toscana che rimane un punto di riferimento per tutti gli amanti della vela d’altura”.

Il Gavitello d’Argento-YC Challenge Trophy Bruno Calandriello è una regata a squadre per club organizzata dallo Yacht Club Punta Ala. Il nome deriva dallo storico Presidente del circolo, noto ortopedico italiano nonché armatore di successo. Bruno Calandriello è stato un’icona della vela italiana: oltre ad aver fondato la nuova sede dello YCPA nel 1995, é stato l’artefice di due delle campagne di Coppa America, con Luna Rossa e di tante regate internazionali. Dopo la scomparsa del padre nel 2013, il figlio Filippo ha voluto creare qualcosa di particolare: una regata tecnica a squadre per club. 2 barche per club con certificato ORC, una di gruppo 1 e una di gruppo 2. Un trofeo in cui il legame tra armatore, equipaggio e l’orgoglio di scendere in acqua con indosso i colori e la storia del proprio circolo sono fortissimi: fare squadra nella sfida, vivere il mare con passione e condividerne i valori. Questo e molto altro è il Gavitello d’Argento-YC Challenge Trophy Bruno Calandriello.

Calendario Sportivo YCPA 2025

11/13 aprile – Campionato Nazionale di Area Alto Tirreno e Ligure – Trofeo Gavitello d’Argento

25/26 aprile – Combinata Vela Golf 18ma Edizione – 6° Trofeo Alessandro Mugnai

1/2/3 maggio – Natural Parks Regatta 2025

15/17 maggio – Melges 32 Series – Prima tappa 2025

30 maggio/1 giugno – 151 Miglia Trofeo Cetilar 2025

12/14 giugno – Melges 32 Series – Seconda tappa 2025

16/17 giugno – Rally Vele d’Epoca

28/29 giugno – Pink Sailing 2025

12/13 luglio – La Regata del Gusto – Seconda Edizione

Lo sponsor della manifestazione

DUEAERRE 1938 – GIOIELLI

Ideare e realizzare gioielli nel rispetto della sostenibilità e della tradizione. Esprimendo lo spirito originale della creatività, all’impeccabile maestria artigianale. Puntuale attenzione alla qualità ed alla garanzia di ogni prodotto, rigorosamente Made in Italy, nel totale rispetto della persona e dell’ambiente.

