Presenta il docu-reality “WILD TEENS – CONTADINI IN ERBA” Discovery+

Sono dodici i giovani protagonisti, tra i 14 e i 17 anni, di “WILD TEENS – CONTADINI IN ERBA” il nuovo docu-reality in sei puntate, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, disponibile dal 3 novembre solo su Discovery+.

Nella bucolica cornice di “Cascine Orsine” (Pavia) vivranno, per un mese, sotto la guida del fattore Andrea Gherpelli, in un costante blackout social, lontani da casa, dalle comodità, dalle serate con gli amici, ma soprattutto dallo smartphone. Sono svogliati, un po’ viziati, talvolta irresponsabili e sprezzanti delle regole e per questo motivo le rispettive famiglie credono che sia necessaria una lezione per farli crescere.

I ragazzi vivranno un’avventura che li vedrà svegliarsi all’alba, occuparsi degli animali, zappare la terra e fare tutto ciò che serve per gestire una fattoria con l’obiettivo di crescere e responsabilizzarsi per riuscire a mandare avanti, in autonomia, un’azienda agricola.ù

Attraverso un percorso di formazione e prove sul campo, i ragazzi cercheranno di arrivare fino in fondo ma solo i sei che avranno dimostrato di sapersi adattare alla nuova vita potranno arrivare fino all’ultima puntata e vincere un viaggio avventura indimenticabile

A guidare i teenager in questo duro percorso c’è Andrea Gherpelli, fattore dal temperamento deciso che non fa sconti a nessuno. Con il supporto di Adriana Busi (responsabile degli animali), Emidio Dellepiane (responsabile della cucina e dell’aia) e del suo fidato team, ogni settimana il Fattore ha l’arduo compito di far avvicinare i ragazzi a una nuova mansione, che inevitabilmente scatenerà momenti di ribellione ma anche situazioni molto divertenti.

Il docu-reality "WILD TEENS – CONTADINI IN ERBA" (6×70'), prodotto da Banijay Italia per Discovery, è disponibile solo su discovery+ dal 3 novembre.

LE TEENAGER

Maddalena, Gioia, Aurora, Nicole, Elisabetta, Eleonora.

I TEEENAGER

Guglielmo, Biagio, Dany, Michelangelo, Andrea, Enrico.

ANDREA GHERPELLI – IL FATTORE

Andrea Gherpelli è fattore da ben quattro generazioni di agricoltori. Ha studiato Agricoltura Organica e Rigenerativa, alla Scuola Italiana di Canapicoltura e ha seguito un master in management dinamico. Anche se ha una carriera attiva nel mondo del teatro e del cinema, Andrea non ha mai saputo rinunciare al richiamo della natura e ha continuato ad occuparsi in prima persona dell’azienda agricola di famiglia.

