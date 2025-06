Dal 5 al 13 luglio in gara 556 atleti da 74 Nazioni Presentata a Milano la Coppa del Mondo ISSF di Lonato del Garda A Palazzo Lombardia con la presenza di Federica Picchi, Sottosegretario Sport e Giovani

Milano – È terminata da pochi minuti la Conferenza Stampa di presentazione della Coppa del Mondo ISSF di Lonato del Garda (BS). Ad ospitare la kermesse internazionale saranno le pedane del Trap Concaverde, uno degli impianti migliori al mondo per la pratica della disciplina sportiva del Tiro a Volo.

Il Presidente del sodalizio gardesano, Ivan Carella, affiancato dalla Vicepresidente Fitav Emanuela Bonomi Croce, sono stati accolti da Federica Picchi, Sottosegretario con Delega allo Sport ed ai Giovani di Regione Lombardia.

“La Lombardia si conferma una casa naturale per i grandi eventi sportivi internazionali, e l’appuntamento di Lonato con la Coppa del Mondo ISSF rappresenta una vetrina d’eccellenza per il nostro territorio – ha spiegato Federica Picchi durante il suo intervento – Questo evento porta con sé non solo l’altissimo livello tecnico degli atleti coinvolti, ma anche l’occasione per valorizzare strutture, professionalità e comunità che investono quotidianamente nello sport. Regione Lombardia è orgogliosa di sostenere manifestazioni che, come questa, uniscono tradizione, impegno e visione internazionale. È grazie a queste realtà che lo sport lombardo cresce, si rinnova e continua ad attrarre l’attenzione del mondo.”

Presentato il calendario delle gare, che impegneranno 556 atleti provenienti da 74 Nazioni dal 5 al 13 luglio, e tutti gli eventi inseriti nel programma della manifestazione.

Tra questi, nella serata dell’8 luglio presso la Rocca di Lonato del Garda si celebreranno i Fitav Awards, arrivati alla terza edizione. Nell’evento di gala, saranno premiati Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle di Sturno (AV), medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel Trap Individuale Femminile, e Andrea Benelli di Laterina (AR), Campione Olimpico ad Atene 2004 e medaglia di bronzo ai Giochi di Atlanta 1996.

“La Federazione Italiana sa di poter contare sull’eccellente qualità dell’accoglienza del Trap Concaverde e sul lavoro qualificato dello staff del Presidente Carella – ha aggiunto Emanuela Bonomi – Per noi è una garanzia assoluta. Ringrazio per l’ospitalità e la calda accoglienza il Sottosegretario Picchi, con la quale ho parlato anche dell’attività del Para-Trap, specialità del tiro a volo riservata ai tiratori con disabilità fisica, e sono certa che insieme riusciremo a realizzare grandi cose. Porto i saluti del Presidente Luciano Rossi, impegnato a Losanna per un meeting del Comitato Olimpico Internazionale, ed anche a nome suo faccio ad Ivan i nostri auguri per il miglior esito dell’evento”.

“Io e tutto il mio staff, in stretto coordinamento con quello federale, lavoriamo a questo evento da un anno – ha concluso Ivan Carella – Siamo abituati ad organizzare grandi eventi, questo è il ventisettesimo, ma ogni volta la sfida si rinnova e cerchiamo di migliorarci. Oltre a ringraziare la Regione Lombardia per il sostegno e l’ospitalità di questa conferenza stampa, il main Sponsor dell’Evento Armi Perazzi, ci tengo a dire grazie al Presidente FITAV e ISSF Luciano Rossi per la sua amicizia ed il suo fondamentale supporto. Aspetto tutti il 5 luglio alle 17.30 al Trap Concaverde per la Cerimonia di Apertura”.

Com. Stam. + foto FITAV