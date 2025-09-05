Presentata al Ct Palermo l’undicesima edizione del “Trofeo Antonino Mercadante”

Il torneo internazionale under 18 maschile e femminile scatterà domenica 7 settembre. Al via diversi prospetti interessanti con tanti siciliani pronti a stupire

Tornano a sfidarsi sui campi del Ct Palermo, che nel 2026 festeggerà il centenario, i campioni del domani, pronti a regalare spettacolo nel corso dell’undicesima edizione del “Trofeo Antonino Mercadante”, prova del Circuito Itf under 18 maschile e femminile di categoria 100. La manifestazione è stata presentata alla stampa questa mattina nei locali del Circolo di viale del Fante alla presenza del numero uno del club di viale del Fante, Alessandro Lazzaro, del deputato allo sport Gaspare Citrolo, del direttore sportivo, Paolo Cannova, del vicepresidente vicario della Fitp Sicilia, Gaetano Alfano e del direttore del torneo, Alessandro Chimirri.

“E’ un grande orgoglio per il nostro Circolo ospitare questo torneo giovanile intitolato all’ingegnere Antonino Mercadante (ex presidente del Ct Palermo ndr) – ha sottolineato il presidente Lazzaro -. Negli anni hanno preso parte a questa manifestazione giovanile tennisti e tenniste che oggi figurano nella top 100 Atp e Wta, un nome su tutti quello di Jannik Sinner. Mi piace anche constare che nell’albo d’oro compaia il nome del nostro atleta di punta vale a dire Gabriele Piraino”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, gli interventi del deputato allo sport Gaspare Citrolo e del d.s Paolo Cannova che si è detto orgoglioso di ricoprire questo ruolo. Il vicepresidente vicario Gaetano Alfano, presente in rappresentanza della FItp Sicilia, si è complimentato con il Circolo del Tennis per aver perfettamente organizzato il Trofeo Mercadante in questi 10 anni. Infine, il direttore del torneo Alessandro Chimirri, ha svelato le wild card per i due tabelloni principali: Nel maschile, gli inviti vanno ai due giocatori del team di serie A1 del Ct Palermo, Riccardo Surano e Antonino Trinceri e nel femminile, wild card a Elisabetta Allegra (se non dovesse farvi accesso direttamente) e la per riberese Diletta D’Amico. Se Allegra non dovesse aver bisogno della wc, l’invito andrà a Federica Amoroso anche lei, come Allegra e D’Amico tesserata del Ct Palermo.

Nelle prossime ore invece saranno rese note le wild card appannaggio della Fitp.

Domenica 7 settembre scatteranno le gare del tabellone delle qualificazioni, martedì 9 settembre quelle del tabellone principale, mentre domenica 14 settembre atto conclusivo con la disputa delle due finali, dove scopriremo chi succederà nell’albo d’oro al lettone Arturs Zagars e alla francese Emma Fulvia Wiesenfeld.

Non figurano nell’albo d’oro, ma sono venuti a giocare questo torneo nelle scorse edizioni, diversi tennisti oggi tra i top 200 del ranking Atp e Wta. Un nome su tutti quello del numero 1 al mondo Jannik Sinner, presente nel 2017 insieme al ligure Matteo Arnaldi e all’australiano Rinky Hijikata, numero 100 del ranking.

Nel 2016 a calcare i campi del Ct Palermo c’erano il laziale Giulio Zeppieri, la campana Nuria Brancaccio, nel 2018, il pesarese Luca Nardi, il romano Flavio Cobolli, Luciano Darderi, lo svizzero Dominik Stricker, nel 2019 il romano mancino Matteo Gigante e nel 2020 il palermitano Federico Cinà.

Tra i finalisti, spiccano i nomi della marchigiana Elisabetta Cocciaretto nel 2016 e del mancino francese, 120 al mondo, Hugo Gaston che raggiunse l’ultimo atto sempre nel 2016.

Attesi per questa 11esima edizione atleti provenienti, oltre che dall’Italia, anche da Svezia, Ungheria, Bulgaria, Cina, Polonia, Romania, Slovacchia, Francia, Danimarca, Croazia, Repubblica Ceca e Svizzera.

Ad assistere agli incontri in rappresentanza della Fitp ci sarà Giovanni Paolisso, responsabile tecnico nazionale settore under 19 femminile.

Numero 1 dell’entry list maschile lo svedese William Kjellberg, n. 323 delle classifiche Itf, 4 titoli in stagione. Primo azzurro presente, il 16enne Edoardo Barbalaco del Circolo Tennis Reggio. Per lui, le vittorie nel 2025 sono 2. Segue a ruota, il mancino triestino Tommaso Pedretti (una vittoria in stagione). Unico siciliano ammesso di diritto il mancino siracusano Giovanni Conigliaro, componente della squadra di serie A2 del Match Ball Siracusa.

Nel tabellone femminile invece, nel tabellone principale, figurano le due atlete del Ct Palermo, Alessandra Fiorillo ed Elisabetta Allegra (è fuori di un solo posto, quindi virtualmente dentro), entrambe inserite nella rosa della formazione di serie A1 del club di viale del Fante. A tal proposito, ricordiamo, che la serie A1 scatterà domenica 5 ottobre e il Ct Palermo schiererà ai nastri di partenza anche una compagine maschile.

Le prime tre giocatrici che troviamo nell’entry list sono la polacca Oliwia Sybicka, n. 212 del ranking, vincitrice quest’anno di due prove di categoria J100 a The Hague in Olanda e Sobota in Polonia, la rumena Teodora Miron e la slovacca Laura Masarykova.

Torna a disputare il trofeo Mercadante la francese Emma Fulvia Wiesenfeld, finalista lo scorso anno, battuta in due set dalla bulgara Emma Tomova.

Supervisor Itf il campano Aniello Santonicola.

Com. Stam. + foto