Una firma tra aziende per far crescere il territorio. Stamattina è stato sottoscritto il protocollo che sancisce la collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania, nella figura del Direttore Generale Professore Giovanni La Via, e l’Asec Trade attraverso il presidente –dottor Giovanni La Magna– coadiuvato dai componenti del cda dell’azienda Carmela Anna Condorelli e Giovanni Scannella. Un’ unione di intenti per conseguire notevoli benefici rivolti a migliaia di potenziali utenti.

Un grazie al Direttore, al Rettore e all’amministrazione dell’Università- afferma il presidente dell’Asec Trade, dottor Giovanni La Magna- ci stiamo focalizzando verso nuove ed ambiziose sfide puntando sulla creazione di sinergie con le aziende del territorio. L’Università di Catania rappresenta un patrimonio importantissimo per la Città Metropolitana e per il resto della Sicilia. Per queste ragioni- conclude La Magna- ci tenevamo particolarmente a questo accordo. Il professor La Via, sempre attento e puntuale, ha voluto immediatamente cogliere questa opportunità e noi oggi siamo qui a sottoscrivere questa iniziativa”.

Energia come tema determinante per il futuro di qualsiasi territorio. Velocità e l’efficienza sono valori fondamentali per dare all’utente l’immediatezza dell’essenza stessa della partecipata.

“E’ una firma molto importante quella di oggi- spiega il Direttore Generale dell’Università di Catania, Professore Giovanni La Via- da una parte si mette a disposizione un mercato di notevole rilievo che è quello di tutto il personale dell’Università. Dall’altro, vogliamo lavorare per aiutare tutte le aziende del territorio a crescere e con questi strumenti possiamo farlo”.

Com. Stam.