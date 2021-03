Palermo – Per la terza volta consecutiva i funzionali e attrezzati locali del Centro Direzionale di Viale Regione Siciliana, al civico 3414, hanno ospitato uno shooting fotografico di moda per mostrare le ultime creazioni della stilista internazionale Ivana Todaro, titolare della ”Diamante Sposa Haute Couture in the World”.

Sei giovani ed esperte indossatrici, Clizia Giamporcaro, Rosy La Porta, Fulvia Djedje, Rob Ruffa, e Carla Plamedie, si sono alternate per mostrare abiti da sposa e da cerimonia, corredati da splendidi accessori e dimostrando di non avere nulla da invidiare alle top model. Da segnalare un abito da sposa stile principessa in pizzo macramè con lustrini, maniche a tre quarti e scollatura a barca; abito a sirena taglio in vita in pizzo lavorato con pajettes e perle con maniche lavorate con fiori e cintura salmone; abito a svasare turchese con balze e fiori, scollatura a cuore e coppe; abito canna da zucchero a tutina con strascico e pizzo francese. Il trucco alle indossatrici è stato eseguito dalla competente Adelaide Benigno che, alla fine, ha voluto cimentarsi come modella sfoggiando, con successo, un abito da cerimonia a svasare con pieghe arricciate in vita e scollato, lavorato con pietre preziose e tessuto georgette e macramè….. Il servizio video e fotografico è stato realizzato da Aldo Di Vita di “Arte dell’Immagine” e Davide Bandolo “Atelier Fotografico”. Presente alla manifestazione il responsabile dell’ ”Ufficio Marketing Diamante Sposa Haute Couture”, Roberto Geraci.

