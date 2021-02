Palermo – Presso il Centro Direzionale di Viale Regionale Siciliana si è svolto uno shooting fotografico per la presentazione dei nuovi modelli creati dalla stilista Ivana Todaro della “Diamante Sposa Haute Couture in the World” e corredati da splendidi accessori.

Abiti da sposa bianchi con taglio in vita e pizzo lavorato a mano e applicazioni in pietre, strascico lavorato e con richiamo variante colore; altro abito da sposa con scollatura alla schiava in tessuto duchesse di seta e tulle laminato lavorato con pizzo francese e taglio a svasare. Abito tubino colore glicine applicazione in pietra e cintura con strascico a mantella cattedrale; tubino turchese corto aderente e pizzo francese; abito completo pantalone a sigaretta con top e tagli lavorati in pietre ed ancora, abito in crêpe di seta glicine e viola con spacco e pieghe arricciate in vita. Ad indossare il tutto le giovanissime modelle, ma con notevole esperienza, Clizia Giamporcaro, Rosy La Porta e Fulvia Djedje, sapientemente truccate da Cetty Pennino e Roberta Inzerillo dell’Accademia “I Grandi Maestri del Make-up”. Il servizio foto e video è stato realizzato da Aldo Di Vita di “Arte dell’immagine” e da “Davide Bandolo Atelier Fotografico”. Presente all’evento Roberto Geraci responsabile “Ufficio Marketing Diamante Sposa Haute Couture”. Appena cesseranno i problemi relativi al Covid-19, la Todaro riprenderà i viaggi per presentare le sue nuove creazioni nelle splendide città di Tokio, Madrid, Dubai, New York.

Franco Verruso

CS