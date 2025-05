Presentata la sedicesima edizione di una Marina di Libri la fabbrica delle storie

È stata presentata questa mattina a Palermo la XVI edizione di Una marina di libri, il festival dell’editoria indipendente che si terrà da giovedì 5 a domenica 8 giugno, ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili, 4).

La manifestazione, organizzata dall’AssociazioneUna marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi e con il patrocinio del Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Siciliana, Fondazione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, AIE – Associazione Italiana Editori e SIAE, si conferma come uno degli appuntamenti culturali che coniuga letteratura, spettacolo e impegno civile.

Il tema di quest’anno è “Il giro di boa”, un omaggio al maestro Andrea Camilleri nel centenario della nascita che, con la sua scrittura e il suo pensiero lucido e immediato, ha catturato l’attenzione di lettori e lettrici di tutto il mondo. A curare la direzione artistica del festival sarà, per il quinto anno consecutivo, il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri.

“L’approdo ai Cantieri Culturali alla Zisa – spiega Savatteri – rappresenta il giro di boa di questa manifestazione, che è una fiera di editori e un momento di incontro fondamentale per la vita culturale della città. Nel centenario di Andrea Camilleri, un potente fabbricatore di storie, “Una marina di libri” diventa sempre più (più spazi, più incontri, più editori, più eventi, più spettacoli, più collaborazioni) la fabbrica ideale di Palermo e della Sicilia. La fabbrica delle storie, la fabbrica delle idee”.

I numeri: Il programma prevede la partecipazione di 80 editori indipendenti provenienti da tutta Italia e oltre 400 eventi tra presentazioni, reading, concerti, performance, laboratori, spettacoli e incontri. Più di 20 le postazioni distribuite nell’area dei Cantieri – palchi, piazze, biblioteche, terrazze, teatri – dove scrittori, scrittrici, editori, editrici, artisti, artiste e il pubblico potranno incontrarsi e confrontarsi.

Un calendario denso di appuntamenti che coinvolge tutte le case editrici presenti alla manifestazione. Una sedicesima edizione arricchita dalle collaborazioni con le associazioni, le biblioteche, gli istituti di lingua straniera, le botteghe che hanno stabilmente sede ai Cantieri Culturali (ex Officine Ducrot), proponendo iniziative culturali all’interno del programma Una marina di libri e l’apertura al pubblico dei loro spazi.

Gli ospiti: Tra i più attesi Elio Germano, Teho Teardo, Peppe Servillo, Daniele Mencarelli, Chiara Valerio, Roberto Andò, Mario Calabresi, Teresa Mannino, Zineb Mekouar, Luigi Manconi, Teresa Ciabatti, Antonio Franchini, Anna Badkhen, Cristina Cassar Scalia, Elena Kostioukovitch, Roberto Alajmo, Daniele Ciprì, Roy Chen, Rosita Manuguerra, Piero Marrazzo, Claudia Fauzia, Caterina Venturini, Roberto Ferrucci, Tommaso Spazzini Villa, Silva La Spina e molti altri protagonisti della scena culturale italiana e internazionale.

LE SEZIONI DEL FESTIVAL

Editoria per l’infanzia e Illustrazione: Ampio spazio anche al pubblico più giovane grazie al programma di editoria e illustrazione per l’infanzia curato dalla Libreria Dudi, che aprirà il festival con lo spettacolo “Se fossi te non sarei me” di e con Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini. Tra gli ospiti: Marcella Terrusi, Vanessa Roghi, Marco Magnone, Alice Bigli, Francesca Archinto, Giovanni Colaneri e Irene Rinaldi e Loes Riphagen.

I Segni di Venere: lo sguardo delle donne sul mondo tra parole, idee e visioni: Un’attenzione particolare sarà rivolta anche quest’anno all’universo femminile con “I segni di Venere”, la sezione tematica curata da Maria Giambruno. Incontri, dibattiti e riflessioni offriranno uno sguardo sulle trasformazioni della società attraverso la lente delle scrittrici, delle artiste e delle intellettuali. Tra gli ospiti: Maurizio Mannoni, Steni Di Piazza, Rosita Manuguerra, Ester Rizzo, Carmelo Sardo, Francesca Maccani, Francesco Pira, Mattia Corrente, Raffaella Fanelli, Giovanna Fiume.

Scrittori e scrittrici che ci mancano: Torna una delle rassegne più amate di “Una marina di libri”, scrittori e intellettuali renderanno omaggio ad autori e autrici scomparse: il 6 giugno Caterina Venturini ricorderà Lucia Berlin, letture di Daniela Macaluso; il 7 giugno sarà la volta di Grazia Cherchi nell’omaggio di Antonio Franchini, l’8 di Daniele Del Giudice, ricordato da Roberto Ferrucci e Andrea Inzerillo.

Reading, teatro e musica: Giovedì 5 giugno, (ore 21:00), all’Averna Spazio Open, Elio Germano, che la scorsa settimana ha ricevuto il David di Donatello come protagonista del film Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, e Teho Teardo con una versione rinnovata, nelle musiche e nei testi, dello spettacolo Viaggio al termine della notte liberamente ispirato all’opera di Céline, organizzato da “Una marina di libri” in collaborazione con Arci Tavola Tonda promotore della rassegna “Sponde sonore”.

Venerdì 6 giugno, ore 21:30, all’interno del programma condiviso di “Una marina di libri” e Ipomea fest, spettacolo teatrale “P.O.V. point of view” by Progetto Amunì – compagnia multiculturale in collaborazione con Spazio Franco / Per esempio.

Sabato 7 giugno saliranno sul palco, sempre grazie alla collaborazione con il festival Ipomea Fest promosso da Per esempio onlus, Sandro Joyeux con Bambarà Files e Giulia Mei presenterà il suo ultimo disco dal titolo “Io della musica non ci ho capito niente”. Chiude la serata il DJ Set By MAP – Mal d’Africa e By Coco EM.

Domenica 8 giugno sul palco dell’Averna spazio Open arriva Peppe Servillo con un reading sul romanzo pluripremiato Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio) di Antonio Franchini.

Musica e teatro anche allo Spazio Perriera, con un rassegna dedicata realizzata in collaborazione con Curva minore:

venerdì 6 giugno alle 21:15 In Principio era il Suono (di e con Lucina Lanzara) Performance per Voci, percussioni, tamburi sciamanici, campane tibetane, canto armonico e ancestrale, danza etnica. Al violoncello: Mauro Cottone. Con la partecipazione straordinaria di Giovanni Imparato, percussionista dei maggiori artisti italiani, tra cui Renzo Arbore, Lucio Dalla, Mina, Mia Martini.

sabato 7 giugno alle 21:15 Giro di boa, musiche di Luciano Berio e Maria Vittoria Agresti: Nel centenario della nascita di Luciano Berio, questo programma ripercorre l’arco delle sue Sequenze, dal primo esperimento solistico con la Sequenza I per flauto (1958) all’ultima, la Sequenza XIVb per contrabbasso (2002, nella versione di Stefano Scodanibbio): un lungo e continuo giro di boa creativo, in cui ogni tappa segna un punto di svolta nella sua ricerca sul suono e sull’identità dello strumento.

domenica 8 giugno alle ore 21:15 Anime ribelli. Intorno a Sofia Gubaidulina, a cura di Giovanni Damiani: Una maratona di pianisti e flautisti, un omaggio alla compositrice russa Sofia Gubaidulina, con inserti di nuovissime composizioni di giovani compositori siciliani, nei loro rapporti con altri classici come Domenico Scarlatti nel pezzo di Leonardo Scicolone o l’ultima sonata di Schubert in filigrana nel brano di Vincenzo Farinella; e un saggio delle grandi raccolte degli anni Venti dell’ucraino Vsesolod Zaderatsky, che seguono il modello dei 24 preludi di Chopin e del Clavicembalo ben temperato di Bach in chiave modernista; sono opere magistrali scritte negli anni Trenta nelle carceri sovietiche.

Presentazioni in anteprima di Navarra Editore e Sellerio: numerosi saranno gli ospiti attesi per l’edizione 2025, tra cui Chiara Valerio, che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo La fila alle poste (Sellerio), venerdì 6 giugno alle ore 19:00 all’Averna Spazio Open. La casa editrice Navarra porterà quattro nuove uscite in anteprima assoluta: Alessio Castiglione con Racconti in New York, in programma giovedì 5 giugno alle ore 18:00 in Piazza Bausch; Sara Favarò con Pioniere di Sicilia. Storie di coraggio e nuovi inizi, domenica 8 giugno alle ore 11:00 a Tavola Tonda; Antonella Chinnici con Pagine di vino tra storia, mito e letteratura,domenica 8 giugno alle ore 19:00 allo Spazio Noz; e infine Augusto Righi con Il campo dei mandorli in fiore, domenica 8 giugno alle ore 18:00 al Ridotto Averna.

Eventi speciali 100 anni Camilleri: la celebrazione del centenario di Andrea Camilleri si apre con Teresa Mannino, giovedì 5 giugno alle ore 19, al cinema De Seta. L’attrice sarà protagonista di un reading dedicato al Maestro. Verrà inoltre proiettata una pillola del film-documentario Il maestro senza regole, regia di Claudio Canepari e Paolo Santolini.

Attraverso una mostra dedicata alle copertine nazionali e internazionali delle opere dello scrittore sarà possibile seguire il viaggio di Camilleri nel mondo, grazie anche alle letture, affidate a Salvo Piparo e a un parterre di ospiti, dedicate a brani tratti dai romanzi e recitati nelle varie lingue straniere.

LE COLLABORAZIONI

– UNIPA Anche per il 2025 si rinsalda la collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo: numerosi sono gli appuntamenti dedicati agli studenti universitari o che vedono la partecipazione di docenti e studiosi dell’Ateneo, in particolare si segnalano

– La Summer School in Traduzione Letteraria (SSTL): anche quest’anno l’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento SUM, concluderà le giornate di studiodellaSummer School in TraduzioneLetterariaal festival. La quinta edizione avrà come titolo “Traduttori di Nobel. Tradurre Han Kang e Annie Ernaux” e come ospiti Lia Iovenitti e Lorenzo Flabbi, insieme a Chiara Sciarrino e Daniela Tononi.

– Dems: prosegue il rapporto di collaborazione tra Una marina di libri e il Dems-Scienze Politiche e delle relazioni internazionali con un ciclo di incontri, tra cui: “Sicilia: tutta un’altra storia. Conversazione a partire dai volumi” con Giuseppe Barone e il suo L’isola-mondo. Breve storia della Sicilia (Laterza) e Storia e diritto. Il contrasto alla mafia siciliana dal secondo Ottocento a oggi (Franco Angeli) a cura di Antonino Blando e Costantino Visconti; Esplorare la felicità. Una riflessione interdisciplinare (Carocci) di Giuseppina Tumminelli; Il lavoro in Italia. Un profilo storico dall’Unità a oggi (Carocci) di Manfredi Alberti.

– L’Accademia di Belle Arti di Palermo, nella sua organizzazione dell’attività dell’Ufficio Editoria e dei tre Dipartimenti e delle rispettive scuole – grazie al Direttore Prof. Umberto De Paola, ai Prof. Giuseppe Cipolla e Luigi Agusha dell’Ufficio Editoria, alle Prof. Gianna Di Piazza e Martina Pecoraino, rispettivamente Coordinatrice e Referente progetti per “Una marina di libri” del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, ai Prof. Giuseppe Agnello e Sergio Sanna, rispettivamente Coordinatore e Referente progetti per “Una marina di libri” del Dipartimento di Arti Visive, ai Prof. Roberta Priore e Luigi Agus, rispettivamente Coordinatrice e Referente del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte – collaborato all’edizione 2025 di “Una marina di libri” negli spazi dell’Accademia ai Cantieri Culturali alla Zisa, tra cui Spazio Nuovo e Spazio Ducrot per le attività collaterali ed espositive che illustrano l’ampia e diversificata dimensione produttiva dell’accademia, in relazione al mondo dell’editoria tout court, e l’Aula Blu Cobalto per le presentazioni di libri e iniziative editoriali del mondo dell’arte, promuovendo anche il lavoro di artisti internazionali, tra cui la presentazione del lavoro su scrittura e arte di David Reimondo (Silvana Editore) e i volumi del Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Belmonte Riso.

– La formazione professionale: In rassegna torna, anche in questa edizione, la formazione professionale con un evento organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e Ordine dei Medici sul tema “Comunicazione giornalistica e bioetica”.

– Stradelab e AITI: prosegue la solida collaborazione con l’Associazione di traduttori e traduttrici editoriali e l’Associazione italiana traduttori e interpreti. Per questa edizione di “Una marina di libri”, due le proposte: il panel “Lavoro artificiale? Come le IA generative nascondono e trasformano il lavoro di autrici e autori”, il 6 giugno alle ore 19:00, ospite Eliana Como, ricercatrice della Fondazione Di Vittorio, in dialogo con Lia Bruna, traduttrice e rappresentante di Strade, modera Alfonso Geraci, e l’immancabile slam, dal titolo “Translation Slam! Un appuntamento… bromantico”, l’8 giugno alle h 17:30,conBenedetta Gallo ed Elisabetta Giamporcaro, che proporranno ciascuna la propria versione di un brano di “Isn’t it Bromantic?” di Lyssa Kay Adams, quarto volume delle vicende del Bromance Book Club (Oscar Mondadori).

– La scoperta dell’Olanda: Tra le novità di rilievo internazionale, “Una marina di libri” accoglierà “La scoperta dell’Olanda”, Paese ospite al Salone Internazionale del libro di Torino. Una campagna promossa da Nederlands Letterenfonds (Dutch Foundation for Literature) e dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, che attraverserà per tutto il 2025 le principali rassegne letterarie italiane con l’obiettivo di promuovere la letteratura olandese, favorire la cooperazione editoriale e rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Paesi Bassi. Ospiti del festival saranno gli scrittori Olivier Van Beem che presenterà Cattivi custodi (Add Editore), Dido Michielsen con Figlia di due mondi (Editrice Nord) e l’illustratrice Loes Riphagen (Terre di mezzo, Clichy).

– Ipomea fest: Nel segno delle sinergie e delle contaminazioni, la sedicesima edizione di “Una marina di libri” ospita al suo interno l’Ipomea Fest, un nuovo progetto ideato e coordinato da Per Esempio Onlus in collaborazione con Libera Palermo, Legambiente Sicilia e Mediterranea Saving Humans, con il patrocinio dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi. Ipomea fest è una rassegna sul diritto al movimento e sui cambiamenti climatici in corso che prende il nome da una specie vegetale migrante e cosmopolita, l’Ipomoea imperati. Attraverso due giornate di talk, workshop, performance artistiche e concerti metterà in dialogo giovani attivisti, scienziati, giornalisti, esperti, artisti con l’intento di attivare un confronto sul diritto al movimento ma anche su questioni fortemente connesse con il fenomeno migratorio quali crisi climatica e ambientale. Tra i protagonisti Cecilia Strada, Leoluca Orlando, Alessandra Sciurba, Gabriele Del Grande, Mohamed Ba, Bijou Nzrirane, Nello Scavo, Francesco Bellina, Nouch, Nogaye Ndiaye, Alessandro Metz e Chloe Bertini.

– Dal 5 all’8 giugno, l’associazione Diaria Palermo, propone “I corpi sono libri aperti” laboratori di danza, yoga e pilates per tutte le età, che mettono al centro il sentire dei corpi, propri e altrui, i vissuti e le storie che ci raccontano e la capacità di leggerli e ascoltarli senza giudicarli.

– Il 5 giugno: “Nous all el same mon name” – “Noi siamo lo stesso nome” performance del Collettivo Omera, composto da danzatori e danzatrici che condividono il percorso del laboratorio di danza amatoriale guidato da Carlotta Lo Galbo presso Diaria Palermo.

– Per il terzo anno consecutivo si rinnova anche la collaborazione tra Una Marina di Libri e il Sole Luna Doc Film Festival, che nel 2025 celebra il suo ventesimo anniversario. In questa occasione, il Festival dal 5 all’8 giugno proporrà una mini rassegna all’interno del programma di Una Marina di Libri, con la proiezione di quattro documentari – tra cortometraggi e lungometraggi – selezionati per rappresentare i momenti più significativi della sua storia.

–

– Una Marina di Libri si arricchisce della collaborazione di numerose realtà che condividono la passione per la cultura e la promozione della lettura. La sinergia con queste organizzazioni, grazie alle competenze e alle risorse messe in campo, contribuisce a rendere il festival un appuntamento unico nel suo genere e a costruire un sistema virtuoso di diffusione culturale:

Di seguito una selezione degli appuntamenti promossi dalla direzione artistica di “Una marina di libri”

Giovedì 5 giugno

Roy Chen, scrittore, traduttore e drammaturgo israeliano con Il grande frastuono (editrice Giuntina); Claudia Fauzia, premio Rosa Parks nel 2022 per l’impegno nella difesa dei diritti umani e nel 2024, il Susan Treadwell Memorial Award per i suoi sforzi nella tutela dei diritti delle donne in Italia, con Con il mare dentro (de Agostini libri); Teresa Ciabatti, tra i finalisti allo Strega nel 2017 con la Più amata (Mondadori), con Donnaregina (Mondadori); Cristina Cassar Scalia, autrice dei romanzi con protagonista il vice questore Vanina Guarrasi, dai quali è stata tratta una serie Tv per Canale 5, con Delitto di benvenuto (Einaudi), Alessio Castiglione, ha fondato il Newbookclub, laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività, con Racconti in New York (Navarra editore).

Venerdì 6 giugno

Anteprima nazionale per Chiara Valerio, scrittrice curatrice editoriale, direttrice artistica, conduttrice radiofonica, che presenta all’Averna Spazio Open (ore 19) il romanzo La fila alle poste (Sellerio) con Antonio Franchini; Anna Badkhen, scrittrice, giornalista, corrispondente di guerra, scrive per il New York Times, con Cronache di un mondo in movimento (Feltrinelli); Daniele Mencarelli, collabora alle pagine culturali di quotidiani e riviste, autore di Tutto chiede salvezza (Strega Giovani 2020) dal quale è tratta l’omonima serie Netflix, con Brucia l’origine(Mondadori); Mareme Cisse, di origini senegalesi arriva ad Agrigento nel 2004 è titolare di un ristorante e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, e Lidia Tilotta, giornalista e scrittrice,conSogni di zenzero (Slow Food Editore); Sara Favarò, attrice, cantante e autrice di testi teatrali, con Pioniere di Sicilia (Navarra editore); Roberto Andò, regista di cinema e teatro, scrittore, sceneggiatore, direttore artistico, con Il coccodrillo di Palermo (La nave di Teseo); Marco Rossari, scrittore, traduttore, collabora con numerose riviste, con Piccolo dizionario delle malattie letterarie (Einaudi); Costanza DiQuattro, direttrice del teatro Donnafugata, scrittrice e drammaturga, con Il profumo del basilico (Gallucci Bros); Elena Kostioukovitch, scrittrice e traduttrice in italiano e in russo, nata in Ucraina a Kiev, laureata a Mosca e dal 1996 naturalizzata italiana. Ha tradotto sette romanzi di Umberto Eco, con Kyiv. Una fortezza sopra l’abisso (La nave di Teseo).

Sabato 7 giugno

Pietro Busetta, ordinario di Statistica economica, con La rana bollita. Perché il Sud non si ribella (Rubbettino); Olivier Van Beemen, tra i delegati del progetto “Alla scoperta dell’Olanda”, giornalista di «Le Monde» e «The Guardian», con Cattivi custodi (Add Editore); Caterina Venturini, scrittrice e sceneggiatrice, con Il vostro silenzio non vi proteggerà. Una storia di Audre Lorde (Solferino); Mario Calabresi, giornalista, direttore de La Stampa e la Repubblica», con Il tempo del bosco (Mondadori); Piero Marrazzo, giornalista, conduttore televisivo, presidente della Regione Lazio dal 2005 al 2009, con Storia senza eroi (Marsilio); l’Institut français Palermo, propone l’incontro “Uomini e fere – A proposito di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo”, intervengono Giorgio Vasta e Benoît Virot (ed. Le Nouvel Attila), editore francese del libro culto di D’Arrigo; Antonio Franchini, curatore editoriale e scrittore, con Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio), il romanzo si è classificato al secondo posto al Campiello, molto apprezzato dai lettori ha ricevuto numerosi riconoscimenti; Roberto Alajmo presenta la nuova ristampa del romanzo È stato il figlio (Sellerio), dal quale è stato tratto l’omonimo film diretto da Daniele Ciprì, presentato nel 2012 alla Mostra del cinema di Venezia; Leonardo San Pietro, ha frequentato la scuola Holden, ha pubblicato i suoi primi racconti su Domani e su Tina la rivista di Matteo B. Bianche dedicati agli esordi, conFesta con casuario (Sellerio); Antonio Sellerio presenta la nuova collana La memoria dei ragazzi insieme a Maria Romana Tetamo e Francesca Mignemi.

Domenica 8 giugno

Anna Dalton, scrittrice e attrice italo-irlandese, con Non ti innamorare degli amanti (Bompiani); Lorenza Fruci, giornalista Rai e manager della cultura, con Donne in onda (Rai Libri); Luigi Manconi, politico, sociologo e critico musicale, con La scomparsa dei colori (Garzanti); Zineb Mekouar, finalista al Premio Goncourt con il precedente Il passaporto verde, presenta Il segreto delle api (Editrice Nord) a cura dell’Institut français Palermo; Rosita Manuguerra, nata a Favignana si è formata alla scuola Holden, Malanima è il suo primo romanzo; Dido Michielsen, autrice olandese tra i delegati del progetto “Alla scoperta dell’Olanda”, presentaFiglia di due mondi(Editrice Nord); Paolo Pecere, professore associato di Storia della filosofia all’Università di Roma Tre, con Il senso della natura. Sette sentieri per la Terra (Sellerio); Dionigi Albera, antropologo e direttore di ricerca emerito del CNRS, all’Università di Aix-Marsiglia, con Lampedusa. Una storia mediterranea (Carocci); Giovanna Fiume, già professoressa di storia moderna all’Università di Palermo, con Mediterraneo corsaro (Carocci); Clotilde Bertoni, insegna Teoria della Letteratura e Letterature Comparate all’Università di Palermo, con Autrici oltre i canoni (Carocci); Augusto Righi con Il campo dei mandorli in fiore (Navarra editore);Giampaolo Simi, scrittore, sceneggiatore e giornalista,con Tra lei e me (Sellerio); Luca Mercadante, ha ricevuto la menzione speciale della Giuria della XXX edizione del Premio Calvino per il romanzo Presunzione (minimum fax),con La fame del Cigno(Sellerio).

Il programma completo con tutti gli appuntamenti degli editori in fiera verrà comunicato nei prossimi giorni.

Biglietti:

Giornaliero 4 euro (valido per più ingressi)

Cumulativo 10 euro per le quattro giornate

Le bambine e i bambini al di sotto dei 13 anni entrano gratis

Lo spettacolo di Elio Germano e Theo Teardo “Viaggio al termine della notte” prevede un biglietto dedicato di 20 euro (che consente anche l’accesso all’intera manifestazione per giovedì 5 giugno).

Gli orari:

5 giugno dalle 17 alle 24

6 giugno dalle 10 alle 14 (ingresso gratuito per le scuole) e dalle 17 alle 24

7 e 8 giugno dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 24.