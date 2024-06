Deliberata dal Consiglio Federale la proposta dei CT Benelli e Conti Rossi, Stanco, De Filippis e Pellielo per il Trap.

Bacosi, Bartolomei, Rossetti e Cassandro per lo Skeet. Presentata la Squadra di Tiro a Volo per Parigi 2024 Alla conferenza stampa anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò

Roma – Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Jessica Rossi, Silvana Stanco, Mauro De Filippis, Tammaro Cassandro, Giovanni Pellielo e Gabriele Rossetti saranno gli otto tiratori che rappresenteranno l’Italia nelle gare di Trap e Skeet della XXXIII Olimpiade estiva di Parigi 2024. Le proposte dei Direttori Tecnici Marco Conti ed Andrea Benelli, deliberate all’unanimità dal Consiglio Federale della FITAV, sono state ufficializzata nella Conferenza Stampa che si è appena conclusa nella Sala Giunta del CONI alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente FITAV e ISSF Luciano Rossi.

“Abbiamo fatto tanto per arrivare a questa Olimpiade al meglio” ha spiegato il Presidente della FITAV in apertura – Grazie anche a cambiamenti non facili, abbiano ottenuto grandi risultati. Non era scontato né facile, ma ci presentiamo a Parigi come la nazione che gareggerà con la Squadra al gran completo. Come noi solo Gli Stati Uniti. Le nostre ragazze ed i nostri ragazzi hanno un grande cuore. Lo portano in pedana tutti i giorni per regalarci grandi emozioni. Ulteriore prova è la sorpresa che hanno fatto oggi a me ed al Consiglio Federale, consegnandoci una busta con dentro 2.870 euro raccolti con piccole sanzioni che si sono auto imposti durante l’anno e ci hanno chiesto di devolvere a nome della FITAV al reparto Ematologico Pediatrico dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Un gesto che ha un profondo significato”

“Sono delle giornate di festa e speriamo che questa duri il più possibile. È un momento d’oro dello sport italiano – ha commentato Giovanni Malagò – Il nostro Paese dovrà essere giudicato dalle medaglie ma anche dalla capacità di essere multidisciplinare e noi negli ultimi anni grazie all’aiuto di tutti abbiamo provato ad essere competitivi in ogni tipo di sport. A livello individuale siamo qualificati ai Giochi in tutte le discipline che fanno parte del programma olimpico. Nel tiro a volo siamo secondi nella storia da quando esiste l’Olimpiade. A Parigi saremo lontani (le competizioni di tiro non si terranno nella capitale francese, ndr) ma ci sentirete molto vicini”, ha concluso il Presidente del CONI.

Per il Trap la scelta del Tecnico umbro Marco Conti è caduta su Jessica Rossi, Silvana Stanco, Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo

La prima, portacolori delle Fiamme Oro di Crevalcore, è alla sua quarta partecipazione ai Giochi. Oltre all’oro conquistato a Londra 2012 con la gara dei record, ha all’attivo tre Titoli di Campionessa del Mondo, due Titoli di Campionessa Europea, una vittoria nella Finale di Coppa del Mondo ed una ai Giochi Europei.

Silvana Stanco, portacolori delle Fiamme Gialle di Sturno (AV), nata in Svizzera, di famiglia italiana e cresciuta sportivamente nel nostro Paese ha concluso il suo debutto olimpico a Tokyo 2020 con il quinto posto assoluto. Si presenta alla sua seconda gara a Cinque Cerchi forte di un bronzo ai Campionati del Mondo, un Titolo di Campionessa Europea, una vittoria in Finale di Coppa del Mondo ed un oro ai Giochi Europei.

Anche Mauro De Filippis, portacolori delle Fiamme Oro di Taranto, è alla seconda partecipazione Olimpica. La prima, quella di Tokyo 2020, la chiuse con il decimo posto. Al suo attivo ha un argento ai Campionati de Mondo, due argenti a quelli Europei, una vittoria in Finale di Coppa del Mondo ed un oro ai Giochi Europei.

Da record di presenze olimpiche quella di Giovanni Pellielo. Il portacolori delle Fiamme Azzurre di Vercelli a Parigi 2024 festeggerà l’ottava partecipazione, eguagliando il primato dei fratelli D’Inzeo e di Josefa Idem. Nelle sette edizioni precedenti ha centrato tre medaglie d’argento, Atene 2004, Pechino 2008 e Rio de Janeiro 2016, ed una di bronzo, Sydney 2000. Nel suo palmares anche quattro Titoli di Campione del Mondo e tre Titoli di Campione Europeo.

Passando allo Skeet, il Direttore Tecnico Andrea Benelli, oro olimpico ad Atene 2004 e bronzo ad Atlanta 1996, ha deciso di schierare Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti.

Bacosi, portacolori dell’Esercito Italiano, umbra di nascita e tosco-laziale di adozione, torna ai Giochi dopo l’oro conquistato a Rio de Janeiro nel 2016 ed all’argento centrato nella successiva edizione di Tokyo 2020. La leonessa dello Skeet ha messo in chiaro le sue intenzioni vincendo il Campionato Europeo di maggio e l’ultima Prova di Coppa del Mondo, eventi entrambi organizzati a Lonato del Garda (BS), dimostrando di avere le carte in regola per essere di nuovo tra le grandi.

Per Martina Bartolomei, portacolori dell’Aeronautica Militare di Laterina (AR), si tratterà di un debutto. Negli ultimi due anni si è meritata la vittoria ai Giochi Europei, la vittoria ai Giochi del Mediterraneo e una medaglia d’argento nella Finale di Coppa del Mondo.

Dopo il sesto posto a Tokyo 2020, torna alle Olimpiadi Tammaro Cassandro, portacolori del Gruppo Sportivo Carabinieri di Capua. Nipote di Ennio Falco, oro ad Atlanta 1996, il tiratore casertano ha all’attivo, tra gli altri risultati, un bronzo Mondiale ed un bronzo Europeo.

Infine, partirà per la Francia Gabriele Rossetti, portacolori delle Fiamme Oro di Ponte Buggianese (PT). Figlio di Bruno Mario Rossetti, medaglia di bronzo a Barcellona 1992 nello Skeet scomparso nel 2018, Gabriele si è laureato Campione Olimpico a Rio de Janeiro 2016, ma nel suo palmares brillano anche un Titolo di Campione del Mondo, un Titolo di Campione Europeo e una vittoria nella Finale di Coppa del Mondo.

Le gare di Tiro a Volo, insieme a quelle di Tiro a Segno, verranno ospitate dal Centro Tecnico Federale della Federazione Francese di Tiro a Chateauroux.

LA SQUADRA OLIMPICA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto – Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore – Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

LA SQUADRA OLIMPICA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE) – Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM) – Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

STAFF TECNICO

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

Com. Stam. + foto FITAV