Presentata l’edizione 2024 del Carosello Storico dei Rioni di Cori: sabato 22 il Giuramento dei Priori

Fervono i preparativi per l’edizione 2024 del Carosello Storico dei Rioni di Cori, presentata in conferenza stampa nell’affascinante chiesa di Sant’Oliva.

“Uno strumento di promozione e valorizzazione della cultura di Cori – lo ha definito il sindaco Mauro De Lillis – che coinvolge centinaia di figuranti e ciascun singolo cittadino. Non c’è famiglia corese in cui almeno un membro non abbia partecipato al Carosello. Allora il messaggio che deve giungere – ha aggiunto il primo cittadino – è che tutti si sentano coinvolti nell’evento popolare per eccellenza, tra rioni e vicoli ognuno dia il suo contributo per la riuscita della manifestazione”.

Nell’occasione sono stati presentati alla stampa i due Palii, mostrati in anteprima durante la festa della Madonna del Soccorso: il Palio Madonna del Soccorso, assegnato per affidamento diretto e realizzato dall’artista Joana Tellez Amezquita, e il Palio di Sant’Oliva, assegnato tramite concorso e realizzato dall’artista Luana Milita, intervenuta in conferenza stampa a spiegare la sua opera.

“Ammiro – ha detto il delegato alla Cultura, Michele Todini – il fervore con cui il Carosello coinvolge la città e il modo in cui questa risponde a un evento dove lo spettacolo è la città stessa. Ringraziamo quanti si spendono per la sua riuscita, capaci di stimolare la partecipazione della comunità”.

La presidente dell’Ente Carosello, Maria Teresa Luciani, ha ripercorso la lunga storia della manifestazione e illustrato il programma: “Si inizia sabato 22 giugno alle ore 21,30 in piazza Sant’Oliva, con il Giuramento dei nuovi Priori in carica per l’anno 2024. Venerdì 28 giugno alle ore 18,00 siete invitati a partecipare nella chiesa di Sant’Oliva, al concerto del coro di voci miste “il Madrigaletto” della città di Latina per un evento unico nel suo genere in cui si viaggerà nelle atmosfere della vita italiana del Cinquecento attraverso una suggestiva rassegna di musiche dell’epoca. Sabato 29 giugno, le tradizionali Cene Propiziatorie al Palio Madonna del Soccorso nelle taverne dei tre rioni. Domenica 30 giugno è il giorno del Palio Madonna del Soccorso, con l’inizio del corteo storico da piazza della Croce alle ore 16,00 e la successiva disputa del Palio in piazza Signina dalle ore 17,30. Luglio sarà il mese delle feste di Porta che si alterneranno ogni sabato del mese. Venerdì 26 luglio le Cene Propiziatorie al Palio di Sant’Oliva. Infine sabato 27 luglio è il giorno del Palio di Sant’Oliva, con l’inizio del Corteo piazza del Mercato alle ore 19 e la successiva disputa del Palio nello stadio comunale di Stoza”.

Il presidente della Federazione Italiana Giochi Storici, don Rodolfo Baldazzi, ha sottolineato come Cori abbia “la forma spettacolare di palio più antica del Lazio, che è quindi per noi un vanto, un onore e una ricchezza dal punto di vista umano”.

Il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti, ha infine elogiato il Carosello Storico quale “patrimonio culturale immateriale che rappresenta un pezzo della identità collettiva e di Cori. Ma esso – ha aggiunto – è testimonial non solo di Cori, con la sua capacità di coinvolgere i cittadini e renderli protagonisti della festa, bensì di tutto il territorio”.

Com. Stam. + foto