Presentata stamattina la 5 ed. della Giornata della Prevenzione Sanitaria a Villa Dante

Presentata la V ed. della Giornata della Prevenzione Sanitaria : tante le realtà che hanno aderito con entusiasmo all’ iniziativa che si terrà sabato 26 ottobre dalle ore 9 alle ore 14 a Villa Dante

Partecipata la conferenza stampa di presentazione della 5° edizione della Giornata della Prevenzione Sanitaria: evento promosso dalla III municipalità in sinergia con l’amministrazione comunale ed il supporto della Messina Social city che si svolgerà a Villa Dante sabato 26 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 14:00. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati dall’avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali, coordinatrice dell’iniziativa (anche delle precedenti edizioni) che ha sottolineato come la cura delle persone parta dalla prevenzione, valore chiave per la salute. Accompagnare i cittadini verso un percorso di salute significa valorizzare il diritto sancito dalla Costituzione . A ringraziare tutte le realtà partecipanti alla V° edizione che si è arricchita di nuove adesioni, il Presidente della terza municipalità Alessandro Cacciotto. Presenti tutti i consiglieri della III municipalità ed i referenti delle realtà partecipanti alla manifestazione (Avis Nazionale intervenuta in conferenza tramite collegamento telefonico col Consigliere nazionale Salvatore Mandarà; ADMO Sicilia, Fasted Messina Onlus, Donare è vita, Cesv, Vivavoce, Baby signs Italia, Lilt lega italiana per la lotta ai tumori , Il gruppo oncologico Nulla è come prima, ALICE ass. italiana per la consapevolezza sull’endometriosi, CittadinanzAttiva Sicilia Onlus con Obecity, Federfarma con HTN, Croce Rossa Italiana, A.D.A.M.O; A.G.D Messina NO AL DIABETE, Vip viviamo in positivo, Ass. Giuseppe Sorrenti Sorry onlus, Masci Messina 1 Il Faro, Ass. Rangers D’Italia, Ass. nazionale Tutela Forze di Polizia, Guardia Costiera Volontaria di Messina, Misericordia di Messina, Studio Human, Trisalus Medical System Solution, Aerfon, Ginial, Famapharm, ) , i medici specialisti ed i professionisti che eseguiranno i controlli gratuiti e gli screening di prevenzione sanitaria. Sabato mattina sarà possibile sottoporsi a : elettocardiogramma che verrà eseguito in modalità di telemedicina, valutazioni audioprotesiche, colloqui e consulenze psicologiche, consulenze di prevenzione dell’ obesità infantile, screening di prevenzione per evitare l’insorgenza di malattie mediante una corretta alimentazione, visite senologiche con autopalpazione del seno e consulenze ginecologiche, consulenze sulle malattie sessualmente trasmissibili ; controlli glicemici e pressori e screening sulla predisposizione al diabete di tipo 2; visite internistiche per la valutazione cardio-metabolica ed endocrino- vascolare; Consulenze per Gravidanza, riabilitazione del pavimento pelvico, fisioterapiche, osteopatiche, posturali, consulenze nutrizionali. Vi sarà la possibilità di sottoporsi a trattamenti sulla colonna vertebrale con sistema UTS,a trattamenti di pressoterapia e di magnetoterapia, a valutazioni approfondite relative alla funzionalità articolari, a screening per la prevenzione dell’osteoporosi e dell’insufficienza venosa. Presente sabato mattina anche l’associazione nazionale dei Vigili del fuoco del corpo nazionale – sezione provinciale di Messina che allestirà per i bambini il percorso POMPIEROPOLI per farli sentire Pompieri per un il giorno –

Ingresso libero –