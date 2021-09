Il “Contratto Web” per un’Asec Trade sempre più all’insegna dell’innovazione tecnologica e che da oggi traccia un nuovo capitolo all’interno di un percorso basato sui sistemi gestionali innovativi.

Un nuovo servizio per proseguire nel percorso di digitalizzazione e sviluppo già da tempo intrapreso. Il miglioramento della “customer experience” è al centro del “Contratto Web” presentato stamattina, presso gli uffici di via Cristoforo Colombo, alla presenza del riconfermato presidente di “Asec Trade” Giovanni La Magna e dei nuovi componenti del CdA dell’azienda- Francesco Nauta e Massimiliano Giacco– che da oggi prenderanno il posto dei consiglieri uscenti Carmela Anna Condorelli e Giovanni Scannella.

“ Questo nuovo progetto- afferma il presidente La Magna– rappresenta una sfida molto stimolante, un settore in continua evoluzione e con tante attività complementari per sviluppare il business. Dopo la bolletta smart posizioniamo un’altro importante tassello per un programma di innovazione continuo e costante. A questo proposito colgo l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi componenti del Cda dell’azienda, Nauta e Giacco, ringraziare il socio unico- ovvero l’amministrazione comunale nella figura del Sindaco Pogliese- per la fiducia rinnovata ed i consiglieri uscenti Condorelli e Scannella per il grande lavoro fin qui svolto”.

Dare spazio a innovazione ed energie fresche nella prospettiva di consolidare un’azienda dinamica improntata sul business unit utility. Opportunità da cogliere e sviluppare per convergere su una posizione di comune interesse in un’impresa che vuole essere competitiva sul mercato. Il “Contratto Web” permetterà un’espansione straordinaria che riguarderà l’intero mercato nazionale. Attraverso pochi semplici click dal proprio cellulare, si potrà scegliere l’Asec Trade come fornitore di energia elettrica e di tutti gli altri servizi che l’azienda offre al potenziale utente.

“Un grande passo su cui stiamo lavorando da mesi- prosegue La Magna– il passaggio dai vecchi ai nuovi consiglieri d’amministrazione vuole dare comunque un segnale di continuità. Un finestra che, partendo dalla Sicilia, arrivi in tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la rete elettrica. Ringraziamo ancora i vecchi consiglieri per il lavoro, l’impegno e le tante iniziative che siamo riusciti a mettere in campo e, contemporaneamente, auguro ai nuovi consiglieri la possibilità di proseguire in questa direzione e lanciare l’Asec Trade verso nuove sfide”.

Nel corso della mattinata il nuovo Cda, insieme agli “uscenti” Scannella e Condorelli e al dirigente Ingegnere Gaetano Pirrone, hanno incontrato il presidente di “Catania Rete Gas” Fabio Rallo e preso visione dell’azienda di via Cristoforo Colombo.

Francesco Nauta: insegnante presso l’Istituto Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” di Catania. Vanta una grande esperienza nel settore amministrativo e imprenditoriale.

Massimiliano Giacco: 25 anni farmacista con un’ampia esperienza nel mondo associativo e universitario. Attualmente ricopre anche la carica di presidente del “Centro Studi Etneo”.

Com. Stam.

Didascalia foto gruppo da sx a dx: l’ingegnere Gaetano Pirrone, la consigliera uscente Carmela Anna Condorelli, il presidente Giovanni La Magna, il nuovo consigliere Massimiliano Giacco, il presidente di “Catania Rete Gas” Fabio Rallo, il nuovo consigliere Francesco Nauta, il consigliere uscente Giovanni Scannella