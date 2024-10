Un evento storico che testimonia il continuo rinnovamento della Federazione Motociclistica Italiana. E’ stato presentato oggi a Milano, presso il Tennis Club Alberto Bonacossa, il restyling del logo della Federazione Motociclistica Italiana.

La conferenza, tenutasi nel circolo intitolato a colui che fu Presidente del Moto Club d’Italia (poi divenuto FMI) dal 1914 al 1931, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e della stampa.

Il Presidente FMI Giovanni Copioli ha aperto l’incontro salutando i presenti e sottolineando il costante processo di modernizzazione della FMI, una Federazione che guarda al futuro rispettando i valori fondanti dello sport.

Successivamente è intervenuto Giacomo Agostini, 15 volte Campione del Mondo, un pilota e personaggio che rappresenta la storia del motociclismo, il presente e l’ispirazione per le nuove generazioni. Il restyling del logo FMI è stato ideato e realizzato dal designer Aldo Drudi, intervenuto tramite videomessaggio. Alla conferenza erano presenti anche la Presidente del TC Alberto Bonacossa, Elena Buffa di Perrero, e la Direttrice Martina Alabiso.



Il nuovo simbolo si contraddistingue per una più semplice lettura dell’acronimo FMI, inoltre mostra colori eleganti e allo stesso tempo moderni. Sarà utilizzato durante la Campagna Tesseramento FMI 2025, al via lunedì 4 novembre, e su tutti i nuovi materiali della Federazione Motociclistica Italiana.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Sono particolarmente orgoglioso del restyling del logo. Con questa iniziativa vogliamo portare la FMI nel futuro mantenendo come riferimento i valori storico-culturali a cui ci ispiriamo e nel rispetto di una Federazione che, nata nel 1911, è da sempre al passo con i tempi. Ringrazio Aldo Drudi per aver espresso la sua creatività e Giacomo Agostini, che continua ad essere un modello per tutti noi. Nel futuro a breve e lungo termine la FMI sarà protagonista di nuove sfide: le affronteremo accompagnati da un nuovo logo, da una nuova immagine che guarda alla modernità, consapevoli dei valori derivanti dalla nostra storia”.

Giacomo Agostini, 15 volte Campione del Mondo: “Essere a questa presentazione mi rende felice e orgoglioso. Apprezzo molto il restyling del logo FMI: regala una nuova immagine alla federazione nel rispetto della sua istituzionalità. Con la Federmoto ho un legame forte, spesso condividiamo gli stessi obiettivi e vogliamo sempre raggiungere traguardi importanti. Realizzando il mio ultimo progetto, il docufilm “Ago”, patrocinato dal CONI e dalla FMI, ho voluto contribuire a diffondere la cultura motociclistica, evidenziando cosa significhi per me essere pilota, amare lo sport e i suoi principi”.

Aldo Drudi, Designer: “Lavorare al restyling del logo FMI è stata per me una grande opportunità. Abbiamo effettuato un lavoro all’apparenza semplice ma in realtà complicato perché quando si tocca un simbolo storico, identificativo, bisogna lavorare sulle rifiniture. Siamo intervenuti sulla leggibilità dell’acronimo FMI con la grande difficoltà di bilanciare visivamente le lettere F e I. Inoltre abbiamo effettuato un lavoro di set up, per utilizzare un termine motociclistico, quindi di perfezionamento su tutti i dettagli. Infine abbiamo aggiornato i colori in modo che possano rispecchiare la storia e la tradizione del logo rivisitandolo in chiave moderna”.