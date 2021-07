L’importante multiutility sosterrà la FIBS nell’organizzazione dell’evento. Alla conferenza stampa presenti anche i sindaci di Torino Appennino e Archinà di Avigliana, oltre al presidente della Regione Cirio. Il presidente Marcon intervenuto da Tokyo.

La Fibs ha un nuovo compagno di viaggio nell’organizzazione del 36° Europeo seniores di baseball, Piemonte 2021: Iren, una delle più importanti e dinamiche multiutilty del panorama italiano.

Iren, golden sponsor del torneo continentale che si svolgerà sui diamanti piemontesi delle Città di Torino, Avigliana e Settimo Torinese dal 12 al 19 settembre prossimi, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella suggestiva location dell’auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino.

«Iren – ha sottolineato l’amministratore delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio – è un’azienda che ha base a Torino. Per questo è sempre attenta e contribuisce ad ospitare i grandi eventi che si svolgono nel nostro territorio. Sociale, cultura e sport, che hanno sofferto in silenzio in quest’ultimo anno e mezzo, stanno cercando un rilancio, riceveranno energia per ripartire anche da Iren, che tra l’altro il 1° agosto festeggerà i primi venti anni di vita con una suggestiva manifestazione, l’attraversamento del lago Ceresole di Lanzo».

«All’Europeo di baseball – ha aggiunto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, collegato in videoconferenza – sarà particolarmente importante la presenza di Iren, uno dei patrimoni del Piemonte».

«Ringrazio il presidente della Fibs Marcon e tutti i suoi collaboratori – ha aggiunto Cirio – per il grande lavoro che stanno facendo per promuovere il Piemonte attraverso lo sport. Sarà il primo di grandi eventi che saranno ospitati nella nostra regione, che vedrà la disputa di gare di tennis e ciclismo. Useremo i grandi eventi internazionali come volano di attrazione turistica».

La conferenza stampa di presentazione è stata un’altra tappa di avvicinamento all’Europeo e non poteva mancare la vicinanza delle istituzioni che lo supportano fin dalla prima ora della candidatura.

Sul palco della fondazione si sono sistemati infatti anche la sindaca del Comune di Torino Chiara Appendino, il sindaco di Avigliana Andrea Arcinà e il direttore dello sport per la Regione, Paola Casagrande.

«L’Europeo di baseball – ha sottolineato Chiara Appendino – ha messo insieme tre comuni e una serie di sponsor che hanno creduto in questo evento. All’atto pratico, per la città di Torino la manifestazione porterà una ricaduta sull’impianto che ospiterà le partite, ma allo stesso tempo aiuterà i giovani ad avvicinarsi alla pratica sportiva. Il baseball farà da apripista ad una serie di eventi come il torneo ATP di tennis, le finals, la champions league femminile.

Lo sport farà da traino per i valori che è in grado di trasmettere: ci aspetta un inizio autunno pieno di eventi. Possiamo solo dire grazie alla Fibs che ci ha scelto per valorizzarci».

«Per la nostra cittadina – ha detto il sindaco di Avigliana Andrea Archinà – è un onore ospitare l’Europeo. Siamo la città medievale dal cuore verde, con il lago forse più pulito d’Italia e saliremo alla ribalta internazionale. Il baseball e il softball li conosciamo bene: abbiamo 200 tra ragazzi e ragazze che praticano queste discipline e che fanno comunità. Sarà la maniera migliore per festeggiare i venti anni di vita della società. Questa manifestazione ha anche un risvolto internazionale importantissimo: l’Europa attraverso lo sport può trovare una coesione che ultimamente è venuta meno».

«Siamo entusiasti – sono le parole del direttore dello sport della Regione Paola Casagrande – di poter ospitare questi campionati. La Regione Piemonte sta cercando di sviluppare lo sport di base, ma allo stesso tempo le competizioni internazionali possono aiutare a raggiungere il nostro scopo. Nel 2022 saremo la Regione dello Sport e quotidianamente ci saranno delle iniziative, ma con l’Europeo ci portiamo avanti ringraziando tutti coloro che credono nei valori dello sport e che ci aiutano a promuovere la nostra terra. A settembre tiferemo per alzare la coppa».

Il presidente della FIBS Andrea Marcon ha voluto dare il suo contributo alla presentazione del golden sponsor Iren con un video collegamento da Tokyo, a poche ore dall’inizio dell’avventura olimpica della nazionale di softball: «Gli Europei di settembre – ha detto Marcon – segneranno il momento clou della nostra stagione organizzativa, che ha visto già l’allestimento dell’Europeo di softball in Friuli Venezia Giulia con la vittoria dell’Italia, e quello under 18 tra Macerata e Montegranaro. Per fine agosto abbiamo anche preparato l’Europeo under 23 a Verona. In un anno così difficile non posso che esprimere soddisfazione per quello che stiamo facendo».

«Abbiamo scelto il Piemonte – ha proseguito Andrea Marcon – fiduciosi che sarà un grande successo. Ringrazio gli sponsor che ci hanno accordato fiducia, le persone che risolvono i nostri problemi, sperando alla fine di poter sentire suonare l’inno di Mameli».

Nel corso della presentazione, promossa dal consigliere federale Marco Mannucci affiancato dal segretario Giampiero Curti è stato presentato anche Nicola “Faso” Fasani, (di Elio e Le Storie Tese ndr) come speaker ufficiale di Italia Baseball all’Europeo: «E’ un grande piacere per me essere qui, un’occasione per tenere acceso il pubblico, ma anche per tirare dentro nuovi appassionati».

Al lato la premiazione del contest indetto dall’azienda vinicola Mèttola di Trezzo Tinella (CN), partner dei campionati.

Per l’occasione per MLB erano presenti anche Murray Cook e Daniel Bonanno.

