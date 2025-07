Presentato il Latin Festival, il 29 e il 30 agosto a Petralia Sottana. Special guest il trombettista internazionale Fabrizio Bosso

Full immersion nella cultura latinoamericana, dalla musica alle danze popolari alla gastronomia. Una autentica immersione nei ritmi e nei colori dell’America Latina, attraverso concerti, spettacoli, danze popolari e gastronomia.

È ciò che propone il Latin Festival, in programma venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto nel borgo di Petralia Sottana, nel cuore delle Madonie.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa, nell’aula Paolo Borsellino dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in via Notarbartolo 9 a Palermo, alla presenza dell’Onorevole Fabrizio Ferrara, Presidente V Commissione all’Ars, del Vice Sindaco di Petralia Sottana, Alessandro Cilibrasi, e del Direttore artistico dell’evento, Antonio Lombardo, che è anche Presidente dell’Associazione Jazz and Bossa Petralia.

“La nostra Sicilia sta vivendo una stagione fiorente per quanto riguarda il turismo- dichiara l’Onorevole Fabrizio Ferrara, Presidente V Commissione Cultura all’Ars- lo testimoniano i dati sulle prenotazioni nelle strutture di ricezione turistica di tutta l’Isola. Investire in eventi come il Latin Festival in territori come quello dell’entroterra madonita, è per noi funzionale alla valorizzazione di questi suggestivi borghi, oggi meno interessati dai flussi turistici”.

“Petralia Sottana si prepara per il terzo anno consecutivo- dichiara il Vice Sindaco Cilibrasi- ad ospitare una grande festa, che è anche occasione di arricchimento e scambio, oltre che vera e propria esperienza interculturale. Il nostro borgo, accogliente per vocazione, si presta molto bene a questo tipo di eventi che consideriamo un valore aggiunto della nostra offerta turistica”.

“Il mondo latino ha un patrimonio senza fine di suoni, colori e tradizioni- aggiunge il Direttore artistico, Antonio Lombardo- L’idea è quella di proporre ai partecipanti un’esperienza culturale divertentissima e al contempo culturale, di condivisione. I presupposti per questa terza edizione, più ricca di appuntamenti rispetto alle precedenti, sono ottimi: siamo infatti riusciti a coinvolgere ben sette scuole di ballo latino presenti nel territorio, oltre che a coinvolgere musicisti e orchestre per i numerosi concerti che si terranno nelle varie piazzette adiacente corso Paolo Agliata. Ci pare un ottimo attestato di riconoscimento per il Festival. Avremo inoltre come special guest, Fabrizio Bosso, dei trombettisti più apprezzati e riconosciuti nel panorama jazzistico internazionale, in concerto in Piazza Finocchiaro Aprile sabato 30 agosto con Alessandro Presli Sextet, mentre venerdì 29 agosto sarà possibile godere del concerto Jfp Madonie Orchestra, alle 21.30 in Piazza Finocchiaro Aprile”.

E poi altri concerti, esibizioni di scuole di ballo- con show di salsa portoricana, salsa cubana e danze popolari brasiliane- lo spettacolo itinerante di danze popolari brasiliane, e gli stand dell’area food per degustare le specialità tipiche della cucina sudamericana e caraibica.

Il festival si svolgerà lungo il centro storico di Petralia Sottana, e in particolare su corso Paolo Agliata e nelle piazze adiacenti.

L’evento è realizzato con il patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Petralia Sottana, e della Banca di Credito Cooperativo delle Madonie.

Tutti gli eventi sono gratuiti, sia concerti che spettacoli di danza.

⸻

PROGRAMMA LATIN FESTIVAL – III EDIZIONE

Venerdì 29 Agosto

Ore 18:00 – Apertura stand e inizio manifestazione

Ore 19:00 – Piazzetta Municipio:

Concerto Roberto Stimoli – “Armonia Viajera”

Ore 20:00 – Piazzetta Monumento:

Concerto “Mereketen”

Ore 21:30 – Piazza Finocchiaro Aprile:

Concerto “JFP Madonie Orchestra”

Ore 23:00 – 04:00 – Piazza Misericordia:

Esibizioni scuole di ballo, animazione e open to dance,

a seguire DJ set by DJ Yanez (Funk Brasiliano, Dembow, Urban Beat, Baile Funk ed Electro Cumbia)

__

Sabato 30 Agosto

Ore 18:30 – Piazza Misericordia:

Esibizione di salsa – Scuole di ballo

Ore 19:00 – Piazzetta Municipio:

Concerto “Boitatá Quartet”

Ore 19:30 – Piazza Misericordia:

Danze popolari brasiliane con Roberta Kaillé

Ore 20:00 – Piazzetta Monumento:

Concerto Fernando Fuman Quartet con workshop di ballo

Ore 21:30 – Piazza Finocchiaro Aprile:

Concerto “Alessandro Presti Sextet” feat. Fabrizio Bosso

Ore 23:00 – 04:00 – Piazza Misericordia:

Esibizioni scuole di ballo, balli caraibici, salsa, reggaeton e DJ set con Andrea Scalici

Pagina Facebook Latin Festival: https://www.facebook.com/p/Latin-Festival-Petralia-100054360889206/

Instagram: @latinfestivalpetralia

Com. Stam. + foto

