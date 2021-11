Presentato il nuovo sito web dell’Arma dei Carabinieri

Cambia volto il sito internet dell’Arma dei Carabinieri. La nuova veste grafica si presenta profondamente rinnovata, grazie a una nuova interfaccia interattiva di tipo responsive, indispensabile per una corretta fruizione dei contenuti anche su dispositivi mobili, oggi principali canali di consultazione dei siti web.

La home page è stata concepita per facilitare la navigazione e la rapida ricerca di contenuti da parte degli utenti. I menu sono stati semplificati e riorganizzati: “chi siamo”,è la sezione che contiene informazioni e curiosità sull’Arma e sulla sua struttura, con un ampio spazio dedicato alla storia.Nell’area “in vostro aiuto” il cittadino virtuale può trovare servizi come la Denuncia vi@ Web (per presentare denunce di smarrimento o di furto online), modulistica utile, banche dati per ricercare oggetti smarriti, opere d’arte rubate, consigli per evitare di cadere in truffe e altri reati. Notizie dal territorio e comunicati stampa sono aggiornati in tempo reale e integrati da un archivio video con servizi da tutta Italia. Completano il quadro una sezione dedicata al mondo dei concorsi per il reclutamento nei Carabinieri e lo spazio “media&comunicazione”, che consente l’accesso alla vasta gamma dei prodotti editoriali dell’Arma, tra cui le riviste Il Carabiniere e #Natura. Nella home page sono presenti anche un’area dedicata all’emergenza Covid-19, in cui sono forniti link e informazioni utili per seguire la normativa sull’emergenza sanitaria, e una vetrina con i Tweet del profilo dell’Arma.

Il progetto ha voluto definire un nuovo concept, frutto di un’accurata analisi delle preferenze di ricerca degli utenti e in linea con i moderni strumenti di comunicazione, con l’unico scopo di migliorare l’interazione tra istituzione e cittadino.

Cambia il sito www.carabinieri.it, non cambia il nostro obiettivo: #PossiamoAiutarvi