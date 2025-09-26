L’incontro si terrà martedì 30 settembre ore 10:00 Salone degli Specchi della città metropolitana di Messina

Si è tenuta presso la Sala Ovale del Comune di Messina la conferenza stampa di presentazione dell’evento dal titolo : “ Nonni e terza età. Punti di forza e fragilità” che si terrà al Salone degli Specchi della città metropolitana di Messina, Palazzo dei Leoni, il prossimo 30 settembre alle ore 10:00

L’evento volto a celebrare il ruolo sociale dei Nonni e degli Anziani , in occasione della Festa dei Nonni del 2 ottobre c.a. ( istituita a norma della legge n. 159 del 31 luglio 2005, è promosso dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina e dalla Lute (Libera Università della terza età)Messina.

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Messina e dalla regione Sicilia mira a celebrare il ruolo fondamentale dei nonni all’interno delle famiglie e della comunità. Parlare dei nonni e, più in generale, della terza età, ha dichiarato l’avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali e moderatrice della manifestazione, significa affrontare un tema di grande valore umano, sociale e culturale. Gli anziani rappresentano infatti una delle colonne portanti della nostra comunità: custodi di tradizioni, portatori di memoria storica e testimoni di valori che rischierebbero di andare perduti senza la loro presenza e la loro voce.

Durante la conferenza stampa, il Sindaco di Messina dott. Federico Basile ha sottolineato l’importanza di momenti di aggregazione intergenerazionale: “I nonni rappresentano un patrimonio di esperienza e saggezza. Questo evento vuole essere un’occasione per ringraziarli e per favorire il dialogo tra generazioni.”

Il programma dell’evento prevede uno spazio di confronto e di incontro al quale interverranno insigni relatori quali la psichiatra dott.ssa Carmela Biondo che si soffermerà sull’importanza dell’invecchiamento attivo, del dialogo e della solidarietà, l’architetto Carmelo Celona che traccerà le tipologie abitative che si adattano o non si adattano alle moderne esigenze della terza età; la sessuologa Luisa Barbaro presente alla conferenza stampa che ha anticipato l’oggetto del suo intervento di giorno 30 settembre e la dott.ssa Daniela Cuce’ Cafeo che daranno lettura di brani e poesie dedicate ai nonni.

Ad intervenire all’atteso evento sui nonni , a Palazzo dei Leoni, anche l’Ufficiale dell’Esercito italiano e giornalista Angelo Vesto autore del libro ” Nonno ti devo parlare” un testo che esplora il rapporto profondo e le emozioni tra nonni e nipoti.

Nel corso dell’evento previsto il contributo della Vice Questore della Polizia di Stato della Questura di Messina dott.ssa Grazia Iellamo che illustrerà per gli anziani le modalità per difendersi dalle truffe , per conoscere i rischi che gravitano intorno ad essi al fine di contribuire a creare luoghi sicuri ed una rete di protezione attiva e consapevole.

Il rispetto, l’amicizia, la condivisione ed il buon esempio – valori fondanti dell’Inner Wheel , saranno il filo conduttore dell’iniziativa tesa a rafforzare il legame tra generazioni diverse, ha sottolineato la Presidente dell’ Inner Wheel Club dello Stretto di Messina Letizia Ragona, club nato nel 2024 con l’ intento di operare con la mente e con il cuore per realizzare iniziative di cooperazione che spaziano dal campo socio sanitario a quello dello sviluppo e della promozione e tutela dei diritti umani. Sulla possibilità di trasformare la terza età in una fase della vita ricca di dignità, di relazioni e di significato è intervenuta la Referente della Lute Messina dottssa Graziella Catanzaro.

Alla conferenza stampa hanno partecipato le socie dell’Inner Wheel club dello Stretto, la dott.ssa Martina Casale, i referenti e gli iscritti della LUTE MESSINA e di altre associazioni culturali che hanno condiviso idee e suggerimenti per rendere l’evento un momento inclusivo e partecipato.

L’evento si configura come un’opportunità per rafforzare i legami familiari e il senso di comunità, riconoscendo il valore insostituibile dei nonni nella vita quotidiana. La società, è stato piu’ volte ribadito, ha il compito di offrire servizi, reti di supporto e opportunità di inclusione, mentre le famiglie hanno la responsabilità di mantenere viva la relazione con i propri anziani.

L’ingresso all’evento è gratuito

