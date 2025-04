Presentato l’elenco iscritti del 68° Rally Coppa Valtellina

L’evento organizzato dall’Automobile Club Sondrio è riuscito a confermare lo svolgimento grazie alla stretta collaborazione con tutte le istituzioni locali. Atteso un parco partenti di livello che renderà la sfida incerta fino al gran finale di Chiesa in Valmalenco. Bella e interessante la sfida dei comuni che valorizza l’appoggio del territorio.

Chiesa in Valmalenco. È stato presentato nella serata di ieri, 24 aprile, presso l’Hotel Vassallo di Chiesa in Valmalenco l’elenco iscritti del 68° Rally Coppa Valtellina, la manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sondrio, in programma sabato 26 e domenica 27 aprile, primo appuntamento del Trofeo Italiano Rally – girone B valido anche per la Coppa Rally di Zona 3 con coefficiente 1.5.

Erano presenti il Presidente dell’Automobile Club Sondrio Andrea Mariani, il Direttore Roberto Conforti, l’Assessore del Comune di Chiesa in Valmalenco Emanuele De Luca, l’Assessore del Comune di Sondrio Michele Diasio, il Presidente del Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco Dario Ruttico e il Direttore di Gara Gianluca Marotta.

Presenti anche alcuni piloti iscritti all’evento tra cui il vincitore 2023 Luca Rossetti oltre a Simone Miele, Maurizio Mauri, Fabrizio Guerra, Manuel Bracchi, Edoardo Spagnolatti e Gianluca Varisto

L’evento è stato confermato ieri con alcune importanti modifiche al programma per garantire il rispetto alla memoria di Papa Francesco le cui esequie si svolgeranno nella giornata di sabato 26 aprile. Nonostante questo imprevisto, la squadra di lavoro ha reagito con grande coesione ed è riuscita, grazie al fondamentale ed imprescindibile supporto di tutte le amministrazioni locali coinvolte e degli enti territoriali quali Prefettura e Questura di Sondrio, a trovare un’alternativa percorribile in meno di 24 ore. Uno sforzo organizzativo importante che garantirà alla 68^ edizione di una delle gare più longeve d’Italia di offrire spettacolo agli appassionati e una sfida completa ai concorrenti.

L’evento inizierà le operazioni preliminari già venerdì con le ricognizioni sulle prove speciali, con vetture di serie, e il briefing serale per tutti i concorrenti. Sabato mattina termineranno le operazioni di allestimento del parco assistenza, che sarà ospitato tra Via Morelli e Via dell’Industria a Sondrio, mentre le verifiche sportive e tecniche sono in programma dalle 14:30 alle 18:45: sportive all’Oratorio Sacro Cuore e tecniche al parco assistenza. La gara, nel nuovo format, si svolgerà tutta alla domenica. Partenza alle 7:31, passaggio da Piazza Garibaldi a Sondrio e poi le prime tre speciali “Berbenno”, “Montagna” e “Castello”. Seguirà riordino ed assistenza, sempre a Sondrio, prima del secondo giro sulle medesime prove e nuovamente riordino e assistenza. L’ultimo giro vedrà invece una terza ripetizione di “Montagna” e “Castello” e quindi la spettacolare “Valmalenco Show” che porterà i piloti direttamente sulla pedana d’arrivo a Chiesa in Valmalenco in Piazza Ss. Giacomo e Filippo, prevista alle 18:30.

Durante la conferenza stampa sono stati sorteggiati gli abbinamenti di tutti i piloti partecipanti ai comuni interessati dall’evento: Berbenno di Valtellina, Albosaggia, Montagna in Valtellina, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Sondrio, Postalesio, Chiesa in Valmalenco, Castello dell’Acqua, Poggiridenti. Alla fine della gara verrà consegnato un premio al comune che risulterà vincitore in base ai piazzamenti degli equipaggi nella classifica finale.

Dopo la promozione della gara valtellinese all’interno del TIR, cresce ora l’attesa per vivere un nuovo capitolo di questa lunga storia sportiva. Dopo le ultime edizioni che hanno visto quattro vittorie di Luca Rossetti (2016-2017-2018-2024), due di Fabrizio Guerra (2019-2023) e una di Simone Miele (2022) sarà prima di tutto interessante assistere al confronto di questi piloti. Rossetti torna in Valtellina con i favori del pronostico, navigato da Nicolò Gonella, su una Skoda Fabia RS Rally2, dopo la vittoria al Sulcis Iglesiente in Sardegna. Miele, con Luca Beltrame, arriva dal secondo posto del Val Merula e il podio sfiorato al Rally dei Laghi consapevole di poter fare molto bene. Guerra, infine, in questo terzetto di già vincitori, torna ad essere navigato da Maifredini che è da poco rientrato dal Panda Raid nel deserto ritrovando dal Skoda Fabia RS Rally2 con cui ha corso al Prealpi Orobiche.

La sfida per la vetta e per le posizioni di vertice deve però considerare anche Alessandro Re, con Marco Vozzo, su un’altra Skoda Fabia RS Rally2. Il pilota comasco ha iniziato bene la stagione nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e porta in dote anche il podio ottenuto al Rally dei Laghi. Esperienza da vendere per Marco Silva, navigato da Maurizio Vitali, anche lui su Skoda Fabia RS Rally2. Il suo ultimo podio è del 2021, esattamente vent’anni dopo la sua affermazione, con la Escort Cosworth nel 2001.

Gradita ed interessante la presenza del piacentino Christian Tiramani, con Fabio Grimaldi, che si prende quindi una parentesi rispetto all’impegno nel Campionato Italiano Rally Terra per perfezionare anche la sua guida su asfalto. Si possono inserire nella lotta anche Maurizio Mauri con Rolando Bozzo (Skoda Fabia RS Rally2), il laziale Stefano Liburdi navigato da Valerio Silvaggi (Skoda Fabia RS) e il forte Manuel Bracchi, con Federica Mauri, su un’altra Fabia, già a podio nelle ultime due edizioni.

Sono ben 19 le vetture Rally2/R5 tra le quali puntano in alto anche il pilota di casa Nicholas Cianfanelli, con Iacopo Innocenti e il driver di Morbegno Gianluca Varisto, con Ramon Baruffi entrambi su Skoda Fabia. Il vincitore del Lakes Trophy 2024 Michel Della Maddalena con Romano Belfiore su Volkswagen Polo è tra gli osservati speciali dato che ha il piede molto pesante, mentre Edoardo Spagnolatti, con Gaia Scherini, dopo lo scratch siglato sulla PS7 dello scorso anno proverà a spremere il massimo dalla sua Skoda Fabia RS Rally2. Anche Gianluca Luchi potrebbe puntare al podio, con Samuele Sordelli (Skoda Fabia RS Rally2) mentre sarà interessante seguire Sara Micheletti, che navigata da Roberto Mometti torna in un rally vero dopo le esperienze Circuit dello scorso anno.

La presenza della famiglia Miele sarà completata dal Campione del Mondo Master 2022 Mauro che navigato da Stefano Tiraboschi porterà in gara una splendida BMW M3. Chi sale su una Rally2 dopo le esperienze sul ghiaccio in N5 è invece Igor Memeo, navigato da Gianluca Marchioni, mentre si candida per fare la voce grossa in due ruote motrici Simone Fumagalli, con Anna Dusi, su Renault Clio S1600. In classe con lui anche Danilo Colombini che conosce particolarmente bene il Rally Coppa Valtellina e sarà navigato da Davide Bambini.

Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, su Peugeot 208 Rally4, sono i primi indiziati per la vittoria di classe dopo le tante esperienze nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici. Quest’anno saranno impegnati nella Coppa di Zona 3. Bella la sfida con Gabriel Di Pietro, altro nome noto del rallysmo tricolore, navigato da Elisa Carriero sempre su Peugeot 208 Rally4. I fratelli Rainoldi sono a loro volta da tenere d’occhio nella gara di casa: Igor con Daniel Pozzi e Omar con Simone Oberti entrambi con le 208 Rally4.

Michele Barri navigato da Antonio Tognolini dopo la vittoria della Coppa di 3^ Zona 2024 in N3 questa volta sarà al via con una Renault Clio Rally5, le stesse che animano anche il Campionato Italiano Rally Junior. Sempre in due ruote motrici menzione anche per Marcello Moroni e Gianina Libera, su Peugeot 208 Rally4/R2 e per il sempre veloce Giacomo Gini, con Debora Fancoli, con una Peugeot 106 di classe K10. Tra le N2 spicca Davide Trinca Colonel, con Mattia Pozzoli su Citroen Saxo, che ha già vinto la classe al Rally dei Laghi.

Due gli equipaggi in lizza per il 3° Coppa Valtellina Historic: Oscar Gadaldi, affiancato da Veronica Gadaldi su Renault R5 GT e Massimo Bernardini con Stefano Pelacchi, che gareggeranno su Alfa Romeo Alfetta.Renata Petrella, Sindaco di Chiesa in Valmalenco“A Chiesa e nell’intera Valmalenco si respira un’aria di trepidazione per un evento attesissimo e spettacolare. Noi siamo orgogliosi di ospitarlo e ringraziamo sponsor e organizzatori. Un’occasione unica per un territorio che a livello paesaggistico ed enogastronomico rappresenta un’eccellenza nelle Alpi centrali”.

Laura Parolini, Iperauto Spa

“Anche quest’anno abbiamo scelto di sostenere il Rally Coppa Valtellina perché la nostra famiglia è nata in Valmalenco e la nostra azienda è cresciuta in Valtellina. Il legame con questo territorio è profondo e autentico. Vogliamo ringraziare tutti coloro che, in questi giorni complessi, si sono impegnati per trovare soluzioni e permettere lo svolgimento di questo evento speciale. È stato un vero esercizio di problem solving, che ha richiesto spirito di squadra proprio come accade nello sport e nel lavoro quotidiano in azienda. In bocca al lupo a tutti i piloti!”.

ELENCO ISCRITTI

UFFICIALE

ELENCO ABBINAMENTI COPPA DEI COMUNI

