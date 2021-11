Presentato oggi al MISE il francobollo celebrativo dei 100 anni FIP Il Ministro Giorgetti: “Lo sport è sviluppo economico

Trovare misure per la sopravvivenza del basket e sostenere i vivai”

Il Presidente FIP Petrucci: “E’ un privilegio celebrare il Centenario al MISE con il francobollo dedicato”

Uno speciale francobollo ideato e realizzato per celebrare i 100 anni dalla fondazione della Federazione Italiana Pallacanestro, avvenuta il 2 novembre 1921. Da questa mattina è in vendita, presso tutti gli uffici di Poste Italiane del territorio italiano, il prodotto filatelico che illustra un giocatore che vola a canestro, in basso campeggia il nastrino tricolore e sullo sfondo i 100 anni che proprio oggi il basket italiano ha celebrato e festeggiato.

“I cento anni della Federbasket rappresentano un traguardo importante e prestigioso – ha detto il Presidente FIP Giovanni Petrucci – ed è un grande privilegio poterli celebrare, nel giorno esatto della fondazione, al MISE con un francobollo dedicato all’evento. Ringrazio il Ministro Giancarlo Giorgetti per la sua consueta sensibilità verso il mondo dello sport e in particolare verso la pallacanestro, e colgo l’occasione anche per ringraziare il Presidente Poste Italiane Maria Bianca Farina e l’Amministratore Delegato del Poligrafico dello Stato Paolo Aielli”.

Così il Ministro Giorgetti: “Il francobollo è una piccola cosa ma rimane nel tempo. Per questo sono contento di celebrare in questo modo una ricorrenza così importante. Lo sport è anche sviluppo economico, per questo dobbiamo trovare le misure economiche per garantire la sopravvivenza della pallacanestro italiana e sostenere i nostri vivai”.

All’incontro ha partecipato, oltre al Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, una delegazione composta dai due Vice Presidenti FIP Gaetano Laguardia e Federico Casarin, dal Segretario Generale Maurizio Bertea, dai Presidenti delle Leghe Umberto Gandini, Pietro Basciano e Massimo Protani e da alcuni dirigenti federali.

