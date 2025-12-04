Presentato progetto “Asp in Comune”

Sportelli di prossimità per semplificare l’accesso ai servizi sanitari, progetto rivoluzionario voluto da Asp e Comune di Messina che hanno siglato una convenzione.

L’azienda sanitaria provinciale insieme con l’amministrazione comunale di Messina ha siglato oggi durante una conferenza stampa a Palazzo Geraci dell’Asp la convenzione per l’avvio del progetto “ASP in Comune”, un’iniziativa che istituisce sportelli di prossimità presso gli uffici comunali per agevolare l’accesso dei cittadini ai principali servizi sanitari, riducendo tempi e complessità di presentazione delle istanze. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare i servizi sanitari al territorio, garantire equità nell’accesso alle prestazioni e alle esenzioni, supportare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e offrire orientamento nella compilazione di richieste e modulistica. Erano presenti la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, il direttore del Distretto sanitario di Messina Enzo Picciolo che ha proposto l’iniziativa. Presso gli sportelli “ASP in Comune” saranno disponibili informazioni, assistenza e gestioni pratiche per l’anagrafe assistiti, l’esenzione per patologia, l’esenzione per reddito, le richieste e autorizzazioni per ausili, presidi e protesi, le attestazioni sanitarie, la riemissione della tessera sanitaria, la presentazione di istanze e richieste con supporto alla compilazione. I servizi saranno erogati in due modalità, a seconda dei casi: immediata con gestione e rilascio in tempo reale, allo sportello o differita con presa in carico della richiesta con successiva lavorazione e comunicazione dell’esito. “Con ‘ASP in Comune’ portiamo i servizi sanitari – aggiunge la Direzione Strategica dell’Asp di Messina – più vicino alle persone. È un passo concreto per ridurre gli adempimenti, favorire l’equità di accesso e accompagnare i cittadini, soprattutto i più fragili, nell’uso dei servizi digitali. La collaborazione con il Comune di Messina rafforza la rete territoriale e rende più semplice fare ciò che è essenziale: prendersi cura della salute. La convenzione definisce processi chiari, responsabilità e strumenti operativi condivisi. Garantiamo interoperabilità dei sistemi, sicurezza dei dati e un percorso amministrativo semplificato. Obiettivo: ridurre code e tempi di lavorazione, con sportelli capaci di gestire in modo immediato le pratiche quando possibile.

Gli sportelli offriranno un’assistenza completa: dall’anagrafe assistiti alle esenzioni, fino alla protesica e alle attestazioni. Il personale sarà formato per fornire orientamento e presa in carico qualificata, assicurando risposte chiare e tempi certi, in sinergia con i servizi distrettuali.

