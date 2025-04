Presentato ufficialmente il “Giro del Mito”, una sfida oltre il tempo a Bagno di Romagna: iscrizioni già aperte

Domenica 13 luglio 2025 si svolgerà la prima edizione del Giro del Mito-ElectricLine, la nuova granfondo ciclistica con partenza e arrivo a Bagno di Romagna, nel cuore dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Un evento che unisce sport, natura, storia e cultura in un territorio che ha fatto la storia del ciclismo, attraversato da tappe memorabili del Giro d’Italia e, più di recente, anche del Tour de France. Organizzazione a cura di River22 Sporting Club, con il patrocinio di Unione dei Comuni della Valle del Savio, Comune di Bagno di Romagna e Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. La granfondo fa parte del circuito nazionale ACSI.



La presentazione ha avuto luogo giovedì 17 aprile nella Sala Congressi di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna (FC), città che sarà il cuore della manifestazione che per due giorni, sabato 12 e domenica 13 luglio 2025, animerà le vie del centro.

Presenti in sala Enrico Spighi, Sindaco del Comune di Bagno di Romagna; Daniele Valbonesi, Consigliere Regione Emilia-Romagna; Claudia Mazzoli, Presidente f.f. Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, oltre che Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Territoriale ed Economico di Bagno di Romagna; Mattia Lusini, Assessore allo Sport del Comune di Bagno di Romagna; Monica Rossi, Presidente Unione Comuni Valle Savio e Consigliera Provincia Forlì-Cesena; Moreno Para, Federico Para e Giovanni Rossi per l’organizzazione, curata da River22 Sporting Club; Sergio Pironi per ACSI Forlì-Cesena, oltre agli sponsor, a rappresentanti delle forze dell’ordine e a personalità dello sport e della società civile.



Il concept: una sfida oltre il tempo

Il Giro del Mito nasce come un’esperienza ciclistica unica, capace di fondere la sfida sportiva con la potenza evocativa del mito. Il Mito come racconto universale di coraggio, limite e trasformazione. Il Mito come simbolo di un territorio straordinario, dove le Foreste Casentinesi, le acque termali di Bagno di Romagna, la figura leggendaria di Sant’Agnese e le grandi salite dell’Appennino affrontate da campioni e grandi corse del ciclismo diventano scenari epici, tra storia, sport e mito.

Una granfondo per gli audaci, chiamati a una sfida “oltre il tempo”, illuminati dai Miti: le Foreste Sacre, i percorsi di Marco Pantani, le grandi corse come il Giro d’Italia e il Tour de France.



Un progetto nato sul territorio

Il Giro del Mito è organizzato da River22 Sporting Club, centro sportivo specializzato in fitness, tennis e padel, recentemente ristrutturato e in continua espansione a Bagno di Romagna. L’evento nasce per valorizzare il territorio, promuovere il turismo sportivo e creare sinergie virtuose con enti locali, associazioni e strutture ricettive, celebrando al tempo stesso le grandi storie e i grandi campioni che su queste strade hanno scritto pagine indimenticabili del ciclismo.

Importante il supporto degli sponsor ElectricLine, CLAS, Idrotermica Coop, Conad City di San Piero in Bagno, USTEC, Comitel, Nibble, Fit Interiors, Melini Oberdan, Teamwork Hospitality, Agrimarket e Lanzi Infissi Falegnameria.



Un evento per tutti, oltre la gara

Il Giro del Mito sarà anche un grande momento di festa popolare, con un programma di due giorni – sabato 12 e domenica 13 luglio – dedicato a ciclisti, famiglie e visitatori. Stand gastronomici, dj set e intrattenimento musicale a cura di Radio Studio Delta, area expo, attività per grandi e piccoli (con giochi a tema) animeranno il centro di Bagno di Romagna.

Importanti anche le convenzioni con le strutture ricettive del territorio che hanno scelto di convenzionarsi con il Giro del Mito per favorire il pernottamento degli iscritti che, per due giorni, vivranno il territorio di Bagno di Romagna e della Valle del Savio dal punto di vista sportivo ma anche enogastronomico ed attrattivo.



Due percorsi, un solo Mito

I partecipanti potranno scegliere tra due tracciati, entrambi immersi nel paesaggio incontaminato dell’Appennino Tosco-Romagnolo e disegnati per offrire un’esperienza autentica e spettacolare.

Percorso lungo (133 km, 3.000 metri di dislivello): pensato per gli scalatori, tocca due Regioni (Emilia-Romagna, Toscana) e due province (Forlì-Cesena, Arezzo) e affronta salite leggendarie come il Passo dei Mandrioli , il Passo della Calla (15 km e 825 metri di dislivello), il Passo del Carnaio , Selvapiana e Acquapartita .

(133 km, 3.000 metri di dislivello): pensato per gli scalatori, tocca due Regioni (Emilia-Romagna, Toscana) e due province (Forlì-Cesena, Arezzo) e affronta salite leggendarie come il , il (15 km e 825 metri di dislivello), il , e . Percorso corto (69 km, 1.500 metri di dislivello): più accessibile ma ricco di fascino, tocca due Comuni (Bagno di Romagna e Verghereto) e si sviluppa attorno al Monte Fumaiolo, per poi condividere con il lungo l’ascesa finale verso Selvapiana e Acquapartita, fino al traguardo di Bagno di Romagna.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni alla granfondo sono ufficialmente aperte sul sito www.girodelmito.com. È possibile scegliere tra i due percorsi e usufruire di quote agevolate in fase di early registration, oltre a tariffe agevolate per i partecipanti alla Granfondo Squali.

Iscrizioni e informazioni:www.girodelmito.com





LE DICHIARAZIONI



Enrico Spighi, Sindaco del Comune di Bagno di Romagna: “È una grande soddisfazione tornare ad avere un evento di questo livello lungo le strade dei grandi miti del ciclismo nel nostro territorio, attraversato da alcuni dei paesaggi più belli d’Italia e con arrivo in uno de ‘I Borghi più belli d’Italia’. Il Giro del Mito è anche un’occasione per raccontare una destinazione che vuole presentarsi in tutta la sua bellezza, senza confini. Ringrazio River22 per aver saputo prendere ancora una volta il toro per le corna. Sono certo che questa sarà una prima edizione da ricordare, l’inizio di un nuovo modo di vivere le nostre montagne, con spirito sportivo e approccio autentico. L’entusiasmo cresce giorno dopo giorno: non vediamo l’ora di vedere i ciclisti in batteria, pronti a partire… nel segno del mito”.

Mentre l’Assessore allo Sport del Comune di Bagno di Romagna, Mattia Lusini, ha ricordato come il Giro del Mito del 12 e 13 luglio sia uno degli appuntamenti che animeranno Bagno di Romagna nel corso dell’anno, con un ricco palinsesto di eventi, tra cui quattro a tema ciclistico.



Daniele Valbonesi, Consigliere Regione Emilia-Romagna, portando i saluti del Presidente De Pascale: “Il Giro del Mito si inserisce a pieno titolo nel calendario degli eventi sportivi che caratterizzano e valorizzano il nostro territorio. Manifestazioni come questa sono importanti per la valorizzazione del patrimonio ambientale e legato al benessere, a disposizione di chi sceglie i nostri territori come meta turistica. La Regione crede fortemente in questi valori e continuerà a sostenere con convinzione il territorio e gli organizzatori locali, sia negli eventi attuali che in quelli futuri”.



Claudia Mazzoli, Presidente f.f. Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Territoriale ed Economico di Bagno di Romagna: “Il Parco Nazionale sostiene le iniziative dei Comuni e dei soggetti locali che puntano a valorizzare il territorio attraverso lo sviluppo di eventi culturali e sportivi. Il Giro del Mito rappresenta al meglio il binomio tra sport e benessere, in un contesto naturale straordinario. Le Foreste Casentinesi sono il testimonial ideale per raccontare un ambiente che promuove salute, qualità della vita e valorizzazione del paesaggio”.



Monica Rossi, Presidente Unione Comuni Valle Savio e Consigliera Provincia Forlì-Cesena: “Il nostro è un territorio che ha bisogno di coesione, promuovendo non un singolo Comune ma l’intera Valle del Savio, perché solo insieme possiamo fare davvero la differenza. Abbiamo un patrimonio straordinario, che il turismo lento e gli eventi ciclistici possono valorizzare e offrire a chi lo attraversa la possibilità di conoscerlo, apprezzarlo e tornarci. Iniziative come il Giro del Mito, articolate su più giorni, permettono di fermarsi, scoprire le nostre eccellenze enogastronomiche e vivere appieno l’ospitalità delle nostre strutture ricettive”.



Moreno Para, amministratore Para.Mount Immobiliare S.r.l.: “Il Giro del Mito nasce da radici profonde: la nostra famiglia vanta una lunga tradizione imprenditoriale nella produzione metalmeccanica e oggi, con mio figlio, abbiamo scelto di investire sul territorio attraverso Para.Mount Immobiliare. Tra le attività della holding, con River22 abbiamo già creato un centro sportivo che risponde a un bisogno reale della zona: tennis, padel, palestra e ora anche un grande evento come il Giro del Mito, che siamo felici di lanciare il 13 luglio. Siamo orgogliosi di investire energie e risorse in questo territorio, affiancati da giovani collaboratori che portano entusiasmo e passione nei progetti. Ci sono tutti i presupposti per continuare un percorso che affonda le radici nella storia della nostra famiglia”.



Federico Para, amministratore Para.Mount Immobiliare S.r.l.: «Insieme a mio padre Moreno stiamo portando avanti investimenti importanti, in particolare con il progetto River22 Sporting Club, un centro sportivo a Bagno di Romagna specializzato in fitness, tennis e padel, recentemente ristrutturato e in continua espansione. Abbiamo voluto il Giro del Mito perché siamo amanti dello sport a 360 gradi, profondamente legati al nostro territorio e alla comunità che lo vive. Uno dei nostri obiettivi è creare sinergie concrete con gli enti locali, le associazioni e le strutture ricettive, per costruire insieme un sistema che funzioni e duri nel tempo».



Giovanni Rossi, direttore River22 Sporting Club: “Il Giro del Mito avrà due percorsi, che attraversano due Regioni e due Province. Ci saranno salite mitiche del territorio e sarà una bella occasione per la nuova sfida ‘oltre il tempo’ tra tutti i partecipanti”.

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: il Giro del Mito ti aspetta.

Sei pronto a sfidare la leggenda?

Iscrizioni e informazioni:www.girodelmito.com

