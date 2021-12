Presentazione 7 Dicembre ore 17.00 – Sala Elettra “ Più Libri Più Liberi” L’amore comunque di Paola Cordeschi

Intervengono l’autrice, Fausta Genziana Le Piane, Luciano Lucarini e Plinio Perilli

L’AMORE COMUNQUE” RAPPRESENTA IL PERCORSO POETICO ED ESISTENZIALE DI UNA AUTRICE VERAMENETE PROMETTENTE, CHE IN QUESTA SEDE PRESENTA, AFFIANCATA E GUIDATA CRITICAMENTE DAL MAESTRO PLINIO PERILLI, L’ULTIMO VOLUME EDITO “ L’AMORE È SILENZIO” DI UNA TRILOGIA IN CUI IL SENTIMENTO AMOROSO E LA POESIA STESSA VENGONO RILETTI E REINTERPRATAI CON PROFONDA, SPIAZZANTE IRONIA.

La poetessa Paola Cordeschi ci porta, attraverso la trilogia composta da “L’amore è crudele”, “L’amore è musica” e “L’amore è silenzio”, edita dalla casa editrice Pagine di Roma, attraverso un vero e proprio viag- gio sentimentale. Paola dunque ci dispiega, attraverso i suoi versi, leggi, usi e costumi (come Laurence Sterne nel suo A Sentimental Journey through France and Italy del 1768, attraverso i paesi visitati) di quei luoghi i- spezionati che sono il suo cuore e la sua anima. Scorrono impressioni, sottigliezze, umori, ricordi.

L’“io” della viaggiatrice Paola è assoluto protagonista della scena. I libri finiscono per essere un diario e, in- sieme, un autoritratto. Quell’io, che già abbiamo conosciuto in “L’amore è crudele”: Epicentro io / inespressa, insoluta, / in tensione (…), qui, in questa ultima silloge, “L’amore è silenzio”, si definisce in modo netto, mettendo fin da subito i puntini sulle “i”: si qualifica come “una” che ama… dice subito tutto, non vive ade- guandosi, non invade la vita, ecc. Ma questo mettere le mani avanti in apertura di libro non deve essere inteso come un atto violento, di sfida, bensì di difesa, per paura di essere ferita. Perché? Perché Paola ama per prima, senza sosta, senza compromessi.

