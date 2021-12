Presentazione aspiranti damigelle e aspiranti gentiluomini di “Come una volta – un amore da favola” su Discovery

“Come una volta – un amore da favola, il primo programma che unisce le dinamiche del reality e del dating a quelle insolite di un viaggio nel tempo,

"COME UNA VOLTA – UN AMORE DA FAVOLA" (6X60), prodotto da Casta Diva per Discovery sarà disponibile in esclusiva solo su discovery+ dal 6 gennaio 2022.

SCHEDE MESDEMOISELLES / LE DAMIGELLE

COME UNA VOLTA – UN AMORE DA FAVOLA

AURORA, 21 ANNI Roma

Aurora e’ una ragazza incredibilmente comica e accogliente, pronta a strappare sempre un sorriso ma e’ anche l’esatto opposto, restia e quasi aggressiva, con chi non le va a genio. Aurora sembra indossare una corazza di ferro, ma cela in sé un animo tenero e una spiccata sensibilità. Forse è frutto delle sue delusioni amorose, un anno fa la sua ultima particolarmente dolorosa dopo una storia di tre anni.

CLELIA, 30 ANNI Napoli

Bella, bionda, fisico statuario, Clelia dietro al suo essere rigida nasconde un animo incredibilmente romantico. Non ha mai vissuto l’amore delle favole, ma non per questo non smette di sperare che la sua possa trasformarsi in una vita da principessa.

GABRIELA, 23 ANNI, Farra di Soligo (TV)

Voce suadente, linguaggio garbato, ostentata sicurezza di sé, Gabriela della sua immagine ne ha fatto un mestiere. Professione influencer, con i suoi 15 mila follower, è molto esigente e selettiva in amore. Le piace essere corteggiata e ritiene che non debba mai essere lei a fare il primo passo. Cerca per sé un uomo maturo, intraprendente e deciso.

GLENDA, 20 ANNI, Turi (BA)

Risata fragorosa e faccia espressiva, Glenda è una ragazza che sa come raccontarsi davanti a uno schermo: Tiktoker seguita da 1 milione e 700 mila utenti, nella sua vita sentimentale è sensibile e con qualche insicurezza da sconfiggere. L’essere corteggiata alla “vecchia maniera” sicuramente potrà essere un buon punto di partenza.

MATILDA 22 ANNI, San Giovanni in Marignano (RN)

Un mix inusuale di passioni rende Matilda difficile da inquadrare, e al contempo estremamente interessante: ha una fissazione per i profumi, è molto colta, ha fatto thai boxe, ama il mondo dark e le atmosfere bohémien, riesce ad inserire nella stessa frase Baudelaire e il Dalai Lama. Completano la figura una linea invidiabile e un’attitudine spiccata per la spiritualità.

SOFIA 22 ANNI, Gallese (VT)

Saranno i suoi tatuaggi o il trucco appariscente, sarà la sua comicità inconsapevole e il suo scoppiettante carattere: Sofia è una ragazza che si fa decisamente notare. In fatto di sentimenti, arriva a Come una volta con le idee molto chiare: è appena uscita da una storia importante e in amore non accetta compromessi. O tutto o niente!

SCHEDE MESSIEURS/ASPIRANTI GENTILUOMINI

COME UNA VOLTA – UN AMORE DA FAVOLA

CRISTIANO, 24 anni, Roma

Cristiano è sicuramente un chiacchierone, e con la sua parlantina esprime molta sicurezza di sé. Si definisce “bello come il sole” e non ha problemi a farsi corteggiare, specie se dalle donne più grandi di lui, l’ultima di queste parentesi sentimentali è stata per Cristiano la storia d’amore più importante della sua vita, un triangolo amoroso.

DAVIDE, 30 anni, Marcianise (CE)

A colpire subito di Davide, oltre al marcato accento campano, è la pacatezza e la signorilità dei modi che denotano la sua innata gentilezza e maturità. Un giovane imprenditore che dal punto di vista amoroso non è stato certamente digiuno, avendo avuto tantissime donne in passato, ma mai nessuna che gli abbia veramente rapito il cuore.

JOSEPH 23 anni, Grosseto

Joseph è un melting pot vivente: accento toscano, cultura napoletana e tratti somatici sudamericani. È un ragazzo serio, sensibile e responsabile, molto legato alla madre, anche se dice di non sentirsi “mammone”. La sua sicurezza in se stesso lo ha portato a sfruttare il suo bell’aspetto e il suo fisico per farsi strada come influencer, eppure Joseph rimane convinto che i social non siano il luogo dove trovare l’amore: meglio non partire con i pregiudizi!

RICCARDO, 26 anni, Roma

Dei generi rock, punk ed emo, Riccardo ne ha fatto oltre che una passione un vero e proprio dress code. Ma al di là dell’impatto estetico, è un ragazzo spigliato che non ha problemi a parlare delle sue fragilità e delle sue tante insicurezze fisiche e caratteriali. Dice di non credere molto nell’amore, dopo diverse delusioni sentimentali, ma è pronto a ricredersi.

ROCCO, 19 anni, Bologna

Rappresentante dell’alta borghesia bolognese, Rocco ha un animo edonista, è curioso e gli piace sperimentare sempre cose nuove. Molto altezzoso, non ha problemi ad ammettere la sua strafottenza quando si parla di rapporti sentimentali: le relazioni non fanno per lui, tendono ad annoiarlo in fretta.

RUBEN, 28 anni, Roma

Esuberante e divertente, Ruben è un vero animale sociale. In amore, il romanaccio vive le relazioni in modo disincantato, divertendosi a rivestire anche il ruolo di amante. Orgoglioso di essere fumantino e complicato, lui si sente il principe di casa, sempre viziato e riverito. E’ un amante del contatto diretto con le persone e della vita notturna, ma sfodera il suo lato più tenero solo con chi riesce a conquistarlo, andando oltre la patina da bad boy.