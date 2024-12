Presentazione del Complesso San Pietro dopo il restyling: degustazione e dolce natalizio dello chef Peppe Giuffrè

Pianificate assieme ai giovani partecipanti al progetto “M’a Firu”, le Giornate “Legalità è Pace” saranno protagoniste a Marsala in questa settimana che precede il Natale.

L’attenzione è principalmente alle nuove generazioni, coinvolte in un percorso di riflessione attiva sui temi della giustizia, dell’inclusione e della cittadinanza responsabile. Così, mentre è in corso di definizione l’Agenda Digitale – uno strumento innovativo per condividere comportamenti virtuosi legati anche alla sostenibilità ambientale – gli appuntamenti avranno inizio il 19 dicembre in via Delle Sirene (angolo viale Isonzo), alle ore 16:30, con la scopertura dell’Opera “L’Atleta della Pace” di Teodoro Mollica, donata dalla figlia Giuseppina alla Città di Marsala. Si proseguirà nel Complesso San Pietro, fresco di restyling, che l’Amministrazione comunale affiderà ai giovani. Il sindaco Massimo Grillo: “Un luogo storico che diventerà un centro di aggregazione e creatività, dove i giovani potranno sviluppare progetti legati alla cultura, alla partecipazione civica e al cambiamento positivo, promuovendo la legalità come valore fondante del loro futuro”. E sarà pure in tema la presentazione, sempre nel Complesso San Pietro, del “Waterfront Marsala 2026” in cui sarà illustrato l’itinerario di pace, sostenibilità e rigenerazione. A seguire “L’Albero dell’Inclusione”, curato da “I Paladini di Sicilia” presieduti da Diego Maggio. Sarà un momento di narrazione affidata allo chef Peppe Giuffrè che poi farà degustare la sua dolce opera artistica. La due giorni di “Legalità è Pace” si concluderà lunedì 23 dicembre con al Teatro comunale “E. Sollima” (ore 21:00). La performance dell’artista Fabio Ingrassia, per un live painting sul tema della solidarietà, precederà “The Vocal Academy” e le voci narranti per un concerto di Musica e Parole affidato a giovani talenti. Oltre alle singole esibizioni, spazio anche per emozionanti pezzi corali in un’atmosfera di festa e condivisione.

