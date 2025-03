Presentazione delle Linee Guida per Eventi Sportivi Inclusivi: appuntamento a Pisa

Il 28 marzo presso l’Hotel Galilei il convegno di presentazione del documento conclusivo del progetto “IUG – InclUniGames”, finanziato da Sport e Salute. A seguire, avrà luogo la riunione dei Presidenti dei CUS per discutere della riforma statutaria e della Federazione Scolastica.

Lo Sport Universitario Nazionale si riunirà a Pisa il 27 e 28 marzo per presentare ufficialmente le “Linee Guida per Eventi Sportivi Inclusivi”. Questo documento rappresenta il risultato dell’esperienza del progetto IUG – InclUniGames, finanziato da Sport e Salute e realizzato in collaborazione con CMA – Creative Management Association, e costituisce un’importante eredità per la promozione di iniziative sportive inclusive, frutto di una serie di progettualità svolte a livello nazionale dal 2018 ad oggi. Le Linee Guida sono un contributo significativo della Federazione Italiana dello Sport Universitario alla diffusione dello sport inclusivo, nonché uno strumento attraverso il quale lo Sport Universitario Italiano assume un ruolo attivo nella responsabilità sociale e nello sviluppo sostenibile. FederCUSI punta a promuovere una cultura inclusiva non solo nello sport universitario, ma in tutto il settore sportivo e nell’ambito della Terza Missione delle Università Italiane. Il know-how e l’esperienza maturata vengono messi a disposizione, attraverso questo documento, di tutti coloro che intendano organizzare eventi sportivi inclusivi o che desiderino trarre spunti per le proprie realtà di riferimento.

L’evento si svolgerà presso la sala Mustang dell’Hotel Galilei, in Via Darsena 1. Contestualmente, si terrà la riunione dei Presidenti dei CUS, focalizzata sullo sviluppo di FederCUSI alla luce della nuova Riforma Statutaria e della Federazione Scolastica.

L’arrivo dei partecipanti è previsto per giovedì 27 marzo a partire dalle ore 16:00. A seguire, dalle 17:30 alle 20:00, prenderà il via la prima parte della riunione tra i Presidenti dei CUS.

Venerdì 28 marzo la giornata inizierà con l’accreditamento dei partecipanti alle ore 09:00, e, successivamente, si procederà con la presentazione ufficiale delle “Linee Guida per Eventi Sportivi Inclusivi”. L’incontro sarà moderato da Mario Frongia, Consigliere USSI. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Antonio Dima, Presidente FederCUSI, Marco Macchia, Delegato del Rettore UNIPI per i Rapporti con il Territorio, e Frida Scarpa, Assessore di Pisa per Sport e Impianti Sportivi.

Tra gli interventi previsti quello di Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, Luca Fanucci, Presidente CNUDD, Rossana Ciuffetti, Direttore di Sport Impact, Giuliano Pizzanelli, Presidente CUS Pisa, e Filippo Corti, Segretario FederCUSI.

Dopo la presentazione e gli interventi una breve pausa prima della ripresa della seconda parte della Riunione dei Presidenti dei CUS, dalle 11:30 alle 13:00. Nel pomeriggio, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito Onorevole Paolo Frassinetti e del Prof. Marco Bussetti, già Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, i lavori continueranno per alimentare il dialogo sulla Federazione Scolastica e Universitaria.

A Pisa la famiglia di FederCUSI si riunisce nuovamente per riaffermare il proprio impegno nello Sport Inclusivo e per favorire un momento di confronto, dialogo e programmazione in vista delle sfide future.

