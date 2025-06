Presentazione giornata di chiusura Una marina di libri

Sedicesima edizione di una Marina di Libri La fabbrica delle storie. La fabbrica delle idee 5-8 giugno 2025 Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

Si conclude domani ai Cantieri Culturali alla Zisa la sedicesima edizione di Una marina di libri. Nelle venti postazioni dedicate alle presentazioni, ai dibattiti, alle tavole rotonde e agli spettacoli faranno il loro ingresso altri ospiti di riguardo, tra questi: Luigi Manconi, Anna Dalton, Zineb Mekouar, Peppe Servillo, Rosita Manuguerra, Paolo Pecere, Giampaolo Simi, Augusto Righi, Lorenza Fruci. Una rassegna con un programma fitto di appuntamenti all’interno del quale sono stati affrontati vari temi, oltre 400 gli appuntamenti, e che ha dato al pubblico la possibilità di scegliere gli argomenti da seguire e da approfondire e anche di dialogare con le autrici e gli autori che hanno accettato l’invito di partecipare a Una marina di libri, una delle manifestazioni letterarie più longeve in Sicilia e tra le più importanti realtà del Sud Italia.

Tra gli incontri più attesi della giornata quello con Luigi Manconi (ore 20, Averna Spazio Open), che presenta il libro La scomparsa dei colori (Garzanti) insieme a Costanza Quatriglio. Politico, sociologo e critico musicale, è passato da una forte miopia all’ipovisione, alla cecità parziale e infine a quella totale. La sua è la storia di una perdita e di una lenta discesa in un buio che non è tuttavia “un calamaio di compatta cupezza”, perché “la cecità non è nera. È lattiginosa, a tratti caliginosa. E, talvolta, rivela sprazzi perfino luminescenti”.

In serata (ore 21:30, Averna Spazio Open) il reading musicale, tratto dal libro di Antonio Franchini, Il fuoco che ti porti dentroconPeppe Servillo e Cristiano Califano alla chitarra.

Tra gli appuntamenti di domenica 8 giugno: Ore 11:00 | Casa Forst Pioniere siciliane Storie di coraggio e nuovi inizi AA. VV a cura di Sara Favarò – Navarra Editore. Intervengono: Claudia Fucarino e Valentina Di Fazio; Ore 11:00 | Istituto Gramsci Incontro SSTL Summer School in Traduzione Letteraria Traduttori di Nobel. Tradurre Han Kang e Annie Ernaux.Intervengono: Lia Iovenitti e Lorenzo Flabbi. Moderano: Chiara Sciarrino e Daniela Tononi; Ore 12:00 | Istituto Gramsci Professione Press Agent. Manuale di sopravvivenza. Comunicare cinema, fiction, e star tra errori, aneddoti e successi di Pierluigi Manzo -Les Flâneurs Edizioni. Interviene: Ivan Scinardo;Ore 12:00 | Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia I libri di Repubblica Presentazione del libro L’ombra della luce,dedicato a Franco Battiatoe realizzato dalla redazione palermitana di la Repubblica. Intervengono: Mario Di Caro, Emanuele Lauria ed Eleonora Lombardo;Ore 12:00 | Spazio Franco La ‘questione’ della lingua di Camilleri. E dopo? Intervengono: Michele Burgio, Salvatore Ferlita, Rosario Russo e Gaetano Savatteri; Ore 12:30 | Arci Tavola Tonda Presentazione del libro Lampedusa. Una storia mediterraneadi Dionigi Albera – Carocci Editore. Interviene: Davide Camarrone; Ore 17:00 | NOZ – Nuove officine Zisa Presentazione del libro L’Italia in cammino. 52 Grandi Itinerari per riscoprire il nostro paese con lentezza.Touring club. Intervengono: Fabio Rocca e Salvatore Vitale; Ore 17:00 | Arci Tavola Tonda Presentazione del libro e concerto L’eroe imperfettodi Sandra Rizza – Laurana Editore. Intervengono: Armando Sorrentino, Matteo Di Gesù. Modera: Giuseppe Lo Bianco. A seguire il concerto del coro Les Florettes, accompagnate da un trio di musicisti jazz. Letture di Elena Pistillo; Ore 17:00 | Spazio Franco Presentazione del libro Non ti innamorare degli amantidi Anna Dalton – Bompiani. Interviene: Mari Accardi; Ore 17:00 | Palco Tenute Orestiadi Incontro Orestiadi 2025, accogliendo la Capitale. Intervengono: Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina, Rosario Di Maria, Amministratore Tenute Orestiadi, Rosario Di Maria, Amministratore Tenute Orestiadi, Antonella Corrao, Direttore Comitato Scientifico Fondazione Orestiadi, Alfio Scuderi, Direttore Artistico Festival delle Orestiadi; Ore 17:30 | Ridotto De Seta Presentazione del libro Figlia di due mondi di Dido Michielsen – Editrice Nord. Saluti di Emanuele Pirazzoli, Console Onorario dei Paesi Bassi. Interviene: Francesca Maccani. A cura di Nederlands Letterfonds e Una marina di libri; Ore 18:00 | Istituto Gramsci Presentazione del libro Le radici profonde. La destra italiana e la questione culturale di Valerio Renzi – Fandango. Intervengono: Salvatore Cavaleri, Marta Clemente e Fausto Melluso; Ore 18:00 | Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia Presentazione del libro Nell’isola che non c’è. Guida ai borghi fantasma di Sicilia di Beniamino Biondi – il Palindromo. Interviene: Maurizio Carta; Ore 18:00 | Averna Spazio Open Talk Retrobottega: Il nuovo magazine di P&V.Intervengono: Vincenzo Prezzemolo, Responsabile marketing e strategia di Prezzemolo&Vitale; Antonello Ravetto Antinori, direttore editoriale; Paola Marino – Coordinatrice Magazine; Irene Carollo, graphic designer. A cura di Prezzemolo&Vitale; Ore 18:00 | Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro Il senso della natura. Sette sentieri per la Terradi Paolo Pecere – Sellerio. Interviene: Michele Cometa; Ore 19:00 | Cre.Zi Plus Pensare dopo Gaza. Saggio sulla ferocia e la terminazione dell’umano di Franco Bifo Berardi – Timeo. Interviene: Corrado Melluso e Carla Falzone; Ore 19:00 | Vasca Cre.Zi Le scrittrici e gli scrittori che ci mancano Daniele Del Giudice. Intervengono: Roberto Ferrucci e Andrea Inzerillo – Letture di Alberto Nicolino; 19:00 | Spazio Franco Presentazione dei libri Tra lei e me di Giampaolo Simi e La fame del Cignodi Luca Mercadante – Sellerio. Interviene: Elvira Terranova; Ore 19:00 | Averna Spazio Open Presentazione del libro Il campo dei mandorli in fioredi Augusto Righi – Navarra Editore. Interviene: Simonetta Agnello Hornby. Modera: Carla Garofalo; Ore 19:00 | Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro Il segreto delle api di Zineb Mekouar – Editrice Nord. Interviene: Davide Camarrone; Ore 19:00 | Ridotto De Seta Dalla vetrina alla virale: l’editoria nell’era di BookTok e Bookstagram Intervengono: Gabriele Ruggieri e Azzurra Sichera con microfono aperto per i creator digitali della cultura a cura di dieci.media e Una marina di libri; Ore 19:00 | Vasca Cre.Zi Le scrittrici e gli scrittori che ci mancano Daniele Del Giudice Intervengono: Roberto Ferrucci e Andrea Inzerillo – Letture di Alberto Nicolino; Ore 19:00 | Spazio Bianco Presentazione del libroDonne in ondadi Lorenza Fruci – Rai Libri. Interviene: Ambra Drago; Ore 20:00 | Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro Pagine di vino Tra storia mito e letteratura di Antonella Chinnici – Navarra Editore. Intervengono: Marisa Di Simone, Rosa Di Stefano e Vito lo Scrudato; Ore 20:30 | Cinema De Seta Rassegna documentari Sole Luna Doc. Proiezione in anteprima assoluta 33 Isoledi Donald Wilson. Italia.

Tra gli appuntamenti di Dudi: Ore 11:00 | Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia- Presentazione del libro Il guardaroba favoloso. Moda e costume nella letteratura per l’infanzia di Marcella Terrusi Carocci Editore. Interviene: Francesca Mignemi; Ore 11:30 | Spazio Dudi La serradi Giovanni Colaneri – Carthusia edizioni.

Tra gli appuntamenti della rassegna I segni di Venere: Ore 12:00 | Institut français – Dibattito Madre a tutti i costi? Intervengono: Mattia Corrente, Antonio Maiorana, Maria Grazia Di Giorgi, Maria Rita Infurna, Daniele La Barbera, Antonella Noto. Modera: Giovanna Cirino; Ore 12:00 | Spazio Bianco –Presentazione del libro La chiave del destino di Steni Di Piazza – Edizioni GFE. Interviene: Teresa Di Fresco;Ore 17:30 | Spazio Bianco Presentazione del libro Malanima di Rosita Manuguerra – Feltrinelli. Intervengono: Maria Laura Crescimanno e Maria Giambruno:

La manifestazione letteraria, nata da un’idea di Maria Giambruno, è organizzata dall’Associazione Una marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi, con il patrocinio del Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Siciliana, Fondazione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, e con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e di AIE – Associazione Italiana Editori.

INFO E NAVETTE GRATUITE

L’area dei Cantieri culturali alla Zisa per tutta la durata della manifestazione sarà pedonale, è consentito l’accesso in auto da via Paolo Gili, 4, solo per accedere al parcheggio principale. E’ possibile inoltre l’accesso pedonale dal cancello di via Perpignano. Data la grande affluenza prevista, si consiglia anche l’utilizzo del parcheggio pubblico comunale di Via Degli Emiri.

Dal 5 all’8 giugno, dalle ore 10 alle 20, è stato attivato un servizio di navette gratuite con corse ogni 20 minuti dalla fermata “Turati – La Lumia” (nei pressi del Teatro Politeama) a piazza Principe di Camporeale.

Orari:

giovedì: dalle 17 alle 24;

venerdì: dalle 10 alle 14 (ingresso gratuito) e dalle 17 alle 24;

sabato e domenica: dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 24.

Biglietti:

quotidiano euro 4,00 (valido per più ingressi);

abbonamento euro 10,00 (valido per le quattro giornate).

L’ingresso è gratuito per bambine e bambini sotto i 13 anni.

Maggiori info su: www.unamarinadilibri.it

