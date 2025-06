Presentazione portale VisitBisacquino.it

Nasce il portale VisitBisacquino.it uno spazio virtuale e vivo dedicato al territorio e alle persone Il sindaco Di Giorgio: “Promuoviamo il patrimonio materiale e immateriale di Bisacquino, offrendo un’esperienza digitale accessibile, moderna e immersiva”

Uno spazio ‘vivo’ dedicato non soltanto al territorio e alle sue peculiarità, ma soprattutto alle persone che lo animano e lo vivono come produttori, artigiani, operatori culturali e comunità locali affinché possano trovare visibilità e nuove opportunità. “VisitBisacquino.it nasce con l’obiettivo di promuovere il patrimonio materiale e immateriale di Bisacquino, offrendo un’esperienza digitale accessibile, moderna e immersiva”, lo ha detto il sindaco Tommaso Di Giorgio, nel corso della presentazione alla città del portale, avvenuta nei giorni scorsi nei locali del Museo Civico. Un nuovo strumento digitale per raccontare e valorizzare Bisacquino (Palermo), il borgo del cinema e delle arti.

Il nuovo portale web, realizzato oltre che in italiano anche in inglese ed in francese, ospita contenuti dedicati ai principali luoghi di interesse storico-artistico, agli eventi del territorio, alle tradizioni religiose e popolari, alle eccellenze agroalimentari, nonché al legame tra Bisacquino e il mondo del cinema, ed è dedicato alla valorizzazione turistica, culturale ed economica del territorio comunale.

“La realizzazione del nuovo sito – ha aggiunto Di Giorgio – si deve grazie al progetto ‘Bisacquino, borgo del cinema e delle arti’, finanziatoci dal Ministero della Cultura, che ringrazio per le risorse concesse, a valere sui fondi del PNRR dedicati alla valorizzazione e sviluppo dei borghi storici. Oggi aggiungiamo un nuovo e ulteriore tassello al lavoro che stiamo facendo per valorizzare il nostro comune, facendone così conoscere ed apprezzare la ricca storia, le bellezze architettoniche e naturalistiche, le tradizioni, le feste e tutti i tesori di cui questa comunità si è arricchita in oltre 1.300 anni di storia a un numero maggiore di persone e di turisti”, ha sottolineato Di Giorgio.

Il sito, ideato e realizzato dall’azienda CFC Srl, è parte integrante del progetto “Bisacquino, borgo del cinema e delle arti”, finanziato con risorse dell’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Componente 3: Cultura 4.0, Misura 2, Investimento 2.1. Nel corso della presentazione è stata illustrata al pubblico la funzionalità del sito, gli obiettivi progettuali e le prospettive di sviluppo locale.

Il portale nasce con una triplice vocazione: 1) valorizzare i luoghi simbolo del territorio – chiese, musei, monumenti, sentieri – che trovano nuova luce attraverso contenuti multimediali, fotografie, approfondimenti e itinerari personalizzati; 2) sviluppare, perché VisitBisacquino.it è uno strumento di marketing territoriale, pensato per favorire l’attrattività turistica, la crescita delle microeconomie locali, l’accesso a risorse e opportunità da parte di artigiani, ristoratori, strutture ricettive e produttori tipici; 3) promuovere Il portale è il biglietto da visita digitale del borgo: una piattaforma inclusiva, aperta e costantemente aggiornata, dove trovare eventi, feste religiose, esperienze da vivere e storie da ascoltare.

A Bisacquino nel 1897 nacque Frank Capra, il celebre regista italo-americano al quale è dedicata una parte della sezione ‘Scopri Bisacquino’. La sua infanzia trascorsa in questo borgo siciliano rappresenta il primo capitolo di una straordinaria storia che, dalle strade della cittadina natale, lo condurrà fino a Hollywood. Bisacquino fu, per Capra, il punto di partenza di un sogno diventato realtà. Il percorso dedicato al regista ha inizio da “via Frank Capra”, dove sorge la cappella della Madonna del Balzo, un luogo simbolico e spirituale per la comunità e per la famiglia Capra.

“Abbiamo voluto mettere l’innovazione tecnologica al servizio dell’identità di un territorio straordinario – ha spiegato Francesco Chittari, ceo di “CFC Innovation”, che ha realizzato la piattaforma -. Il nostro obiettivo non era semplicemente creare un sito web, ma sviluppare un ecosistema digitale intelligente e accessibile, capace di raccontare e valorizzare l’anima autentica di Bisacquino, integrando cultura, turismo e sviluppo economico in un’unica visione condivisa”.

Il logo del sito s’ispira all’antico simbolo del paese, la stella a sei punte, questo segno contemporaneo rielabora quella forma in una composizione armonica di sei elementi intrecciati. Un fiore che richiama la tradizione, la fede e la forza della comunità: ogni parte si unisce alle altre in un gesto di incontro e appartenenza, dove sacro e quotidiano convivono in equilibrio.

“Crediamo che un marketing territoriale sano – ha proseguito Chittari – debba partire dal territorio stesso, dalle sue persone, dalle sue eccellenze. Per questa ragione, la piattaforma è stata progettata come uno spazio vivo, in cui produttori, artigiani, operatori culturali e comunità locali possano trovare visibilità e nuove opportunità. VisitBisacquino.it rappresenta per noi un modello virtuoso di digitalizzazione applicata ai borghi storici, in cui la tecnologia diventa strumento concreto per rilanciare le risorse locali, rafforzare le identità culturali e costruire un futuro in cui tradizione e innovazione camminano insieme. È questa la nostra idea di sviluppo sostenibile e partecipato”, ha concluso Chittari.

