Presentazione quinta giornata serie A1 maschile e femminile

Serie A1: domenica 3 novembre la quinta giornata Tornano a giocare in casa le ragazze già certe della semifinale. Contro il Park Genova potrebbe già arrivare la matematica certezza del 1° posto nel girone. La compagine maschile sfiderà sul cemento indoor il C.T.D Massa Lombarda fanalino di coda del raggruppamento

Ct Palermo – Park Tc Genova al femminile e C.T.D Massa Lombarda – Ct Palermo al maschile sono le gare della quinta giornata della fase a gironi della serie A1 in programma domenica 3 novembre una data nella quale a Caltanissetta presso l’Hotel San Michele si svolgeranno le elezioni del consiglio regionale della Fitp dove l’unico candidato è l’attuale presidente Giorgio Giordano.

Dopo quattro gare della fase a gironi la formazione femminile è già matematicamente in semifinale e contro le liguri proverà a chiudere il discorso primo posto con una giornata d’anticipo. Primo posto che permette di giocare la semifinale di ritorno in casa contro la seconda dell’altro girone dove al momento c’è grande equilibrio dato che Tc Rungg Bolzano, At Verona e Tc Cagliari sono racchiuse in 2 punti (Rungg 8, Verona e Cagliari 6) con il Tennis Beinasco a quota 2.

Le semifinali sono in programma il 17 e il 24 novembre.

Nel girone del Ct Palermo che veleggia a 10 punti, seguono Tc Padova con 6, Società Canottieri Casale con 4 e Park Tc Genova a 2. E proprio contro la formazione ligure è stata l’unica circostanza in cui fino a oggi il Ct Palermo non ha concluso la giornata con l’intera posta in palio, 2-2 il risultato sulla terra indoor di Genova nel match d’andata. Domenica 3 novembre si dovrebbe rivedere la stessa squadra che ha vinto a Casale Monferrato per 3-1 e quindi con le presenze di Giorgia Pedone, Anastasia Abbagnato, Virginia Ferrara e della rumena Irina Fetecau. L’altra straniera della squadra ovvero la spagnola Marina Bassols Ribera (n. 151 al mondo) ha già messo a referto due gare e quindi potrà eventualmente essere schierata in semifinale.

Per la matematica certezza del 1° posto potrebbe bastare anche un punto qualora Padova non vincesse tra le mura amiche contro Casale.

Queste le parole del vice capitano del Ct Palermo femminile Davide Freni. Ricordiamo che la compagine del capoluogo siciliano nel 2023, al suo 1° anno nel massimo campionato, è approdata in finale.

“Aver conquistato l’accesso alle semifinali con due gare d’anticipo è certamente un buon risultato che è merito soprattutto delle ottime performance delle ragazze del nostro vivaio – racconta Freni –Adesso però pensiamo a chiudere i giochi per la prima piazza che offre indubbi vantaggi. Guardando l’altro girone ritengo AT Verona la compagine sulla carta più forte potendo contare su una straniera di buon livello che si va a unire a Zantedeschi e Moratelli che possono giocare insieme in quanto tenniste del loro vivaio. Come già detto in passato – conclude – siamo molto fiduciosi di arrivare in fondo”.

Il team maschile viaggerà alla volta di Ravenna per affrontare Massa Lombarda ancora ferma al palo. Il match si disputerà sul cemento indoor una superficie non certo congeniale agli uomini guidati in panchina da Davide Cocco e Paolo Cannova anche se Massa Lombarda senza Giulio Zeppieri e Francesco Forti perde molto in termini di competitività.

Il Ct Palermo è reduce dalla bellissima vittoria interna contro il Tc Italia dove grande protagonista è stato il mancino spezzino Alessandro Giannessi classe 1990 al suo 2° anno con questi colori. Anche Salvatore Caruso e Gabriele Piraino stanno disputando un ottimo campionato. Da segnalare in particolare che l’avolese, ex n. 76 al mondo, non perde una gara in serie A1 a livello di singolare dalla finale di Torino 2022 contro il Tc Sinalunga quando fu sconfitto dal mancino romano Matteo Gigante.

Dopo 4 giornate guida la classifica il Tc Santa Margherita Ligure con 12 punti, segue il Ct Palermo con 7, Tc Italia con 4 e Massa Lombarda come detto a 0. Nel campionato maschile, quattro i gironi, stacca il pass per la semifinale sono la prima classificata, la seconda si salva senza ricorrere ai play out cui prendono parte 3^ e 4^ classificata.

La formazione del club di viale del Fante chiuderà il girone domenica 10 novembre sui campi in erba di Santa Margherita. Se i liguri non otterranno i 3 punti tra due giorni a Forte dei Marmi e contestualmente il Ct Palermo uscirà vittorioso dal confronto con i ravennati, servirà domenica 10 novembre conquistare un successo contro la fortissima squadra del Tc Santa Margherita dei vari Pellegrino, Middelkoop, Maestrelli e Vavassori.

Ad oggi però l’unico focus è il 2° posto che garantisce la permanenza diretta ed è così che la pensa il capitano Davide Cocco che da lunedì 28 ottobre a giovedì 31 ottobre ha accompagnato Riccardo Surano, uno dei giocatori del vivaio, al centro tecnico federale di Tirrenia per un raduno nazionale cui hanno preso parte alcuni tra i migliori 2007.

“Per prima cosa – dichiara – mi piace mettere in risalto il grande attaccamento alla maglia che hanno mostrato i ragazzi rendendo così vincente fino ad oggi la scelta della dirigenza avallata dai noi capitani di fare affidamento sulla vecchia guardia senza contattare giocatori stranieri. Sotto questo punto di vista Caruso e “Gianna” sono l’emblema del legame che si è instaurato con i ragazzi più giovani del vivaio ma anche con l’ambiente del Circolo. Domenica a Massa Lombarda puntiamo a vincere per blindare il 2° posto per poi, in base a come finirà l’altra sfida del girone, giocarci le nostre carte nell’ultima giornata, ma in questo momento – conclude Cocco – è prematuro guardare oltre il match che verrà”.

Giorgia Pedone

Anastasia Abbagnato