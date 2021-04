opportunità alla pari per le politiche di genere e i diritti civili Trapani è donna… Stamattina, in sala Sodano il Sindaco Giacomo Tranchida assieme all’Assessora alle Pari Opportunità Andreana Patti,

ha presentato alla stampa il nuovo Regolamento della Commissione e l’Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse di accreditamento di Enti/Associazioni che, avendone i titoli, potranno essere rappresentati in seno a detta Commissione.

Dopo un ampio e animato dibattito consiliare, il Nuovo regolamento per le Pari Opportunità tra uomini e Donne- opportunità alla pari per le politiche di genere e i diritti civili, il 12 marzo è stato esitato ed è in pubblicazione. E’ un momento importante per la nostra Comunità- dichiara il Sindaco Tranchida- di svolta sociale e politica che punta alla rappresentanza ampia e variegata della società civile all’interno di un Organismo chiamato a dare attuazione elle finalità previste nel Regolamento stesso per l’eliminazione delle disparità di genere

La Commissione è altresì chiamata- continua l’Assessora Patti– ad attivare politiche di gender mainstreaming allineandosi alle più recenti politiche comunitarie in materia di Opportunità alla pari che, per quanto prevalentemente orientate a creare opportunità per le politiche al femminile ( non a caso inserito nell’ambito della tematica “Trapani é donna”) non intende lasciare indietro alcun cittadino di questa società del terzo millennio ed è per questo motivo – conclude il Sindaco Tranchida- che abbiamo voluto rendere pubblica una manifestazione di interesse all’accreditamento, proprio per non correre il rischio di dimenticare qualcuno.

