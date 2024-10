Prestigio e sorprese alla 51^ Cronoscalata della Castellana Orvieto

La finale del Campionato Italiano Velocità Montagna in programma dal 25 al 27 Ottobre si annuncia ricca di novità. Attesi da nord a sud tutti i migliori protagonisti delle due zone della serie tricolore. Adesioni fino a lunedì 21. Evento in diretta TV e Streaming

Orvieto (TR) . La Cronoscalata della Castellana Orvieto anche per il 2024 è finale della serie Tricolore su due zone, il Campionato Italiano Velocità Montagna che quest’anno tra Nord e Sud ha avuto ben 24 appuntamenti.

Per la 51^ edizione, in programma dal 25 al 27 ottobre, si sfideranno, quindi, sullo storico percorso umbro da 6.190 metri, che dalla località San Giorgio portano fino a Colonnetta di Prodo, tutti i migliori protagonisti delle classifiche assolute e delle varie categorie, sia della zona nord, sia della zona sud, oltre ai tanti protagonisti del “Supersalita”, diversi di loro impegnati nel CIVM ed altri presenti per il coinvolgente fascino della gara e l’esclusività dei luoghi all’ombra del Duomo, tra i più famosi al mondo.

Le iscrizioni sono in corso, è possibile aderire tramite il sito Rallyenter e poi seguire le procedure della Federazione Aci Sport, fino a lunedì 21 ottobre.

Il comitato organizzatore è già al lavoro da tempo coinvolgendo al massimo l’intera città, nota in tutto il mondo per il suo splendore artistico, per la storia e per le tradizioni dei luoghi e, in particolar modo, l’Amministrazione Comunale che crede fermamente nel successo promozionale dell’evento.

Il programma della gara, che anche quest’anno assegnerà il memorial Achille Broccolini, pilota ricordato ogni anno a Orvieto e papà di Deborah Broccolini, entrerà nel vivo venerdì dalle ore 8.30 con gli accrediti sportivi dei piloti e con le verifiche tecniche delle vetture fino alle 17.00. In serata la prestigiosa ed attesa presentazione dei finalisti e la premiazione dei protagonisti. Come nel 2023 la cornice esclusiva della Cerimonia, sarà il Duomo con la bellissima piazza, a seguire, piloti ed ospiti sono invitati ad una apericena presso il Palazzo del Capitano del Popolo, altra meraviglia della città umbra. Le iscrizioni continuano ad arrivare e si registrano prenotazioni da quasi tutto esaurito nelle strutture ricettive, un dato che aumenta l’entusiasmo e l’energia del comitato organizzatore e rinsalda la sinergia con tutti i partner pubblici e privati della coesa squadra che ha lo staff de “La Castellana Orvieto” come riferimento.

Lo scorso anno, in occasione del 50° anniversario, si celebrò il quarto successo personale per il pluricampione fiorentino Simone Faggioli, al volante della Norma M20 Fc, precedendo le due Nova Proto di Franco Caruso, secondo sul podio, e del sorprendente Giancarlo Maroni, terzo. Nell’edizione dei record e ci furono emozioni e grandi sfide in ogni categoria e fra le storiche, la vittoria del veneto Danny Zardo con la Giada T118 BMW. Michele Fattorini al top fra gli umbri.

Anche per la l’edizione numero 51 è prevista un alta copertura mediatica, sia nella fase di avvicinamento alla gara con le news in continuo aggiornamento sui canali dedicati e sui social, sia nel giorno dell’evento quando sarà possibile seguire la diretta in TV ed in streaming.