Presto sindacati anche per i militari

Presto ci potrebbero essere sindacati anche per i militari, ma non sarà possibile per loro scioperare. Il Senato ha infatti approvato il disegno di legge 1893 per disciplinare la libertà sindacale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, come Carabinieri e Guardia di finanza, modificando il testo ricevuto dalla Camera.

Esso, pertanto, dovrà ritornare adesso a Montecitorio per la sua approvazione definitiva. A “sollecitare” tale disegno di legge è stata una sentenza della Corte costituzionale (120 del 13 giugno 2018) che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo 1475, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad associazioni sindacali già operative. Il disegno di legge prevede invece per i militari la possibilità di costituire o aderire ai sindacati, secondo regole particolari legate alla singolarità del loro lavoro. I sindacati infatti dovranno gatantire la neutralità, l’estraneità alle competizioni politiche, a partiti e movimenti politici, l’assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, l’assenza di scopo di lucro, la partecipazione femminile alle cariche direttive, la trasparenza del sistema di finanziamento e la non interferenza delle loro attività rispetto allo svolgimento dei compiti operativi e alla direzione dei servizi, il divieto di sciopero e di partecipare a manifestazioni in divisa. Le associazioni sindacali dei militari dovranno pure depositare il loro statuto presso il ministero della Difesa o il ministero delle Finanze, per la Guardia di finanza.

Ciro Cardinale

Com. Stam.