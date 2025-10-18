Pretende denaro per un incidente già liquidato: arrestato dai Carabinieri

Biancavilla (CT). I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni, residente a Santa Maria di Licodia e con precedenti penali, per tentata estorsione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE, con la quale un commerciante di Biancavilla aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri presso il suo esercizio commerciale, situato lungo via Cristoforo Colombo, perché un uomo pretendeva di estorcergli 1.000 euro.

In particolare, la vittima, un 53enne del posto, ha riferito agli operatori della Centrale Operativa che l’estortore esigeva il pagamento in contanti di 1000 euro, a titolo di risarcimento per un incidente stradale avvenuto nel giugno 2024, nonostante le relative pratiche assicurative fossero già state regolarmente chiuse. In virtù della pretestuosa richiesta, posta in essere con minaccia, il negoziante ha chiesto aiuto consentendo, così, ad una pattuglia della Sezione Operativa di raggiungerlo in pochi minuti.

Gli investigatori si sono perciò messi all’opera per ricostruire l’accaduto, accertando che, poche ore prima, la stessa pretesa era stata avanzata dall’uomo anche nei confronti della sorella del commerciante, una 55enne residente sempre a Biancavilla. In entrambi i casi, il 34enne, con atteggiamento minaccioso, avrebbe insistito nel richiedere somme di denaro non dovute.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, dunque, l’uomo è stato arrestato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.