Prevenzione degli incidenti stradali: controlli straordinari dei Carabinieri novesi

Gavi – Importante dispositivo di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure nel corso del fine settimana per contenere il fenomeno degli incidenti stradali connessi a condotte di guida non conformi alle norme vigenti, spesso causati da conducenti in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di droghe.

Il servizio, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie in aggiunta a quelle presenti per le normali attività preventive, si è concentrato nel gaviese, nei comuni di Gavi, Bosio e Carrosio.

Gli equipaggi hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie cittadine e provinciali, con accertamenti su diverse decine di veicoli, conducenti e passeggeri, riscontrando condotte perlopiù corrette, fatto salvo per un uomo sorpreso in stato di ebbrezza, al quale è stata ritirata la patente, che è stato denunciato per la violazione al Codice della Strada.

Controlli estesi anche ai luoghi di aggregazione, in particolare quelli che in passato si sono evidenziati per qualche problema di ordine e sicurezza pubblica, tra cui bar e sale scommesse.

Oltre cento le persone complessivamente controllate e diversi gli esercizi pubblici, un ulteriore impulso all’azione di contrasto e di prevenzione che i Carabinieri mettono in campo quotidianamente e con maggiore sforzo nei fine settimana, con il principale scopo di scongiurare gli incidenti e rendere, per quanto possibile, le strade più sicure.