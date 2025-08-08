Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e contraffazione. Iniziativa del Ministero dell’Interno “Spiagge sicure – Estate 2025″

Siglato tra il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ed i Sindaci di Erice, Daniela Toscano Pecorella, e Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, un protocollo d’intesa finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nel corso della corrente stagione estiva.

Tale protocollo d’intesa fa seguito all’approvazione dei progetti presentati dai due Comuni nell’ambito dell’iniziativa indetta dal Ministero dell’Interno denominata “Spiagge Sicure – Estate 2025”, che hanno ricevuto il parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi il 06 agosto per l’esame dei progetti, in quanto coerenti con le finalità di cui alla circolare ministeriale del 28 luglio scorso, pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito del Ministero dell’Interno e di questa Prefettura.

Con la predetta circolare sono state delineate le procedure e le modalità per accedere al finanziamento ed indicati per il corrente anno i 50 Comuni litoranei del territorio nazionale, non capoluoghi di provincia e con una popolazione non superiore a 50 mila abitati, che potranno beneficiare di un finanziamento pari ad euro 30.000,00 ciascuno, per un totale di € 1.500.000,00.

Il 29 dicembre 2023 infatti, con decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, erano stati fissati per il triennio 2024-2026 i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana, destinando una quota pari al 6% delle risorse ai Comuni litoranei individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale.

I progetti presentati dai Comuni di Erice e Pantelleria prevedono prestazioni di lavoro straordinario da parte degli agenti della Polizia Locale, con funzione di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, l’implementazione di sistemi di video-sorveglianza fissa e mobile, l’acquisto di mezzi e attrezzature, nonché la realizzazione di una campagna informativa volta ad accrescere la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti e dal commercio abusivo.