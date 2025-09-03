Prevenzione e sicurezza nel territorio di Marsala. Al via gli interventi di manutenzione nell’imminenza della stagione autunnale

Con una propria direttiva, indirizzata a dirigenti tecnici e responsabili della Protezione civile di Marsala, il sindaco Massimo Grillo ha tracciato le linee guida per affrontare al meglio gli eventi meteorologici della prossima stagione autunnale, nonchè prevenire eventuali danni e pericoli alla pubblica incolumità. “Il vasto territorio comunale necessità di continuo monitoraggio, afferma il sindaco Grillo.

A questa ordinaria attività periodica, si aggiunge la manutenzione straordinaria per alcuni siti che hanno priorità assoluta nell’adozione delle misure di prevenzione. Nessun rischio può essere sottovalutato”. E tra le zone di massima attenzione rientra senz’altro il fiume Sossio. Qui, dalla scorsa settimana, l’Impresa incaricata – coordinata dal settore SPL diretto da Annalisa La Rocca – sta eseguendo lavori di pulizia del canale di scolo e delle fasce a ridosso del fiume, inclusa la rimozione di vegetazione e detriti che possono ostacolare il naturale sbocco a mare dell’acqua. Ma gli interventi, oggetto della direttiva sindacale, riguardano anche l’attenzione per tutto quanto possa costituire ostacolo al regolare deflusso dell’acqua piovana, da anni intensa e copiosa. Il riferimento è alla pulizia di caditoie e tombini spesso intasati da fogliame/rifiuti, nonché al monitoraggio degli alberi presenti in aree pubbliche o negli Istituti scolastici, con eventuale potatura di messa in sicurezza.

Com. Stam. + foto