Prevenzione incendi boschivi. Obbligo di tenere puliti i terreni a tutela di ambiente, igiene pubblica e sicurezza del territorio

L’Ordinanza del sindaco Grillo per il Comune di Marsala Il Comune di Marsala, con un provvedimento a firma del sindaco Massimo Grillo, richiama l’attenzione della Cittadinanza sull’obbligo di liberare i terreni di proprietà da sterpaglie e vegetazione secca, nonché di qualunque materiale/rifiuto che possa essere fonte d’incendio.

Gli interventi di decespuagliamento vanno eseguiti con decorrenza immediata, con l’obbligo di tenere i terreni puliti fino al prossimo 31 ottobre. Tale adempimento di legge riguarda Enti e privati cittadini proprietari, affittuari, conduttori, nonché quei soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni non edificati e/o aree a verde in precario stato di manutenzione, a maggior ragione se in prossimità di zone a rischio. L’obiettivo della normativa regionale – richiamata dall’Ordinanza sindacale n. 38/2025, online alla pagina https://marsala.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/3580660?p_p_state=pop_up – è quello di prevenire incendi in aree incolte o abbandonate, nonché contenenti materiali che possono innescarli o accelerare la propagazione del fuoco, soprattutto durante l’imminente stagione estiva. La priorità è quella di evitare conseguenze alla pubblica incolumità, nonché tutelare l’ambiente, l’igiene pubblica e la sicurezza del territorio. Una condizione, questa, che va mantenuta fino al prossimo 31 ottobre, termine entro il quale – con decorrenza immediata – è pure vietato accendere fuochi in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, cespugliate e, comunque, in tutte le aree considerate a rischio (indicate nel provvedimento). Il divieto si estende anche all’uso di apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, nonché ad ogni altra operazione che possa generare fiamma nei suddetti terreni.

Il materiale derivante dalla pulizia dei terreni va smaltito secondo la vigente normativa o, in alternativa, bruciando sul terreno la vegetazione secca rimossa, secondo le condizioni indicate nell’Ordinanza sindacale e previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio. Inoltre, fermo restando che è assolutamente vietato accendere fuochi dall’11 Luglio al 30 Settembre (periodo di massimo rischio incendi), l’abbruciamento sul posto può avvenire fino al prossimo 10 Luglio e per tutto il mese di Ottobre 2025, esclusivamente nella fascia oraria 5:00/9:00. Evidenziando, infine, che il luogo in cui si bruciano le sterpaglie deve essere a debita distanza dai centri abitati, strade e spazi pubblici, si segnala un’ultima e importante prescrizione: l’accensione del fuoco – sorvegliato fino al completo spegnimento – non deve avvenire in giornate particolarmente calde e ventose. L’Ordinanza sindacale evidenzia le responsabilità civili e penali cui si va incontro in caso di inadempienze, con sanzioni fino a 700 euro e conseguente diffida ad adempiere.

Chiunque avvista un incendio deve darne immediata comunicazione. Oltre al Numero Unico Emergenze 112 (Carabinieri), si potranno contattare: Vigili del Fuoco Comando Provinciale TP (0923550300), Distaccamento VV.FF. Marsala (0923951222), Corpo Forestale Reg. Sicilia Servizio Emergenze Ambientali (1515), Carabinieri Comando Marsala (0923723537), Carabinieri Staz. Santi Filippo e Giacomo (09239682247), Centralino Comune Marsala (0923993111), Polizia Municipale Marsala (0923723303), Dip. Reg. Protezione Civile – Sala Operativa Regionale (SORIS), 800 404040.

Com. Stam.