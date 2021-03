Arti Visive] OPEN CALL rivolta agli artisti per “Pride by your side”, progetto d’arte online a sostegno della comunità LGBT+: il ricavato verrà devoluto in beneficenza

La FMB Art Gallery presenta la seconda edizione dell’evento “Pride by your side” un progetto d’arte online a sostegno della comunità LGBT+.

Lo scorso anno, a causa del difficile periodo di lockdown in cui i festeggiamenti del Pride in tutto il mondo si sono trovati coinvolti, la FMB Art Gallery ha deciso di unirsi ai vari eventi online organizzati per celebrare l’orgoglio LGBT e dare quindi il proprio contributo e sostegno al movimento.

Il desiderio che sta alla base dell’iniziativa “Pride by your side” è quello di ricreare, seppur virtualmente, l’anima dei Pride. Quella voglia di scendere in piazza tra persone comuni, travestite, colorate, esuberanti, gioiose, talvolta provocanti e che si battono per la libertà personale con orgoglio e fermezza.

Con questo spirito quest’anno la pagina dedicata all’evento “Pride by your side” diventerà un vero e proprio contenitore di cultura LGBT+. A questo scopo verranno raccolti e selezionati contenuti nel campo del teatro, danza, cinema, musica, performance, editoria e scrittura inerenti al tema dell’evento.

Verrà inoltre inaugurata una rubrica dal titolo “In my shoes” in cui chi avrà piacere, potrà inviare un breve video testimonianza e raccontare la propria esperienza.

Crediamo profondamente che esprimersi come meglio si crede sia una libertà dell’individuo, indipendentemente dal suo orientamento sessuale. Perché non esistono libertà e uguaglianza se non siamo tutti uguali e tutti liberi.

Quest’anno la call vuole porre l’accento e indagare, attraverso l’arte, l’essenza della parola FAVOLOSITÀ.Favolosità racchiusa nella consapevolezza di farcela, di non essere più invisibili.

Favolosità nello stare vicini e uniti ognuno con le proprie differenze e sorridere nonostante le difficoltà.

Favolosità nell’essere esuberanti per superare i luoghi comuni.

Favolosità nella rivalsa dei propri diritti vissuta sempre con un’incredibile energia e libertà.

Ma la favolosità è molto di più e per noi è soprattutto un concetto che ha a che fare con la leggerezza. Come scrisse il grande scrittore e intellettuale Italo Calvino: “La leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.



DESTINATARI

L’open call per “PRIDE BY YOUR SIDE” è aperta a tutte le artiste e gli artisti che siano maggiorenni, nazionali ed internazionali.

Le artiste e gli artisti potranno presentare:

★ Un’opera

★ Una serie di opere

★ Un progetto (insieme di serie)

inedite o già realizzate, nelle seguenti discipline:

➢ PITTURA

➢ FOTOGRAFIA

➢ DIGITAL ART

➢ ILLUSTRAZIONE

➢ GRAPHIC DESIGN

➢ SCULTURA

➢ VIDEOARTE

➢ VIDEO DIGITAL ART



OGGETTO DELL’ OPEN CALL

Il tema del progetto riguarda il mondo LGBT e punta a mettere in evidenza l’orgoglio della diversità di ogni singolo individuo che si manifesta nel rapporto con sé stessi e con il mondo attraverso le seguenti parole chiave: orgoglio, identità, unicità dell’individuo, amore, sesso, sessualità, favolosità.

GIURIA E SELEZIONE

Le opere verranno selezionate dal team artistico della galleria e il suo giudizio sarà insindacabile.

TIMING DEL PROGETTO

Non essendo un concorso, gli artisti sono liberi di presentare o aggiungere le loro opere nel periodo dell’evento già iniziato. Per l’edizione 2021 sarà possibile presentare le opere entro il 31 Maggio 2021. Le opere che verranno presentate oltre la data sopra indicata verranno prese in considerazione per l’edizione 2022.

La mostra si svolgerà online dal 1 Maggio 2021 fino al 31 Luglio 2021.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE

La partecipazione è gratuita e ci si può iscrivere compilando il form presente nel sito. La galleria confermerà la partecipazione all’evento come artista selezionato.

L’artista dovrà lasciare in vendita nella galleria le opere per tutto il periodo dell’evento.

L’esclusiva sulle opere non è obbligatoria ma rimane a discrezione dell’artista (l’artista si impegna ad informare la galleria se l’opera dovesse essere venduta nel periodo dell’evento in canali diversi).

L’artista selezionato dovrà mandare: una sua foto, una foto di un documento (fronte/retro), biografia e/o curriculum, sinossi dell’opera, una frase che lo rappresenti, link a notizie e interviste che lo riguardano.

Le opere non dovranno essere spedite ma l’artista si impegna a fornire tutto il materiale relativo all’opera:

1 una o più foto possibilmente in alta risoluzione (con e senza cornice, opera appesa,

particolari della cornice, in ambiente, …)

2 sinossi e/o testo che leghi l’opera all’evento

3 descrizione tecnica: titolo, anno, serie, tecnica, supporto, dimensioni con e senza cornice, note varie a supporto (vetro, plexiglass, …), firma

4 per la fotografia il numero di edizioni e la prova d’artista

5 il prezzo (con e senza cornice)

In caso di vendita la galleria si occuperà, a sue spese, di organizzare il prelievo dell’opera nella sede dell’artista e successivamente la spedizione all’acquirente riconoscendo alla FMB Art Gallery (FMB Globo Arte S.R.L.S.) il 50 % (cinquanta) del valore dell’opera per il servizio svolto. Qualora necessario l’artista si impegnerà a fornire e allegare tutta la documentazione richiesta (certificato di autenticità, documentazione necessarie alla spedizione e doganali).

DONAZIONE

La galleria donerà la sua percentuale del ricavato della vendita ad una associazione attiva in prima linea con attività di aiuto e sostegno nel mondo LGBT: Plus – Persone LGBT+ sieropositive L’associazione esegue test virologici in forma anonima, sicura, rapida e gratuita, in sede e nei locali LGBT.

Consulenze post-diagnosi, campagne di sensibilizzazione, consulenze vis-a-vis e seminari.

La donazione riguarda esclusivamente la percentuale del 50% della galleria sul totale della vendita delle opere esposte per l’evento. Dal totale verranno detratte le spese vive che come regola, la galleria non fa pagare all’acquirente (imballaggio, assicurazione, spedizione, spese di segreteria).

Nel caso in cui l’artista volesse partecipare alla donazione potrà farlo a fronte della ricevuta del bonifico effettuato e verrà segnalato nella lista dei donatori. LINKSito ufficiale: https://it.fmbartgallery.com/Instagram: https://www.instagram.com/fmbartgallery/Facebook: https://www.facebook.com/fmbartgallery

Com. Stam.