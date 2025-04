Prima di lusso per Mariani a Imola: si schiera con DL Racing per il Supersport GT nell’iride del FIA WEC

Il team milanese, campione in carica nella serie nazionale, affronta il secondo round 2025 nel contesto più prestigioso delle corse internazionali, il Mondiale Endurance: la tappa sul circuito del Santerno arriva dopo i podi conquistati al Mugello e conferma tre Lamborghini Huracan ST Evo2 per il pilota umbro in coppia con Scauzillo, per Santi e per Bortolato. Le gare sabato alle 16.30 e domenica alle 9.05 in diretta web

Gubbio (PG). Arriva una Pasqua nel massimo contesto internazionale per DL Racing, che dal 18 al 20 aprile affronta a Imola il secondo round del Supersport GT 2025 nell’attesissimo weekend del Mondiale Endurance (FIA WEC). Un ambiente già conosciuto lo scorso anno dalla scuderia milanese nelle tappe del Lamborghini Super Trofeo e che ora Locanto&Co. ritrovano in occasione di una delicata prova del Supersport GT, che affronteranno schierando tre Lamborghini Huracan ST Evo2 in sinergia con Krypton Motorsport e altrettanti equipaggi, con alcuni piloti all’esordio assoluto su uno dei tracciati più esaltanti e difficili al mondo.

Reduci dai due podi conquistati in apertura di stagione al Mugello il mese scorso, a caccia di conferme e a domare i 600 cavalli della Gran Turismo della Casa del Toro in primis è chiamata la formazione composta da Alessio Scauzillo, 18enne promessa casertana alla seconda stagione in DL Racing, e dall’eugubino Lorenzo Mariani. Protagonista di un ottimo esordio assoluto in GT nel primo round, il 25enne driver umbro affronta un nuovo debutto, che stavolta riguarda proprio la pista di Imola, sulla quale non ha mai girato. Alla prova sarà anche Danny Santi, il 24enne pilota romano anche lui alla “prima” a Imola dopo aver fatto molto bene in qualifica al Mugello (due pole position) e aver conquistato il terzo posto in gara 2. Con speranze di rivincita, la terza “Lambo” è affidata a Cristian Bortolato, il veneto classe 1976 al Mugello sfortunato protagonista di un fuoripista immediatamente da riscattare con una prova di solidità.

Lorenzo Mariani: “Fremo in vista di questo grande appuntamento. Ho cercato di allenarmi nella maniera migliore possibile al simulatore per non arrivare a Imola impreparato. Poi sarà la pista a decidere, ma almeno ora mi sono fatto un’idea. Circuito spettacolare, al simulatore mi sono divertito davvero tanto! Metterò tutto me stesso in questo fine settimana così intenso, sarà pieno di sfide e insidie. Dopo i podi del Mugello e il feeling trovato con DL Racing e la vettura mi sento carico come una molla. So bene che l’esperienza non giocherà a mio favore e dovrò in primis concentrarmi su traiettorie e frenate, ma cercherò ugualmente di puntare in alto”.

Il team principal Diego Locanto: “A Imola sarà bello ritrovare un contesto ai massimi livelli mondiali come il FIA WEC, anche se per noi quello che più conterà sarà ciò che accadrà in pista nel Supersport GT: è un round molto importante e sentito in squadra. Come c’è riuscito nella tappa precedente continueremo a lavorare per agevolare i progressi dei nostri piloti e da tutti loro ci aspettiamo un’ulteriore crescita. Non ci nascondiamo: punteremo a lottare per il podio e possibilmente per la vittoria finale. Imola è una pista davvero impegnativa sulla quale alcuni dei nostri alfieri non hanno esperienza o ne hanno poca. Il supporto sarà massimo e dovremo farci trovare sempre pronti anche sui minimi dettagli”.

A seguire le prove libere di venerdì (ore 10.30 e 13.55), a Imola il Supersport GT sabato 19 aprile disputa le qualifiche alle 9.50 e gara 1 alle 16.30. Domenica gara 2 scatta invece alle 9.05. Eccezionalmente, per via del denso programma del Mondiale Endurance, entrambe le gare si svolgeranno sulla distanza di 25 minuti e saranno come sempre trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube degli FX Racing Weekend.

