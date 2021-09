I gialloviola hanno giocato un’importante match servito ad entrambe le squadre per valutare i giocatori e correggere le sbavature in vista dell’avvio dei rispettivi campionati. Le parole del coach Filippo Frisenda

BARCELLONA POZZO DI GOTTO. Prima gara stagionale dell’Asd Castanea Basket. I gialloviola, infatti, ieri hanno disputato un’amichevole contro l’Orsa, squadra di Barcellona Pozzo di Gotto. L’importanza al match è data dalla possibilità che hanno avuto entrambe le società di valutare i giocatori e correggere le sbavature in vista dell’avvio dei rispettivi campionati.

Questo il commento post partita del coach Filippo Frisenda:

«Un match giocato con tanta intensità. Sono arrivate indicazioni molto positive da parte dei giocatori. La squadra mostra di avere carattere e di avere ampi margini di miglioramento. Attualmente, però, non è pronta tecnicamente per affrontare la Serie C Gold. Stiamo lavorando per prepararci e i ragazzi stanno dando ottimi spunti allo staff tecnico, che adesso potrà valutare i giocatori e curare i dettagli all’interno degli schemi di gioco.

L’Orsa atleticamente era più preparata, è stata penalizzata da qualche assenza importante. Domenica prossima, però, avremo l’opportunità di rigiocare in casa la stessa partita, a Palaritiro, e speriamo che entrambe le squadre avranno roster più completi. Anche noi, infatti, aspettiamo ancora qualche altro arrivo.

Un grazie va al padrone di casa, Enzo Crisafulli, che ci ha generosamente ospitato al Palialberti, dove ci siamo sentiti a casa. Mentre un saluto da parte della società non può che andare ai due coach Peppe Pirri e Pippo Biondo, che non vediamo l’ora di ospitare a casa nostra. Essere tornati dopo tanto al Pala Ritiro, infatti, ha portato il giusto umore. Non ci dimenticheremo mai che siamo stati costretti ad allenarci per tre settimane come dei vagabondi. Una squadra di C Gold. Ma il tempo ci renderà giustizia anche in questo».

