Prima scatenano una rissa poi prendono a calci l’autovettura dei Carabinieri: 31enne ucraino e 27enne italiano arrestati

Provincia di Bologna: I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 31enne straniero e un 27enne italiano, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, accusati di minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.

L’episodio che ha portato all’arresto, è avvenuto in una via del suddetto Comune a seguito di una segnalazione fatta da un privato cittadino, il quale ha riferito, all’utenza N.U.E., di una rissa tra giovani nei pressi di un esercizio commerciale. Dopo pochi istanti, i Carabinieri si sono recati sul posto, ed hanno constatato che in effetti vi era una rissa in atto. Alla vista dei militari però, i due giovani si sono distanziati dalla rissa ed hanno iniziato ad inveire nei confronti degli operanti colpendo l’autovettura con i colori d’Istituto, a calci e pugni. Inoltre il 27nne impugnava un coltello a serramanico mostrandolo ai militari in segno di minaccia. Dopo poco, i due soggetti, sono entrati all’interno dell’esercizio pubblico ed hanno aggredito uno degli avventori estraneo ai fatti. Nel frattempo, sono intervenute sul posto, anche atre pattuglie riuscendo a bloccare in tutta sicurezza i due giovani. Alla luce di quanto indicato, il 31enne e il 27enne sono stati arrestati dai Carabinieri e dopo il processo per rito direttissimo, entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma, emessa dal Giudice.