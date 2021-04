Al Crosspark di Grottazzolina in Ponzano di Fermo è iniziata la marcia di avvicinamento al Campionato Italiano Motocross Junior 2021 con la prima prova delle Selettive riservate all’Area Centro/Sud. Quattro i giovani piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI presenti, in grado di mettersi subito in mostra nella classe 125cc.

Alfio Pulvirenti ha iniziato con il piglio giusto le Selettive aggiudicandosi la vittoria in entrambe le manche, lasciando Grottazzolina a punteggio pieno al comando della classifica. Buona prova anche da parte di Nicola Salvini, secondo in Gara 1 e settimo di giornata a seguito di una caduta in rimonta registrata nella seconda manche.

Per Morgan Bennati, classificatosi quinto di giornata, questo appuntamento ha riservato il quarto e l’ottavo posto nelle due gare. Sfortunato altresì Valerio Lata, autore della pole position sabato, incappando tuttavia in una rovinosa caduta nei primi giri di Gara 1 ritrovandosi costretto alla resa.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “In questa prima prova delle Selettive Centro/Sud si è distinto in positivo Pulvirenti con una bella doppietta nelle due gare. Bene anche Salvini, secondo in Gara 1 a completare l’1-2 Talenti Azzurri, mentre Bennati ha vissuto un po’ di alti e bassi disputando due belle gare di rimonta. Purtroppo è andata peggio di tutti a Lata, atterrato in malo modo da un salto nella prima gara, ritrovandosi di conseguenza fuori gioco per il colpo subito. Da parte nostra un sincero “In bocca al lupo!” a Valerio per una pronta guarigione.“

Prossimo appuntamento per i Pata Talenti Azzurri FMI con le Selettive dell’Area Centro/Sud nel weekend del 22-23 maggio a Città di Castello.

