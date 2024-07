Prima vittoria di Magliona nel Tricolore Sport Prototipi al Mugello

Il pilota sassarese è protagonista di un super terzo round stagionale nel Campionato Italiano e rompe il ghiaccio al volante della Wolf GB08 Raiden Aprilia con la quale conquista gara 2 dopo lo splendido podio ottenuto in gara 1 sabato: “Mi sento a mille! Ho cercato il successo attaccando fino alla fine”

Scarperia e San Piero (FI), Arriva in gara 2 del terzo round stagionale al Mugello Circuit la prima vittoria personale di Omar Magliona nel Campionato Italiano Sport Prototipi. Il driver sassarese e testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica è stato protagonista di un weekend d’autore sull’esaltante circuito toscano e di una corsa pazzesca, tutta all’attacco e a suon di sorpassi, al volante della Wolf GB08 Raiden Aprilia del team Bad Wolves, celebrando sul podio l’ennesimo traguardo che conta di una carriera sempre più ricca di trofei e di esperienze in pista. Sui 5245 metri del Mugello il portacolori della Magliona Motorsport era stato protagonista anche al sabato, quando aveva centrato il suo primo podio nella stagione d’esordio nella massima serie Prototipi promossa da ACI Sport e organizzata con Wolf Racing Cars, concludendo gara 1 al terzo posto dopo essere scattato dalla quarta posizione in griglia di partenza.

Ma il capolavoro il plurititolato pilota sardo lo ha compiuto in gara 2: partito dalla quinta piazza, nel giro di un paio di passaggi Omar ha superato tutti e dando spettacolo si è portato al comando della corsa. Mentre era in testa è arrivata la comunicazione di una penalità in tempo di 5 secondi (per un’infrazione ai track limit in fase di partenza) e una successiva safety car, a ricompattare il gruppo e azzerare il vantaggio accumulato sugli inseguitori, ha rischiato di rovinare tutto. Da combattente nato, Magliona non si è arreso e alla ripartenza, nei soli 3 giri rimasti da percorrere è riuscito a ricostruire un gap sufficiente a consentirgli di vincere malgrado la penalty. E ora, dopo un inizio di stagione complicato, il suo 2024 tricolore assume tutta un’altra portata, in attesa del prossimo appuntamento, che dopo la pausa estiva sarà di scena a Imola nel weekend dell’8 settembre.

Omar Magliona dichiara dopo il successo e il terzo posto ottenuti al Mugello:“Sono a mille! Ho ritrovato me stesso e ho tirato fuori il carattere, sono motivatissimo, ora mi dispiace soltanto non aver marcato punti nel precedente round, oggi sarebbero stati fondamentali. Però il leone ci insegna che quando cade si rialza subito e tutti dovranno guardarsi anche da noi per il campionato. Gara 2 è stata pazzesca, l’ho corsa tutta all’attacco fino alla vittoria, via radio mi hanno spinto a dare il massimo, hanno trovato il modo di caricarmi e quindi ringrazio tutta la squadra insieme a tutti coloro che ci sostengono, oltre alla scuderia Magliona Motorsport, che anche oggi è stata capace di stare davanti, e alla famiglia Bellarosa. Era poi andata bene anche gara 1, battagliata fin dal primo metro, e centrare il mio primo podio nel Tricolore Sport Prototipi è stato un importante mattoncino per poi costruire anche il primo trionfo”.

Campionato Italiano Sport Prototipi: 9 giugno Pergusa; 16 giugno Vallelunga; 14 luglio Mugello; 8 settembre Imola; 22 settembre Vallelunga; 27 ottobre Monza.

