Primi punti per Villorba Corse nel Lamborghini Super Trofeo

All’esordio assoluto nel monomarca, tra le 48 vetture iscritte al primo round del monomarca europeo il team trevigiano è protagonista sia in gara sia in qualifica e corona il weekend con due preziosi piazzamenti per la Huracan ST Evo2 di Blanchemain-Pla. Amadio: “Siamo felici di questo inizio e del ritorno internazionale, utile in vista di Spa dove ci ripresenteremo con due macchine”

Le Castellet (Francia), 4 giugno 2023. Inizia con due preziosi piazzamenti nei punti a Le Castellet il 2023 della Scuderia Villorba Corse nel Lamborghini Super Trofeo Europe. All’esordio nel prestigioso monomarca che segna il rientro della compagine trevigiana a livello internazionale, la squadra diretta da Raimondo Amadio era iscritta nella categoria Pro-AM con l’equipaggio composto da Michael Blanchemain e Jim Pla al volante della Huracan ST Evo2 numero 92. Il duo tutto francese è stato ottimo protagonista fin dalle qualifiche sul giro “secco” e poi ha ben sfruttato il ritmo gara nei due appuntamenti clou disputati nell’arco del fine settimana con ben 48 vetture al via. In particolare nella gara 1 di sabato, quando Blanchemain e Pla, in costante battaglia ai vertici assoluti nella prima parte di gara, hanno conquistato il sesto posto di categoria.

Più “movimentata” e un po’ meno fortunata, invece, gara 2, condizionata da un paio di contatti nelle fasi cruciali dei rispettivi stint di guida e relative perdite di secondi preziosi. In ogni caso anche alla domenica sono arrivati punti e una positiva top-10 grazie al decimo posto artigliato in decisa rimonta proprio negli ultimi chilometri. Villorba Corse tornerà in azione nel Lamborghini Super Trofeo in occasione della seconda tappa europea prevista in Belgio tra fine giugno e inizio luglio.

Il team principal Raimondo Amadio dichiara: “Abbiamo concluso il nostro esordio nel Super Trofeo con i primi punti conquistati in gara 1 e con un po’ di sfortuna che ha condizionato la nostra gara 2, dove comunque avevamo ancora un buon passo. Siamo felici del campionato e di aver iniziato tra così tante vetture al via ed è stato bello tornare al Paul Ricard dopo un periodo di assenza dallo scenario internazionale. Abbiamo raccolto tanti dati e vissuto esperienze utili anche in vista di Spa, dove schiereremo anche la seconda macchina e sono sicuro che continueremo a migliorare in ottica di una crescita progressiva in questo campionato”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 4 giugno: Le Castellet; 1° luglio: Spa; 30 luglio: Nurburgring; 17 settembre: Valencia; 13 novembre Vallelunga; 17 novembre Vallelunga.

SVC Blanchemain Pla action2 Lamborghini ST Castellet2023