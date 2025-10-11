Primo bagno di folla alla 34’ Sagra del Pistacchio

Bronte – Primo bagno di folla alla 34ª Sagra del pistacchio di Bronte. Ieri, fin dal mattino, gli stand sono stati presi d’assalto dai visitatori, accorsi in massa.

“Il pistacchio di Bronte è il più buono al mondo – afferma il sindaco Pino Firrarello – Venire alla Sagra è il momento e l’occasione migliore per assaggiarlo. Sono venuti fin da Tokyo per gustarlo e poi hanno portato il pistacchio di Bronte in Giappone. I complimenti vanno a tutti gli imprenditori agricoli e commerciali sono stati bravissimi”.

Golosi in massa soprattutto quando la Sagra è stata allietata dal passaggio dei carretti siciliani, stupore e meraviglia per i tanti turisti stranieri. La giornata di ieri, sabato, si è rivelata un autentico successo, un preludio vibrante al gran finale. Come da programma, la fiera ha aperto i battenti alle ore 10.

Le vie della Sagra hanno pulsato di vita grazie alla sfilata dei carretti siciliani e al coinvolgente sound della Blue Stars Street Band. Per i più piccoli, la Piazza Giovanni XXIII si è trasformata in un’oasi di divertimento con spettacoli e gonfiabili, sia al mattino che nel pomeriggio.

La serata ha raggiunto il suo apice con l’elegante spettacolo di danza a cura del Centro professionale Koreos in Piazza Rosario e, soprattutto, con la travolgente esibizione musicale degli Swingrowers in Piazza Cimbali, con l’intermezzo dei Diesis, sigillando una giornata di festa, cultura e inebrianti sapori.

L’entusiasmo non accenna a diminuire neanche domani. Il calendario è fitto di appuntamenti che coniugano la ricchezza delle tradizioni locali con momenti di approfondimento cruciale. nuovamente delle melodie e dei colori del folclore, grazie alle esibizioni del gruppo “KO’RE”.

Alle ore 11 la manifestazione abbraccerà un’iniziativa di valore sociale con l’evento nazionale Fidapa di Bronte, la “Passeggiata in Rosa per la Vita”, un gesto tangibile di sensibilizzazione. Il pomeriggio promette fascino e cultura, con il suggestivo Teatro dei pupi siciliani dei Fratelli Napoli in Piazza Rosario alle 15.

Di particolare rilievo sarà il Convegno delle 18:00, a cura del Circolo Operaio, sul tema “Pistacchio: Tradizioni e Innovazioni – Quali le opportunità per lo sviluppo del territorio”.

Un momento di riflessione istituzionale e tecnico per delineare le strategie future che possano valorizzare ulteriormente l’Oro Verde di Bronte nel contesto economico e territoriale. A chiudere in bellezza questo primo fine settimana, dopo il Trio Mommo Show e la sua fisarmonica, sarà l’atteso spettacolo serale in Piazza Enrico Cimbali con il gruppo musicale “I Beddi” alle 21.30.

